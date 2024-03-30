Виктор Вембаньяма набрал 40 очков, 20 подборов и 7 передач в победном матче с «Нью-Йорком»

Теги Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма выдал уникальную статистическую линейку.

Бигмен «Сан-Антонио» набрал 40 очков (13 из 22 с игры, 10 из 12 с линии), 20 подборов и 7 передач в победном матче с «Нью-Йорком» (130:126 ОТ). 

40 очков – рекордный показатель в НБА для 1-го номера драфта-2023.

Француз стал первым в истории «Сперс», кто набрал 40 и более очков, 20 и более подборов, а также 5 и более передач в одном матче. Среди новичков НБА такую статистику демонстрировали только Уилт Чемберлен (2 раза) и Джон Дрю (2 раза), а также Карим Абдул-Джаббар и Уолт Беллами.

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8 комментариев
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Дополню немного, последний раз из новичков 40 + 20 делал Шак в 1993-м. У него статка чуть получше, 46 + 21 + 5 блоков, но он и отыграл почти 50 минут.
+20
0
+20
Для первого сезона очень впечатляюще, хотя мне казалось что с его субтильностью ничего не получится. Ошибался
+14
0
+14
Без 10 блоков не считается.
+13
0
+13
Та ну. Все разбирающиеся в НБА корифеи знают, что Вемби мусорный скорер в сливающей команде. Лучшего новичка отдать Чету. Сошников одобряе
+6
-3
+3
Отдельное спасибо Тибсу 👍🏻
Позволил Вембе провести исторический матч, благодаря традиционной тупости своей атаки.
А по теме: отличный матч для Виктора.
Надеюсь, что Спёрс и Рокетс подтянутся к Тандер и будут шатать Запад в следующие 3-5 лет (большие рынки, естественно, никуда не денутся, поэтому преимущество Запада будет только расти).
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Лентяй! Блоки где?
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Легендарная группа, успешно доказавшая, что Вемби - это Бол Бол с хорошим паром. Где они сейчас?
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Ответ adanilindanilin
Та ну. Все разбирающиеся в НБА корифеи знают, что Вемби мусорный скорер в сливающей команде. Лучшего новичка отдать Чету. Сошников одобряе
В начале сезона да, а сейчас Вемби 3 центр в НБА. Лучший новичок без вариантов
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