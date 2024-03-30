Виктор Вембаньяма набрал 40 очков, 20 подборов и 7 передач в победном матче с «Нью-Йорком»

Виктор Вембаньяма выдал уникальную статистическую линейку.

Бигмен « » набрал 40 очков (13 из 22 с игры, 10 из 12 с линии), 20 подборов и 7 передач в победном матче с « » (130:126 ОТ).

40 очков – рекордный показатель в для 1-го номера драфта-2023.

Француз стал первым в истории «Сперс», кто набрал 40 и более очков, 20 и более подборов, а также 5 и более передач в одном матче. Среди новичков НБА такую статистику демонстрировали только Уилт Чемберлен (2 раза) и Джон Дрю (2 раза), а также Карим Абдул-Джаббар и Уолт Беллами.