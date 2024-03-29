В камере Промеса кровати только у 6 человек – еще 10-20 спят на полу. Среди них есть наркоманы

Условия содержания Квинси Промеса в тюремном комплексе далеки от комфортных.

Как передает Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, полузащитник « », арестованный в ОАЭ, размещен в камере, в которой может находиться свыше 25 человек.

Утверждается, что в помещении есть три двухъярусные кровати, еще от 10 до 20 человек спят на полу. Вместе с Промесом содержатся четыре нидерландца, большинство же сокамерников – выходцы из Пакистана, Египта или Индии. Есть там и наркоманы.

О том, что – известный игрок, остальным неизвестно.

В комплексе шумно и холодно из-за постоянно работающих кондиционеров. Заключенным не положено ни овощей, ни фруктов. Ранее сообщалось, что футболист получает бирьяни – блюдо из риса и курицы.

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