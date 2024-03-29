В камере Промеса кровати только у 6 человек – еще 10-20 спят на полу. Среди них есть наркоманы

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Условия содержания Квинси Промеса в тюремном комплексе далеки от комфортных.

Как передает Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, полузащитник «Спартака», арестованный в ОАЭ, размещен в камере, в которой может находиться свыше 25 человек.

Утверждается, что в помещении есть три двухъярусные кровати, еще от 10 до 20 человек спят на полу. Вместе с Промесом содержатся четыре нидерландца, большинство же сокамерников – выходцы из Пакистана, Египта или Индии. Есть там и наркоманы.

О том, что Квинси – известный игрок, остальным неизвестно.

В комплексе шумно и холодно из-за постоянно работающих кондиционеров. Заключенным не положено ни овощей, ни фруктов. Ранее сообщалось, что футболист получает бирьяни – блюдо из риса и курицы.

Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Новая дичь о Промесе: ДТП было до сборов, после он летал в Россию, в «Спартаке» никому не сказал. События и реакции

 

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62 комментария
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«Среди них есть наркоманы»
Промес: «Это я удачно зашёл, у меня как раз есть, что предложить»🤓
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Пусть просит экстрадицию в Нидерланды, там камеры получше будут)
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Встретился лицом к лицу со своими конечными потребителями.
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Ответ Клирик
Живые наркоманы в ОАЭ? Как то сомнительно. Возможно я ошибаюсь, но с этим там ооочень строго.
Ага, настолько строго, что даже сыновья эмиров ловят передоз.За большие деньги в арабских странах доступно все что угодно и все закроют глаза.

Все там есть на любой вкус и кошелек
+26
0
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Ответ Клирик
Живые наркоманы в ОАЭ? Как то сомнительно. Возможно я ошибаюсь, но с этим там ооочень строго.
Иностранцы могут быть.
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ну ничего, расширит клиентскую базу
+24
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Ответ Дмитрий
Пусть просит экстрадицию в Нидерланды, там камеры получше будут)
Ага) бананов на обед дают, спортом можно заниматься, книжки читать))) (с)
+15
-3
+12
Ответ Клирик
Живые наркоманы в ОАЭ? Как то сомнительно. Возможно я ошибаюсь, но с этим там ооочень строго.
Это как сомневаться в коррупции в Китае. Наказывается вплоть до расстрела, а по факту коррупция там повсеместна.
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Там не только наркоманы, есть и один наркоторговец.
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К чему такие подробности ? Типа его должно стать жалко ?
Да пофигу, полностью заслужил ! Связываешься с наркотиками - получи наказание.
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>>> Условия содержания Квинси Промеса в тюремном комплексе далеки от комфортных.
>>> Есть там и наркоманы.

а по-моему как раз наоборот))) это как раз то что нужно Промесову для расширения бизнеса своего
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Борзыкин: Это заговор против России, против Спартака!!
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Ответ В небе над Калининградом
Ага) бананов на обед дают, спортом можно заниматься, книжки читать))) (с)
"Спасибо. Я и дома могу бананы трескать и книжки читать. Домой хочу, на Родину..."
+4
-1
+3
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Среди них есть наркоманы» Промес: «Это я удачно зашёл, у меня как раз есть, что предложить»🤓
исследует рынки сбыта
+6
-3
+3
Зачем тут эта новость, кому какое дело, сколько кроватей в камере у этого дурня, пусть забирают его домой и наконец эта тема будет закрыта.
+5
-2
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Ответ Maturmalai
Встретился лицом к лицу со своими конечными потребителями.
он и курьеров для своего бизнеса сразу завербует. тем более там наверняка одни маргиналы по части наркотрафика как и он
+3
0
+3
Никто не знает Промеса как игрока, его знают как дилера. Так что за шконку у Антохи не переживайте.
+7
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+2
Ответ Дмитрий
Пусть просит экстрадицию в Нидерланды, там камеры получше будут)
И бананами кормят, и книжки читают вроде бы
+2
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Вообще по хрену на этого типа.
+2
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Ответ ДикийСлон
Это как сомневаться в коррупции в Китае. Наказывается вплоть до расстрела, а по факту коррупция там повсеместна.
Или как свобода слова в США)
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какое поле для новых песен
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Не наркоманы, а потребители бизнес инвестиций.
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Может не такой известный? 😂
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Тут тебе и соотечественники и покупатели, и кормят ещё ) Интересно, он спит на кровати или пока авторитет не позволяет? )
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Ну говорят что в России тоже по очереди спять в тюрьмах. Ниче страшного, о то он подумал что всё купить можно )
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Попал к своим.
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Рэперская стихия, бро!
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Слышали: Россия хочет экстрадицию Промеса за неуплату налога, а теперь сумма - 400000 тысяч рублей!!!!!
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пусть квинси пообщается со своими покупателями
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Проситься скоро будет в Голландию побыстрее
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