В камере Промеса кровати только у 6 человек – еще 10-20 спят на полу. Среди них есть наркоманы
Условия содержания Квинси Промеса в тюремном комплексе далеки от комфортных.
Как передает Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, полузащитник «Спартака», арестованный в ОАЭ, размещен в камере, в которой может находиться свыше 25 человек.
Утверждается, что в помещении есть три двухъярусные кровати, еще от 10 до 20 человек спят на полу. Вместе с Промесом содержатся четыре нидерландца, большинство же сокамерников – выходцы из Пакистана, Египта или Индии. Есть там и наркоманы.
О том, что Квинси – известный игрок, остальным неизвестно.
В комплексе шумно и холодно из-за постоянно работающих кондиционеров. Заключенным не положено ни овощей, ни фруктов. Ранее сообщалось, что футболист получает бирьяни – блюдо из риса и курицы.
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Все там есть на любой вкус и кошелек
Да пофигу, полностью заслужил ! Связываешься с наркотиками - получи наказание.
>>> Есть там и наркоманы.
а по-моему как раз наоборот))) это как раз то что нужно Промесову для расширения бизнеса своего