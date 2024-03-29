Ротенберг и СКА поддержат 8-летнего хоккеиста, пострадавшего в теракте в «Крокусе»: «Я лично переведу 1 млн рублей на лечение Ильи, постараемся навестить его»

Роман Ротенберг пообещал морально и финансово поддержать 8-летнего хоккеиста.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. По последним данным СК, погибли 143 человека.

8-летний Илья Толпыкин из школы «Олимпийская Деревня-80» был сбит автомобилем, в котором находились террористы. У мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушиб легких и передней стенки брюшной полости. Помимо этого, мальчик перенес закрытые переломы левой бедренной кости и ключицы.

«Ужасная история теракта в Крокус Сити Холле» обрастает новыми подробностями. Мы узнаем истории, которые просто не позволяют пройти мимо.

Одним из пострадавших в трагедии оказался юный хоккеист Илья. Он попал в эпицентр событий вместе с родителями и сестрой. Всей их семье удалось вырваться из здания, но, уже уезжая из «Крокуса», террористы сбили Илью машиной.

Парень получил серьезные травмы и переломы. Сейчас Илья в больнице под наблюдением врачей, ему уже провели операцию. При этом маленький хоккеист рвется на лед, скучает по команде. Это дух и воля настоящего мужчины!

Я не могу остаться в стороне – мы с игроками СКА обязательно постараемся навестить Илью лично. И, конечно, окажем ему не только моральную, но и материальную поддержку.

Я лично переведу миллион рублей на лечение и восстановление Ильи, мы передадим ему хоккейные подарки, новую экипировку.

Уверен, что уже скоро мы снова увидим Илью на льду! Скорейшего выздоровления и новых побед!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ранее слова поддержки юному хоккеисту выразил Александр Овечкин, а Илья Ковальчук навестил его в больнице