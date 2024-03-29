Чилаверт о Винисиусе: «Он хочет, чтобы чернокожие смогли жить лучше. Что сделать нам, белым? Покончить с собой?»

Хосе Луис Чилаверт вновь раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.

Ранее экс-голкипер сборной Парагвая написал: «Первый, кто оскорбляет и атакует соперников, – это он. Не будь пидором, футбол – для мужчин».

«Почему написанное мною считается жестким? Потому что это проявление здравого смысла?

Почему он начал плакать? Он сказал, что хочет, чтобы чернокожие смогли жить лучше. Так что теперь надо сделать нам, белым? Покончить с собой? О чем вообще речь? Давайте не искажать ситуацию.

Дискриминация существует и в Аргентине, и во Франции – везде. Когда я приехал [в Аргентину] из Парагвая, меня называли голодающим, говорили, что я ворую деньги. Просто посмотрите, какие оскорбления звучали от аргентинской публики.

Я написал в Twitter, что футбол – для мужчин. Когда мы в Парагвае говорим «не будь пидором», мы не пытаемся унизить кого-то.

В зале были камеры Netflix, и Винисиус начал плакать. А что остается чернокожему парню, который зарабатывает 300 долларов и должен прокормить 4 детей?

Винисиус играет за « ». И он первым нападает на соперников», – сказал экс-вратарь сборной Парагвая в эфире Splendid AM.

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