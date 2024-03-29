Чилаверт о Винисиусе: «Он хочет, чтобы чернокожие смогли жить лучше. Что сделать нам, белым? Покончить с собой?»
Хосе Луис Чилаверт вновь раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.
Ранее экс-голкипер сборной Парагвая написал: «Первый, кто оскорбляет и атакует соперников, – это он. Не будь пидором, футбол – для мужчин».
«Почему написанное мною считается жестким? Потому что это проявление здравого смысла?
Почему он начал плакать? Он сказал, что хочет, чтобы чернокожие смогли жить лучше. Так что теперь надо сделать нам, белым? Покончить с собой? О чем вообще речь? Давайте не искажать ситуацию.
Дискриминация существует и в Аргентине, и во Франции – везде. Когда я приехал [в Аргентину] из Парагвая, меня называли голодающим, говорили, что я ворую деньги. Просто посмотрите, какие оскорбления звучали от аргентинской публики.
Я написал в Twitter, что футбол – для мужчин. Когда мы в Парагвае говорим «не будь пидором», мы не пытаемся унизить кого-то.
В зале были камеры Netflix, и Винисиус начал плакать. А что остается чернокожему парню, который зарабатывает 300 долларов и должен прокормить 4 детей?
Винисиус играет за «Реал». И он первым нападает на соперников», – сказал экс-вратарь сборной Парагвая в эфире Splendid AM.
Лишь одно Винисиуса все дергают и оскорбляют.
Может Вини стоит задуматься над тем что делает что то не так??
Может куда то не туда свернул?
А может все таки стоит подумать над своим гнилым поведением и прекратить истерики?
Такими темпами, этот без сомнения талантливый молодой человек попадет или в дурку, или сломается морально.
Вини нужно в первую очередь поговорить с самим собой.
Своим поведением он лишь только дает еще больше повода, и причин провоцировать его.
Чем естественно пользуются все принципиальные соперники Реала и не только.
Вини, просто перестань быть пидором 🤷
Можете сколько угодно защищать Винисиуса и переворачивать смысл всей этой эпопеи в сторону расизма, но адекватные люди всё прекрасно видят и понимают.
Жалко,что адекватных людей с каждым днём всё меньше и меньше.
И заключил : «Когда бразильская полиция избила болельщиков аргентинца и «Бока», где был Винисиус, который является примером для Бразилии? Они били мальчиков, женщин и ветеранов. Когда они тебя бьют, все хорошо, но потом ты проявляешь к ним неуважение, и они начинают плакать».
🤷🏻♂️