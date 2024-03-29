Чилаверт о Винисиусе: «Он хочет, чтобы чернокожие смогли жить лучше. Что сделать нам, белым? Покончить с собой?»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хосе Луис Чилаверт Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Хосе Луис Чилаверт вновь раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.

Ранее экс-голкипер сборной Парагвая написал: «Первый, кто оскорбляет и атакует соперников, – это он. Не будь пидором, футбол – для мужчин».

«Почему написанное мною считается жестким? Потому что это проявление здравого смысла?

Почему он начал плакать? Он сказал, что хочет, чтобы чернокожие смогли жить лучше. Так что теперь надо сделать нам, белым? Покончить с собой? О чем вообще речь? Давайте не искажать ситуацию.

Дискриминация существует и в Аргентине, и во Франции – везде. Когда я приехал [в Аргентину] из Парагвая, меня называли голодающим, говорили, что я ворую деньги. Просто посмотрите, какие оскорбления звучали от аргентинской публики.

Я написал в Twitter, что футбол – для мужчин. Когда мы в Парагвае говорим «не будь пидором», мы не пытаемся унизить кого-то.

В зале были камеры Netflix, и Винисиус начал плакать. А что остается чернокожему парню, который зарабатывает 300 долларов и должен прокормить 4 детей?

Винисиус играет за «Реал». И он первым нападает на соперников», – сказал экс-вратарь сборной Парагвая в эфире Splendid AM.

Слезы Винисиуса перед Испанией: довели вопросами о расизме

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84 комментария
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Браво Хосе Луис!
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У Чилаверта огромные яйца, однако.
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Чилаверт озвучил то что хотели бы сказать миллионы. Отчаянный мужик, не боится нападок и преследования.
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Ответ Великий Алонсо
У Чилаверта огромные яйца, однако.
Это было понятно ещё во время его футбольной карьеры))
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Ответ theLuckyOne
Это было понятно ещё во время его футбольной карьеры))
Он когда штрафные исполнял - их было видно со спутника😁
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Ни одного чернокожего футболиста Реала никто не трогает
Лишь одно Винисиуса все дергают и оскорбляют.
Может Вини стоит задуматься над тем что делает что то не так??
Может куда то не туда свернул?
А может все таки стоит подумать над своим гнилым поведением и прекратить истерики?
Такими темпами, этот без сомнения талантливый молодой человек попадет или в дурку, или сломается морально.
Вини нужно в первую очередь поговорить с самим собой.
Своим поведением он лишь только дает еще больше повода, и причин провоцировать его.
Чем естественно пользуются все принципиальные соперники Реала и не только.
Вини, просто перестань быть пидором 🤷
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Вини не дурак , давно понял, что быть жертвой расизма очень выгодно, это как индульгенция. и на поле , и за его пределами.
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Хосе Луис Человек
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Чилаверт так то ты краснокожий
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наконец-то хоть кто-то за нас белых вступился 🤣
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Честно говоря если бы чернокожие футболисты получали бы зарплату меньше белых и т.д., я бы понял претензии Винисиуса и остальных, а тут их оскорбляют так же, как и белых, но ноют только чернокожие.То, что в Африке черные дети голодают и не получают образование из за таких же черных правителей они не говорят, а тут зарабатывают в чужой стране миллионы наряду с белыми, еще и страну эту называют расистской
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+15
как же он красиво ставит уголька на место!
+23
-8
+15
Чилаверт не выдержал, видно эмоционально даёт интервью. Но так всё по факту, оскорбления в спорте всегда будут, это нормально, потому что эмоции, мужской мир, тем более винисиус это явно не канте, который кстати тоже чёрный, но его почему-то всё обожают , может винисиусу задуматься над своим поведением?
+18
-4
+14
Ну, в принципе, без комментариев.
Можете сколько угодно защищать Винисиуса и переворачивать смысл всей этой эпопеи в сторону расизма, но адекватные люди всё прекрасно видят и понимают.
Жалко,что адекватных людей с каждым днём всё меньше и меньше.
+9
0
+9
Нerры очень любят фильм Чапаев, особенно фразу "Вот вырежем всех белых - и заживем"
+10
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+9
Ответ Н.Ф.
Из предпоследнего абзаца можно понять, что Винисиус чернокожий парень, который зарабатывает 300 долларов и должен прокормить 4-х детей.
Русский не ваш родной? Это два разных предложения, там противопоставление. То есть, если уж Винни с его положением и деньгами плачет, ТО что же делать бедняк с 300 баксами в месяц и детьми?
+7
-1
+6
В то время когда рыдает Винисиус на весь мир, Алаба, Милитао, Камавинга, Тчуамени, Родриго, Менди получают кайф от футбола и наслаждаются жизнью..
+6
0
+6
Понять Чилаверта можно. В его время на поле играли мужики, а не неврастеничные метросексуалы.
+11
-5
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А разве Чилаверт белый?
+5
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Немного сумбурно, но в целом по делу, особенно насчёт атак на соперников и их болельщиков (зато "своих-то" он "защитить" не забудет, уже видели на товарке с Испанией). Не спорю, что расизм - плохо, но это не означает, что каждый, кто не любит или не уважает этого персонажа является расистом
+4
0
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Ответ Сергей Добрынин
Ты это серьезно? Ты считаешь себя белым ?
Сережа, открой форточку
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Батя раздает базу.
+5
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+3
Ответ Cirillo Capre
Браво Хосе Луис!
Как-же он тащил Парагвай на ЧМ 98 . Кто помнит, тот помнит)
+4
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+3
Чилаверт всегда резал правду-матку. Даже находясь в воротах сборной Парагвая. Легенда футбола!
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Я болельщик Реала со стажем, но не припомню такого дурачка в команде, при том что за Мадридом слежу с начала нулевых. На топ уровень Винисиус вышел всего как год - два , а вокруг него весь этот сезон и часть предыдущего , какие-то скандалы, разборки, интервью, документалки Нетфликс - это все начинает очень сильно раздражать, в том плане что во всем великом клубе не находится ни одного человека, который бы ему доступно объяснил , что он футболист и его дело в первую очередь играть в футбол , а не решать нерешаемую задачу по искоренению расизма. Я уж не говорю о том , что почему-то во всем Реале нет никого кто мог поведать ему причинно- следственные связи, о том почему оскорбляют и задевают именно его, вместо этого Реал молча потакает его одноизвилинным прихотям , все глубже и глубже погружаясь в скандалы , дрязги и пр. Совершенно не нужные для футбольного клуба вещи , и думается мне вся эта ситуация с Винисиусом еще навредит всей команде, как минимум серьезно опустит внутреннюю атмосферу в коллективе
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Лучшее , что читал. Этот вратарь забил больше штрафных чем вини
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В школе всех учили, что чернокожий- это негр! Или я не прав? Это тоже самое что кофе назвать компотом. Чушь и бред! Чёрный ты Виня, чёрный, и в этом нет ничего обидного, просто факт.
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-1
+2
Браво,сказал изящно и по делу!
+2
0
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Хорош Луис!
И заключил : «Когда бразильская полиция избила болельщиков аргентинца и «Бока», где был Винисиус, который является примером для Бразилии? Они били мальчиков, женщин и ветеранов. Когда они тебя бьют, все хорошо, но потом ты проявляешь к ним неуважение, и они начинают плакать».
🤷🏻‍♂️
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Чилаверт красава, четко его гасит
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