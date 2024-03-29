Более 50% опрошенных французов считают, что страна не будет готова к проведению Олимпиады

Более 50% опрошенных французов считают, что Франция будет не готова к проведению Игр.

Опрос провела социологическая служба CSA по заказу телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и газеты Le Journal du Dimanche.

В опросе приняли участие более 1000 человек старше 18 лет.

По данным Europe 1, 55% опрошенных женщин считают, что Франция не будет готова принять Олимпиаду. Такого же мнения придерживаются 50% опрошенных мужчин.

Чаще всего отрицательно на вопрос о готовности страны к проведению Игр отвечали респонденты в возрасте от 35 до 64 лет (56%).

Наибольшую уверенность в успешном проведении турнира выразили участники опроса старше 65 лет - 55%.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.