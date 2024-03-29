Франция обратилась к 46 странам с просьбой помочь обеспечить безопасность Олимпийских игр-2024

Франция запросила помощь 46 стран для обеспечения безопасности на Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа этого года.

«В январе Франция обратилась к 46 странам для предоставления примерно 2185 полицейских и жандармов для сотрудничества с французскими силами правопорядка во время Олимпийских игр в Париже.

Это в первую очередь касается Евросоюза, но также и стран за его пределами – Южной Кореи, ЮАР, Индии, Австралии и других» – говорится в сообщении RMC Sport.

Также в Париж прибудут более 500 кинологов с собаками для проверки вокзалов, аэропортов, гостиниц и фан-зон. Будет задействован конный патруль, специалисты по разминированию и борьбе с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что французская разведка обеспокоена возможным возращением массового терроризма в страну. Контртеррористическая служба хочет максимально избежать сценария скоординированной атаки в день открытия Игр.