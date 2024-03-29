Франция обратилась к 46 странам с просьбой помочь обеспечить безопасность Олимпийских игр-2024

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Франция запросила помощь 46 стран для обеспечения безопасности на Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа этого года.

«В январе Франция обратилась к 46 странам для предоставления примерно 2185 полицейских и жандармов для сотрудничества с французскими силами правопорядка во время Олимпийских игр в Париже.

Это в первую очередь касается Евросоюза, но также и стран за его пределами – Южной Кореи, ЮАР, Индии, Австралии и других» – говорится в сообщении RMC Sport.

Также в Париж прибудут более 500 кинологов с собаками для проверки вокзалов, аэропортов, гостиниц и фан-зон. Будет задействован конный патруль, специалисты по разминированию и борьбе с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что французская разведка обеспокоена возможным возращением массового терроризма в страну. Контртеррористическая служба хочет максимально избежать сценария скоординированной атаки в день открытия Игр. 

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24 комментария
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Могут приехать полицейские из России, с флагом и гимном.
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У каждого спортсмена на играх должна быть персональная охрана, кроме боксёров и легкоатлетов. Боксёры отобьются, легкоатлеты убегут.
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По маши-и-и-н-а-а-м !!!
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- Как узнать французского солдата?
- По обгоревшим подмышкам)

- Зачем французскому танку зеркала заднего вида?
- Чтобы лучше видеть поле боя)

- Сколько передач у французского танка?
- Четыре задних и одна передняя, на случай если враг зайдет в тыл)
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Ответ а я такой бегу а волосы назад
- Как узнать французского солдата? - По обгоревшим подмышкам) - Зачем французскому танку зеркала заднего вида? - Чтобы лучше видеть поле боя) - Сколько передач у французского танка? - Четыре задних и одна передняя, на случай если враг зайдет в тыл)
- С каким флагом французы идут в атаку?
- С белым)

- Зачем нужны руки французскому солдату?
- Чтобы поднимать вверх)
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Вспоминая общее веселье на евро-16 и бардак при организации финала ЛЧ Реал-Ливерпуль могу представить качество этой недолимпиады. Хотя североафриканское нацбольшинство этого некогда славного города наверно радо-столько возможностей для гоп-стопа нарисуется.
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Ответ #nikon
У каждого спортсмена на играх должна быть персональная охрана, кроме боксёров и легкоатлетов. Боксёры отобьются, легкоатлеты убегут.
Велосипедисты, скейтбордисты, роллеры уедут, а гребцы, сёрферы и парусники уплывут. Стрелкам из различных видов оружия тоже охрана не потребуется. Может ещё кого-то забыл.
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Комиссар Жибер и комиссар Жюв не справляются?
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Ответ Чёрный тюльпан
Велосипедисты, скейтбордисты, роллеры уедут, а гребцы, сёрферы и парусники уплывут. Стрелкам из различных видов оружия тоже охрана не потребуется. Может ещё кого-то забыл.
Бейсболистов 😂
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Ответ Почтенный эльф
По маши-и-и-н-а-а-м !!!
Эмильеееееен!
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Все правильно, потомки мигрантов и вновь прибывающие мигранты, которые в итоге становятся французами, не будут заниматься обеспечением безопасности, оставшихся коренных французов.🙃🙂
Поэтому надежда на помощь из вне. Но это колоссальные финансовые затраты для французского правительства, которые впоследствии отразятся на тех самых местных французах.
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скидывают с себя ответственность
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"Андрюха, по коням..."
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Сами уже не могут? Ажаны все заняты борьбой с беспределом в африканских анклавах Парижа, Марселя и других городах страны, где коренных галлов уже меньше половины.
Хочется разделить ответчтвенность, похоже.
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МЫ В ДЕРЬМЕ!
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Шоу Макрона продолжается.
Будет точно весело.
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Ответ Potapson
Могут приехать полицейские из России, с флагом и гимном.
Комментарий удален модератором
борьба с терроризмом начинает напоминать борьбу с наркоторговлей. бесполезно и шумно.
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Бог подаст)
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