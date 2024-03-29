Ямаля могут вызвать на Евро-2024 и на Олимпиаду. «Барселона» опасается повторения ситуации с Педри

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Федерация футбола Испании олимпийская сборная Испании Педри Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль может принять участие в двух турнирах сборных этим летом.

Как сообщает Relevo, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рассматривает возможность вызова вингера «Барселоны» на Евро-2024 и на Олимпиаду. Главный тренер олимпийской сборной Санти Дения будет иметь полную свободу выбора состава. 

В 2021 году пять футболистов – Унаи Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Педри и Микель Ойарсабаль – сыграли и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде. В этот раз ситуация может повториться. 

В «Барсе» опасаются, что избыток минут и чрезмерная нагрузка могут оказать негативный эффект на прогресс Ямаля. Клуб уже вступил в переговоры с федерацией.

Отмечается, что «блауграна» не хочет повторения ситуации с Педри, который провел 73 матча в сезоне-2020/21. После этого у него часто стали возникать проблемы с травмами. 

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37 комментариев
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Дайте школьнику последние каникулы нормально провести , он может в лагерь хочет съездить , а не на ваши олимпиады
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Не отпускать и все
Какие же клоуны в федерации испанской работают…
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-5
+54
Была новость, что Реал против того что бы Мбаппе участвовал на олимпиаде после его перехода.
Ещё вроде Мбаппе заявлял о желании участвовать, но уважает мнения клуба, и поступит так как пожелает клуб.
Так в чём проблема, не отпускайте пацана.
+35
-2
+33
Педри загоняли в 18 лет, теперь хотят Ламина в 16... здравый смысл покинул испанскую федерацию футбола
+19
-1
+18
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
сочувствую вам
+19
-5
+14
Брайтон уже потирает руки с мыслью подписать его в 2027
+20
-9
+11
Фифа надо бы ограничить для малолеток количество матчей в сезоне. А то нездоровая какая то ситуация получается. На такие нагрузки их организмы явно не рассчитаны.
+11
-2
+9
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
"Котолонец" - это любитель котов. Учи русский язык!!
+10
-1
+9
Ответ Blaumerc
Была новость, что Реал против того что бы Мбаппе участвовал на олимпиаде после его перехода. Ещё вроде Мбаппе заявлял о желании участвовать, но уважает мнения клуба, и поступит так как пожелает клуб. Так в чём проблема, не отпускайте пацана.
Если я не ошибаюсь, проблема в испанском законодательстве. Там клубы не имеют права запрещать своим игрокам играть за сборную в турнирах не под эгидой УЕФА/ФИФА. А во Франции и других странах клубы спокойно могут не отпускать футболистов на олимпиаду, турнир то не УЕФА/ФИФА проводит.
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Ответ Bazilic
Не отпускать и все Какие же клоуны в федерации испанской работают…
Какой вы умный)))Правила бы почитали для начала.В Испании клубы не имеют права не отпускать испанских игроков если те были вызваны в сборную.
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Ответ Bazilic
Не отпускать и все Какие же клоуны в федерации испанской работают…
Вроде как, сам футболист может отказаться. Надеюсь, Барселона проведёт нужные разъяснительные беседы с Педри, Ямалом и Кубарси, что им эта Олимпиада не нужна
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Барса сама ставит свои таланты в невыносимые условия. 50-60 матчей за сезон для 16-17 летних ребят - это жестоко. Фати, Педри, Гави. Кто следующий?
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на олимпиаду отпускать необязательно
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Но ехать по любому надо
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Ответ Dvin
Барса сама ставит свои таланты в невыносимые условия. 50-60 матчей за сезон для 16-17 летних ребят - это жестоко. Фати, Педри, Гави. Кто следующий?
1. При чем тут Гави ?
Гави сломался в ничего не значащем для сборной Испании матче отбора на Евро, потому что де ла Фуенте захотел просто поиграть основой.
В Барселоне же у него была одна травма только - сломанный нос. И все.

2. Педри загоняла сборная Испании, а не Барселона: за 9 месяцев в Барселоне у него было 3525 минут на поле в 52 матчах (около 68 минут в среднем за матч), в то время как за 2 месяца в сборной Испании на Евро и Олимпиаде он отыграл 1200 минут за 12 матчей (100 минут в среднем за матч).

3. Фати сам виноват в том, что с ним происходит сейчас: вместо того, чтобы сделать после очередной травмы операцию, которую ему советовал медицинский штаб Барселоны, он решил лечиться консервативно.
+4
-2
+2
Неужели в Барсе начали что-то подозревать? :))
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0
+1
Ответ gregorysim@mail.ru
"Котолонец" - это любитель котов. Учи русский язык!!
Котоложец
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Ответ kaka10
Брайтон уже потирает руки с мыслью подписать его в 2027
Зачем им очередной бегунок, когда уже есть Фати
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Ответ Blaumerc
Была новость, что Реал против того что бы Мбаппе участвовал на олимпиаде после его перехода. Ещё вроде Мбаппе заявлял о желании участвовать, но уважает мнения клуба, и поступит так как пожелает клуб. Так в чём проблема, не отпускайте пацана.
Проблема в том ,что Мбаппе - француз и на него правила испанской федерации не действуют.Испанские клубы не имеют права запрещать испанским игрокам отправлять в сборную ,ибо такое правило у испанской федерации.
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Ответ Demn213
Если я не ошибаюсь, проблема в испанском законодательстве. Там клубы не имеют права запрещать своим игрокам играть за сборную в турнирах не под эгидой УЕФА/ФИФА. А во Франции и других странах клубы спокойно могут не отпускать футболистов на олимпиаду, турнир то не УЕФА/ФИФА проводит.
Думаю при желании самого игрока и клуба, эти законы не должны быть большим препятствием. Компромисс должны найти.
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И правильно делают что опасаются. Для 16-летнего это будет перебор. Наверняка и крышей и физически съедет. Риск велик. Нельзя отпускать в сборную в принципе. Рано ещё, раньше 20 лет ему там делать нечего кроме как ломаться.
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"Барселона" всегда может меньше нагружать его в играх за клуб
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А просто, как Реал, сказать нет для защиты здоровья своего игрока?Это же так просто.
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Пусть на евро едет, а на олимпиаду можно лавочников отправить!!!
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Барса тут ничего не сможет сделать, это нужно решать на уровне фифа, не должны молодые игроки получать такие нагрузки.
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Это эксплуатация детского труда. Где каталонские правозащитники?🤬
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Олимпийские игры по футболу - это неофициальный соревнования для ФИФА.
Барселона имеет полное право не отпустить своих игроков на эти соревнования.
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Де Ла Фуэнте видит ногомячиков в сборной. На здоровье футболистов ему, похоже, "фиолетово".
+3
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Оставьте его в покое
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