Ямаля могут вызвать на Евро-2024 и на Олимпиаду. «Барселона» опасается повторения ситуации с Педри
Ламин Ямаль может принять участие в двух турнирах сборных этим летом.
Как сообщает Relevo, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рассматривает возможность вызова вингера «Барселоны» на Евро-2024 и на Олимпиаду. Главный тренер олимпийской сборной Санти Дения будет иметь полную свободу выбора состава.
В 2021 году пять футболистов – Унаи Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Педри и Микель Ойарсабаль – сыграли и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде. В этот раз ситуация может повториться.
В «Барсе» опасаются, что избыток минут и чрезмерная нагрузка могут оказать негативный эффект на прогресс Ямаля. Клуб уже вступил в переговоры с федерацией.
Отмечается, что «блауграна» не хочет повторения ситуации с Педри, который провел 73 матча в сезоне-2020/21. После этого у него часто стали возникать проблемы с травмами.
Какие же клоуны в федерации испанской работают…
Ещё вроде Мбаппе заявлял о желании участвовать, но уважает мнения клуба, и поступит так как пожелает клуб.
Так в чём проблема, не отпускайте пацана.
Гави сломался в ничего не значащем для сборной Испании матче отбора на Евро, потому что де ла Фуенте захотел просто поиграть основой.
В Барселоне же у него была одна травма только - сломанный нос. И все.
2. Педри загоняла сборная Испании, а не Барселона: за 9 месяцев в Барселоне у него было 3525 минут на поле в 52 матчах (около 68 минут в среднем за матч), в то время как за 2 месяца в сборной Испании на Евро и Олимпиаде он отыграл 1200 минут за 12 матчей (100 минут в среднем за матч).
3. Фати сам виноват в том, что с ним происходит сейчас: вместо того, чтобы сделать после очередной травмы операцию, которую ему советовал медицинский штаб Барселоны, он решил лечиться консервативно.
Барселона имеет полное право не отпустить своих игроков на эти соревнования.