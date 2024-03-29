Ямаля могут вызвать на Евро-2024 и на Олимпиаду. «Барселона» опасается повторения ситуации с Педри

Ламин Ямаль может принять участие в двух турнирах сборных этим летом.

Как сообщает Relevo, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) рассматривает возможность вызова вингера «Барселоны» на Евро-2024 и на Олимпиаду. Главный тренер олимпийской сборной Санти Дения будет иметь полную свободу выбора состава.

В 2021 году пять футболистов – Унаи Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, и Микель Ойарсабаль – сыграли и на чемпионате Европы, и на Олимпиаде. В этот раз ситуация может повториться.

В «Барсе» опасаются, что избыток минут и чрезмерная нагрузка могут оказать негативный эффект на прогресс . Клуб уже вступил в переговоры с федерацией.

Отмечается, что «блауграна» не хочет повторения ситуации с Педри, который провел 73 матча в сезоне-2020/21. После этого у него часто стали возникать проблемы с травмами.