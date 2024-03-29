Майами (ATP). 1/2 финала. Зверев сыграет с Димитровым, Медведев уступил Синнеру

Теги результаты ATP Григор Димитров Miami Open Александр Зверев Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в полуфинале в Майами.

Александр Зверев встретится с Григором Димитровым.

Сетка турнира здесь.

Miami Open

Майами, США

20 – 31 марта 2024

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Янник Синнер (Италия) Даниил Медведев (Россия)
6:1|6:2
Дата проведения
29 марта, 22.20
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
30 марта, 02.00
Онлайн матча
480 комментариев
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Все таки главная загадка человечества, куда у двухметровой дылды исчезла подача, что он превратился в Касаткину.
+37
-3
+34
Народ на трибунах в первом сете так болел за Зиннера - вот пусть теперь и получат коротенький матч за свои 200 баксов
+24
-1
+23
Сложно вот так по щелчку переключаться и вместо привычного тенниса начинать играть значительно активнее против Синнера или Алькараса. Если Даниил хочет лучше против них играть, надо заставлять себя играть активнее во всех матчах, чтобы привыкать к такому теннису.
+20
-1
+19
Дане надо срочно Иванишевича нанимать и разгонять этих французских мальчиков.
+19
-1
+18
Давно не было такого провального матча от Медведева.
+15
0
+15
Та ладно че все прям накинулись то на Медведа, финал АО, финал ИУ, пф в Майами, проигрывал дважды рыжему и разок Карасю , ну это хорошие результаты, просто это его предел сейчас
+18
-4
+14
Действительно, ровно год назад здесь же Медведев достаточно легко обыграл Синнера. Можно даже сказать с некоторым запасом. Прошел всего лишь год. А между ними уже какая-то пропасть, причем совсем не в пользу Даниила. Как все быстро поменялось.
+13
0
+13
Как будто Синнер с запасом даже играет
+12
0
+12
На прошлогоднем Майами у сетки Даниил учил Янника премудростям тенниса. Ученик оказался способным.)
Сегодня посмотрим, насколько силен учитель.
Думаю, что Медведеву как-то нужно побеждать.
+19
-7
+12
Оба худющие, изможденные изнуренные тренировками
Вот он профессиональный спорт
Яник так вообще бледнее смерти
Хорошо что я могу себе позволить и выпить и поесть и кое что ещё
А вот они нет😁
+14
-3
+11
Напишу еще раз)) да, есть Синнер и Алькарас. Из новых. Ну а дальше Медведев, хотите вы этого или нет, но чаще Медведева в финале за последнее время мало кто выходил вообще. Мб, остальным теннисистам надо карьеры завершать, раз они даже в финал пройти не могут, пусть и чтобы слить там Синнеру))
+13
-2
+11
Ответ Хозяин патриотов
Комментарий скрыт
Напомнить, где оказался "более злой и талантливый" Алькарас в Нью-Йорке? Или где он оказался на АО и вчера? Даниил как раз очень стабильный игрок, а Алькарасу до стабильности Дани расти и расти
+18
-8
+10
Финал Медведев Димитров предсказал бы только сумасшедший. А сейчас есть такая вероятность...
+16
-6
+10
Ответ Хозяин патриотов
Комментарий скрыт
Ну ты как-то сопереживаешь одному лысому и даже споришь о его величии, хотя у него нет некоторых больших титулов, которые умудрялись брать даже Хачанов с Гришей)
+14
-4
+10
Даниилу - победы
+23
-13
+10
Ответ Stas Salesov
Даниилу - победы
Смешно пытаешься нафармить плюсиков, когда, на самом деле, будешь всей душой болеть за Синнера.))
+12
-2
+10
Сын Рокко Сиффреди пока впереди.
+9
0
+9
Медведев молодец, что свой Шлем ухватил. Похоже, больше не выиграет.
+9
0
+9
Медведев не играет,а тренирует Синера, бъёт в одну точку как дятел. Раньше подача Медведева была грозным оружием, сейчас ничего не осталось.Короче, потихоньку деградирует.
+10
-1
+9
Здорово конечно медведя финтифлюхнули
+9
-1
+8
Медведев клиент Синнера уже
+8
0
+8
Яннику пора домой, в Италии его заждались)
+16
-8
+8
вроде матч только начался, 5 минут прошло - а уже смотрится как конечная для медведя. ладно пойду спать, тут ничего нового. Синнера с финалом
+12
-4
+8
Была личка 6-0, сегодня может стать 6-5.
+8
0
+8
У Медведева были брейкпоинты в 1 сете, но он сам не захотел их забирать, не было нужного уровня концентрации, играл как бы на от-сь
+7
0
+7
Ну типичный слив от Дани
Давно их именно таких не было, когда не получается, то все в ауты пуляет и руками только машет.
+8
-1
+7
За 1 час и 9 минут))) это конечно жесть
+7
0
+7
Медведев как будто впервые мяч с ракеткой увидел)
+7
0
+7
Давай Даня, надо уже побеждать Синнера. Тут и корт удобный и силы вроде остались
+6
0
+6
Ответ Антон Тимофеев
Янник крут сегодня, надо признать. Медведева просто размазывают. И ведь не скажешь, что Даниил совсем плох. Просто не понятно, что делать с этим киборгом(( Другой уровень. Увы((
да, не, Даня как раз очень плох сегодня
+6
0
+6
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