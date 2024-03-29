Майами (ATP). 1/2 финала. Зверев сыграет с Димитровым, Медведев уступил Синнеру
Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру в полуфинале в Майами.
Александр Зверев встретится с Григором Димитровым.
Сетка турнира здесь.
Miami Open
Майами, США
20 – 31 марта 2024
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 29 марта, 22.20
- Дата проведения
- 30 марта, 02.00
Сегодня посмотрим, насколько силен учитель.
Думаю, что Медведеву как-то нужно побеждать.
Вот он профессиональный спорт
Яник так вообще бледнее смерти
Хорошо что я могу себе позволить и выпить и поесть и кое что ещё
А вот они нет😁
Давно их именно таких не было, когда не получается, то все в ауты пуляет и руками только машет.