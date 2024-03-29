У Мохеби 4 гола и ассист в двух последних матчах РПЛ. Иранец – первый с 2006-го игрок «Ростова» с двумя дублями в лиге подряд

Теги Ростов Исо Каньенда премьер-лига Россия Динамо Москва Мохаммад Мохеби Футбол

Мохаммад Мохеби оформил дубль в двух матчах РПЛ подряд.

Последним из игроков «Ростова» это удавалось Исо Каньенде в 2006 году.

Мохеби набрал 5 (4+1) очков по системе «гол+пас» в победных матчах против «Динамо» (4:1) и «Краснодара» (3:1)

В первых 18 турах Мир РПЛ на счету иранского полузащитника было 3 результативных действия (2+1).

C подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Очень важный игрок для нашей командной игры. А вот когда и Роналдо начнёт приносить сопоставимую пользу вообще огонь будет.
+21
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+21
Ответ hibou
Для нашего чемпионата топовый игрок. Респект ростовской селекции.
Был слух, что Карпин лично его заприметил в матче сборных.
+16
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+16
Раскочегарился Мохебби. Смотрю и Роналдо все лучше и лучше. Сако молодец. Хороших легов преобрел Ростов. Надеюсь, ещё и молодой защитник Аскалани подтянется. И, вообще, сегодня все просто молодцы были. А каков Песьяков ? Умница!
+12
0
+12
Для нашего чемпионата топовый игрок. Респект ростовской селекции.
+11
-1
+10
Второй его гол это что-то с чем-то.
+8
0
+8
Ответ avex
Кто-нибудь знает, почему иранец "чистил обувь" Байрамяну после дубля?
Мохаммад "чистит обувь" тем, кто ему голевой пас отдал. В прошлом матче Щетинину "чистил".
+6
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+6
хороший матч иранца. Порадовал нацеленностью на голы.
+4
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+4
Съездил на кубок Азии, зарядился! Молодец, Мохеби!
+4
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+4
Второй гол это конечно мощь, мы с другом ошалели, чуть пиво не разлили
+4
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Молодец! Так и должно быть - команда из наших ребят плюс пара-тройка легов, делаюших разницу.
Леги, что эту разницу не делают, просто не нужны. Вот и все.
+3
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+3
Мохеби очень нравится. И за сборную себя проявляет. Не удивлюсь, если он уже на карандаше европейских клубов топ-5
+1
0
+1
Вполне способен повторить путь Эльдора и уехать в европейский чемпионат из ТОП-4. Ростов для этого отлично подходит, за сборную играет регулярно, язык буржуйский знает. В общем, все предпосылки есть. Главное-без травм и не снижать к себе требований.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Очень важный игрок для нашей командной игры. А вот когда и Роналдо начнёт приносить сопоставимую пользу вообще огонь будет.
Кто-нибудь знает, почему иранец "чистил обувь" Байрамяну после дубля?
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