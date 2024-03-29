У Мохеби 4 гола и ассист в двух последних матчах РПЛ. Иранец – первый с 2006-го игрок «Ростова» с двумя дублями в лиге подряд
Мохаммад Мохеби оформил дубль в двух матчах РПЛ подряд.
Последним из игроков «Ростова» это удавалось Исо Каньенде в 2006 году.
Мохеби набрал 5 (4+1) очков по системе «гол+пас» в победных матчах против «Динамо» (4:1) и «Краснодара» (3:1)
В первых 18 турах Мир РПЛ на счету иранского полузащитника было 3 результативных действия (2+1).
C подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Леги, что эту разницу не делают, просто не нужны. Вот и все.