У Мохеби 4 гола и ассист в двух последних матчах РПЛ. Иранец – первый с 2006-го игрок «Ростова» с двумя дублями в лиге подряд

Мохаммад Мохеби оформил дубль в двух матчах РПЛ подряд.

Последним из игроков «Ростова» это удавалось Исо Каньенде в 2006 году.

набрал 5 (4+1) очков по системе «гол+пас» в победных матчах против «Динамо» (4:1) и «Краснодара» (3:1)



В первых 18 турах Мир РПЛ на счету иранского полузащитника было 3 результативных действия (2+1).

C подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.