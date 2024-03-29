Промес сказал сокамерникам, что надеется на экстрадицию в Россию (De Telegraaf)
Квинси Промес не хочет, чтобы его выдавали Нидерландам.
Sportnieuws со ссылкой на De Telegraaf сообщает, что полузащитник «Спартака», арестованный в ОАЭ, рассказал сокамерникам о том, что надеется на экстрадицию в Россию.
В родной стране он приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.
При этом инсайдер Иван Карпов отмечает, что Россия пока не направляла запроса о выдаче уроженца Амстердама. Сперва должно быть возбуждено уголовное дело – этого пока не произошло.
Как Промесу сидится в тюрьме: камера на 25 человек, многие спят на полу, его побрили налысо. Все, что происходит вокруг Квинси
«Братуха, кредит не нужен?»🎅🏿
Хозяин седой
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