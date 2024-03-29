Промес сказал сокамерникам, что надеется на экстрадицию в Россию (De Telegraaf)

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес не хочет, чтобы его выдавали Нидерландам.

Sportnieuws со ссылкой на De Telegraaf сообщает, что полузащитник «Спартака», арестованный в ОАЭ, рассказал сокамерникам о том, что надеется на экстрадицию в Россию.

В родной стране он приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

При этом инсайдер Иван Карпов отмечает, что Россия пока не направляла запроса о выдаче уроженца Амстердама. Сперва должно быть возбуждено уголовное дело – этого пока не произошло.

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72 комментария
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Прикиньте из Сбербанка Промес позвонит 🤣🤣🤣🤣
+257
-5
+252
Ответ T622222
Прикиньте из Сбербанка Промес позвонит 🤣🤣🤣🤣
Тогда уж из «Открытия»
«Братуха, кредит не нужен?»🎅🏿
+71
-4
+67
Так и вижу, сидит Промес и читает- " как входить в хату")
+31
-2
+29
СМИ щас любую фигню будут писать, как это технически возможно если он: «даже не гражданин!»
+21
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Вот а говорили как плохо в России,вон ждут чтобы экстрадировали в РФ.
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Запахло весной
Хозяин седой
Промесу открой
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Что бы искупить вину на фронте.
+8
0
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Как быстро Промес найдет себе ждулю тут?)
+10
-2
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Ответ Savardus
Как быстро Промес найдет себе ждулю тут?)
так уже есть) Салихова)
+8
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+8
Тот наркоман который сидит с ним и сливает инфу за товар?
+7
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Инсайды из СИЗО пошли
+7
0
+7
у сокамерников интервью значит берут, а у промеса самого спросить? ерунда в общем, наброс
+5
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Комментарий удален пользователем
Он в соседнюю заехал для инсайдов
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Пошьёт костюм с отливом и в Ялту
+2
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+2
Хорош распространять всякий бред!
+2
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интересно, а есть ли законные основания на запрос выдачи иностранного гражданина, осуждённого на его Родине? действующая московская регистрация?
+3
-1
+2
Интересно, на каком основании Промеса могут выдать России? Он вроде не гражданин РФ
+2
0
+2
Говорят он ещё хочет, чтобы его Ловчев усыновил
+4
-2
+2
откуда издания узнают о том, что Промес сказал кому в камере?
+4
-2
+2
Ответ Чёрная Мамбо
но в тюрмах России обычно кавказцы точнее чеченцы рулят! Промесу конечно сладко не будет с ними! Лучше быть альфа-самцом среди пакистанцев и индийцев чем отбыть срок под ногами чеченцев
Это в какой тюрьме они рулят ?) запомни в любой тюрьме рулят силовики
+2
0
+2
Если это правда, то парень реально не понимает, что происходит в его жизни... Боюсь, его сильно тряханёт, когда придёт осознание происходящего.
+2
0
+2
Вечер в хату! Часик в радость!
+2
-1
+1
На каком основании? Контракт со Спартаком? Боюсь в юриспруденции такого пункта нет.
+3
-2
+1
А у меня вопрос... Сокамерники Промеса теперь раздают интервью??? Да ладно... Малявы через решётку на волю кидают?))) Про то что им Промес сказал🙃🙃🙃
+1
0
+1
Ответ Verhovn
Это самое лучшее в его положении, Объективности ради))
И самое нереальное в то же время
+1
0
+1
Ответ T622222
Прикиньте из Сбербанка Промес позвонит 🤣🤣🤣🤣
Представил...🤣🤣🤣
+9
-8
+1
Тишина долго, уже выдумывать начали
+1
0
+1
Ответ Forrest Gamp
На СВО рвется
В Сокольники он рвётся, Глеб Егорыч
0
0
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Тогда уж из «Открытия» «Братуха, кредит не нужен?»🎅🏿
Чисто конкретный кредит с процентом децл.
0
0
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Нет московский гастрабайтер у нас сейчас борьба с уголовниками из зарубежья
0
0
0
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