Промес сказал сокамерникам, что надеется на экстрадицию в Россию (De Telegraaf)

Квинси Промес не хочет, чтобы его выдавали Нидерландам.

Sportnieuws со ссылкой на De Telegraaf сообщает, что полузащитник « », арестованный в ОАЭ, рассказал сокамерникам о том, что надеется на экстрадицию в Россию.

В родной стране он приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

При этом инсайдер Иван Карпов отмечает, что Россия пока не направляла запроса о выдаче уроженца Амстердама. Сперва должно быть возбуждено уголовное дело – этого пока не произошло.

Как Промесу сидится в тюрьме: камера на 25 человек, многие спят на полу, его побрили налысо. Все, что происходит вокруг Квинси