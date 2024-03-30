«Майами» выиграл у «Портленда» с разницей «+60». Это самая крупная победа в истории клуба
«Майами» выиграл у «Портленда» со счетом 142:82.
«+60» – самая крупная разница в истории «Хит».
29 декабря 1994 года «Майами» обыграл «Клипперс» с разницей «+43». Предыдущий рекорд удалось превзойти сразу на 17 пунктов.
Флоридцы также обновили клубный рекорд, отдав 41 передачу. Они реализовали 21 из 39 трехочковых.
Самая большая разница очков в матче НБА:
1) 73 — MEM vs OKC 152:79 (02/12/2021);
2) 68 — CLE vs MIA 148:80 (17/12/1991);
3) 65 — IND vs POR 124:59 (27/02/1998);
4) 63 — LAL vs GSW 162:99 (19/03/1972);
5-7) 62 — OKC vs POR 139:77 (11/01/2024);
5-7) 62 — CSW vs SAC 153:91 (02/11/1991);
5-7) 62 — SYR vs NYK 162:100 (25/12/1960);
8) 61 — CHA vs MEM 140:79 (22/03/2018);
9) 60 — MIA vs POR 142:82 (29/03/2024);
10-11) 59 — MIL vs DET 143:84 (26/12/1978);
10-11) 59 — CSW vs IND 150:91 (19/03/1977).