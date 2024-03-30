«Майами» выиграл у «Портленда» с разницей «+60». Это самая крупная победа в истории клуба

«Майами» выиграл у «Портленда» со счетом 142:82.

«+60» – самая крупная разница в истории «Хит».

29 декабря 1994 года « » обыграл «Клипперс» с разницей «+43». Предыдущий рекорд удалось превзойти сразу на 17 пунктов.

Флоридцы также обновили клубный рекорд, отдав 41 передачу. Они реализовали 21 из 39 трехочковых.