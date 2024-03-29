Гатиятулин возглавит «Сибирь». Клуб договорился с тренером, идет обсуждение условий контракта
Анвар Гатиятулин возглавит «Сибирь».
«Хоккейный клуб «Сибирь» достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин.
В настоящее время ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей», – говорится в сообщении пресс-службы новосибирцев.
Тренер ранее возглавлял «Трактор» и был уволен из команды по ходу текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сибирь» не попала в плей-офф в этом сезоне, заняв 10-ю позицию в таблице Восточной конференции.
Так с ним они и в следующем не попадут, учитывая, как мучился Трактор. Челябинцы тоже не попали бы в плей-офф, оставь они Гатиятулина.
Гатиятулин, судя по игре Трактора в плей офф, хорошо проводит предсезонки и умеет подбирать состав. Так что в октябре назначат другого г.т. и на полном ходу окажутся к плей офф.
Пусть тренирует Анварка,может и получится.