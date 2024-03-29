Гатиятулин возглавит «Сибирь». Клуб договорился с тренером, идет обсуждение условий контракта

Теги Сибирь Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин возглавит «Сибирь».

«Хоккейный клуб «Сибирь» достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист Анвар Гатиятулин.

В настоящее время ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей», – говорится в сообщении пресс-службы новосибирцев. 

Тренер ранее возглавлял «Трактор» и был уволен из команды по ходу текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сибирь» не попала в плей-офф в этом сезоне, заняв 10-ю позицию в таблице Восточной конференции.

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20 комментариев
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Ответ Old gamer
Вот это правильно.Федорова в АК Барс 💪
А прикинь, если в АкБарс Кравец придет?!))))))))))))))))
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Привет унылый хоккей
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"...Сибирь» не попала в плей-офф в этом сезоне..."
Так с ним они и в следующем не попадут, учитывая, как мучился Трактор. Челябинцы тоже не попали бы в плей-офф, оставь они Гатиятулина.
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Привет атакующему хоккею) Загублен в зародыше.
Гатиятулин, судя по игре Трактора в плей офф, хорошо проводит предсезонки и умеет подбирать состав. Так что в октябре назначат другого г.т. и на полном ходу окажутся к плей офф.
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Удачи Рафаиловичу в новом клубе. Как не крути два раза команду в финал востока выводил. Пока второе достижение после Белоусова.
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Ответ strashnov
В Ак Барс скорее всего Воробьёв попадёт. А вот в Сибири, Анвар покажет себя. Представьте себя, если потеряли работу? Наверняка Анвар сделал выводы и перезагрузился. Помните, первые года в Тракторе? Это была команда! Вот последнии два года, что то сломалось. Но я думаю, что Сибирь с Анваром встрепенётся. Ведь клуб не аутсайдер. Постоянно в восьмёрку входил.
Воробьёв уже в ЦСКА
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+2
Ответ strashnov
В Ак Барс скорее всего Воробьёв попадёт. А вот в Сибири, Анвар покажет себя. Представьте себя, если потеряли работу? Наверняка Анвар сделал выводы и перезагрузился. Помните, первые года в Тракторе? Это была команда! Вот последнии два года, что то сломалось. Но я думаю, что Сибирь с Анваром встрепенётся. Ведь клуб не аутсайдер. Постоянно в восьмёрку входил.
Воробьев в ЦСКА
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+2
Ответ Dragon10
Привет атакующему хоккею) Загублен в зародыше. Гатиятулин, судя по игре Трактора в плей офф, хорошо проводит предсезонки и умеет подбирать состав. Так что в октябре назначат другого г.т. и на полном ходу окажутся к плей офф.
Вообще-то состав подбирал Волков,а как он провел предсезонку.первые 15 туров показали.дальше все с Заварухиным
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Ответ strashnov
В Ак Барс скорее всего Воробьёв попадёт. А вот в Сибири, Анвар покажет себя. Представьте себя, если потеряли работу? Наверняка Анвар сделал выводы и перезагрузился. Помните, первые года в Тракторе? Это была команда! Вот последнии два года, что то сломалось. Но я думаю, что Сибирь с Анваром встрепенётся. Ведь клуб не аутсайдер. Постоянно в восьмёрку входил.
ты новости вообще не читаешь?
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Вот это правильно.Федорова в АК Барс 💪
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Мда , в тракторе у него хоть исполнитель были , в Сибири будет вообще бей беги
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Соболезнования болельщикам.
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Ответ Old gamer
Вот это правильно.Федорова в АК Барс 💪
Федоров не поедет в Ак Барс.
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За что боролись, на то и напоролись. Этим всё сказано."Сибирь" вне восьмёрки на 2 - 3 года это точно. Руководство и тренер сделают всё для этого.
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Ответ John-Vorchun
Вообще-то состав подбирал Волков,а как он провел предсезонку.первые 15 туров показали.дальше все с Заварухиным
Попробую не согласиться. Без согласования с тренером вряд ли игроков подписывают. А предсезонка важна на дистанции, первые 15 матчей сильнее могут провести те команды, которые налегке предсезонку прошли.
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Желаю вам успехов с командой только не против Трактора. А так спасибо за хорошее время в Тракторе.
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Вот это неожиданно конечно.
Пусть тренирует Анварка,может и получится.
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