Гатиятулин возглавит «Сибирь». Клуб договорился с тренером, идет обсуждение условий контракта

Анвар Гатиятулин возглавит «Сибирь».

«Хоккейный клуб « » достиг договоренности о подписании контракта с новым главным тренером. Им станет 48-летний специалист .

В настоящее время ведется обсуждение условий контракта. Официальная информация будет опубликована 1 мая после согласования всех деталей», – говорится в сообщении пресс-службы новосибирцев.

Тренер ранее возглавлял « » и был уволен из команды по ходу текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сибирь» не попала в плей-офф в этом сезоне, заняв 10-ю позицию в таблице Восточной конференции.