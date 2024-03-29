Почти 4,5 млрд рублей выплатили российские клубы агентам в 2023 году. «Спартак» – единственный, частично плативший в юанях

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Стали известны выплаты российских клубов посредникам.

По итогам очередного заседания комиссии РФС по работе с футбольными агентами стало известно, что общая сумма вознаграждений со стороны клубов составила 1 304 042 955 рублей, 2 557 883 доллара США, 28 783 734 евро, 2 352 780 юаней. Общая сумма в российской валюте – около 4 442 512 466 рублей.

Между командами выплаты распределены таким образом (ранжирование сделано РФС):

1. «Спартак» – 200 653 390 рублей, 3 640 264 евро, 2 352 780 юаней.

2. «Динамо» – 59 552 256 рублей, 7 637 627 евро, 500 000 долларов США.

3. «Локомотив» – 242 088 818 рублей.

4. ЦСКА – 5 665 995 евро, 1 242 603 доллара США.

5. «Ростов» – 185 223 494 рубля.

6. «Зенит» – 33 750 000 рублей, 8 983 800 евро.

7. «Краснодар» – 29 472 784 рубля, 496 875 евро, 815 280 долларов США.

8. «Крылья Советов» – 101 063 637 рублей, 887 234 евро.

9. «Оренбург» – 32 500 000 рублей, 870 000 евро.

10.«Сочи» – 97 950 000 рублей, 75 000 евро.

11. «Химки» – 16 998 667 рублей; 193 189 евро.

12. «Пари НН» – 127 059 380 рублей.

13. «Алания» – 16 403 905 рублей.

14. «Торпедо» – 88 009 692 рубля, 293 750 евро.

15. «Балтика» – 30 067 114 рублей; 40 000 евро.

16. «Акрон» – 530 000 рублей.

17. «Футбол-Хоккей» – 1 225 251 рубль.

18. «СКА-Хабаровск» – 10 550 000 рублей.

19. «Родина» – 15 944 567 рублей.

20. «Урал» – 15 000 000 рублей.

Общая сумма выплат агентам от футболистов – 332 149 730 рублей.

Следует отметить, что в 2022 году лидировал по выплатам агентам тоже «Спартак».

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70 комментариев
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Доить спартачок - святое дело любого агента
+66
-15
+51
Федун ушел, но доить Спартак все также продолжают.
+27
-3
+24
чемпионы💪
+19
-1
+18
Спартак это конечно недоразумение. Какую часть деятельности клуба не возьми, там происходит какая-то фигня.
+16
-5
+11
Народная кормушка
+10
-2
+8
Ещё раз показатель бездарно траесферной политики!!!
+9
-2
+7
Ответ Vitor Dia
Доить спартачок - святое дело любого агента
Тут Спартак чемпион безальтернативный 💪🏼💪🏼💪🏼
Держит марку так сказать
+12
-6
+6
Это только я умею считать, что при пересчёте в рубли по курсу 91,5924 рублей евро и 84,6566 рублей к доллару Спартак потратил 562 млн рублей, Динамо 801, Локомотив 242, ЦСКА 624, Ростов 185, Зенит 857 и Краснодар 144????
+10
-4
+6
Доктор Лю в доле, комиссия 20000 юаней и стакан мочи
+7
-1
+6
1. «Спартак» – 200 653 390 рублей, 3 640 264 евро, 2 352 780 юаней. = 200 млн. руб. + 362 млн руб. + 29 млн. руб. = 591 млн. руб.

2. «Динамо» – 59 552 256 рублей, 7 637 627 евро, 500 000 долларов США. = 59 млн. руб. + 760 млн. руб. + 46 млн. руб. = 865 млн. руб.

6. «Зенит» – 33 750 000 рублей, 8 983 800 евро. = 33 млн. руб. + 894 млн. руб. = 927 млн. руб.

Первое место с 591 млн. руб., второе с 865 млн. руб., шестое с 927 млн. руб.

Новости школьник составляет?
+8
-3
+5
Ответ Vitor Dia
Доить спартачок - святое дело любого агента
Зенит подоили больше всех в этом списке.
+3
0
+3
Ответ Фрол21208
Комментарий удален модератором
РФС врут, все врут. Это все заговор
+6
-3
+3
Московские команды - чемпионы по надоям.
+9
-6
+3
А что такое "Футбол-Хоккей" и за что они платят?)
+4
-1
+3
Дело федуньи живее всех живых. Карма)))
+4
-2
+2
Это просто вы%ер а не статья. Если посчитать всё в евро, Спартак 4-ый в этом списке.
+6
-4
+2
Все предсказуемо весь отмыв бюджетных денег в Москве что и показывает первая четверка
+3
-2
+1
Хорошие суммы. А главное результат показательный)
+2
-1
+1
твори бардак, дои Спартак

бгг
+6
-5
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Зенит подоили больше всех в этом списке.
Ты бомжaм это не говори, а то расстроятся. Им интеллекта не хватает, чтобы самим это понять
+1
0
+1
А нельзя было привести всё к одной сумме, а уже затем в скобках указать детали? Я же не Георгий Черданцев, чтобы цифры тут считать
+4
-3
+1
Хорошо втбшный мешок из петровского парка подоили. Сегодня и результат подоспел. Блестящая селекция!
+2
-1
+1
Доктору Лю донатят???
+1
0
+1
Зенит, ЦСКА, Динамо при пересчёте в доллары заплатили больше чем Спартак.
+1
0
+1
Ответ schwein
6-й год лидерства Спартака в этом показателе. Фактически гегемон. Но денежный мешок - Зенит, вы не путайте.
Ниче, что если сложить все выплаты, переведя доллары в рубли, то лидером будет Зенит?
+1
-1
0
Ответ Vitor Dia
Доить спартачок - святое дело любого агента
Ахах. а тпперь переведи 9млн евро в рубли и увидишь, что твое болото заплатило агентам больше всех
0
0
0
Ответ Omega-2
Московские команды - чемпионы по надоям.
Перевёл суммы в валюте в рубли, сложил, сравнил? Заголовок, Спартак, рейтинг -> условный инстинкт закомплексованного провинциала
0
0
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Ответ Юрий Р.
Ещё раз показатель бездарно траесферной политики!!!
Сколько дармоедов.
+1
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Ответ babajaro
Этот список не по порядку сумм идёт. Просто Спартак первый в нем
Только в заголовке именно то,что Спартак первый по количеству выплат.
+1
-1
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Ответ сергей петров
Все предсказуемо весь отмыв бюджетных денег в Москве что и показывает первая четверка
Математика не очень хорошо в школе давалась?
+2
-2
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