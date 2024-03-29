Почти 4,5 млрд рублей выплатили российские клубы агентам в 2023 году. «Спартак» – единственный, частично плативший в юанях

Стали известны выплаты российских клубов посредникам.

По итогам очередного заседания комиссии РФС по работе с футбольными агентами стало известно, что общая сумма вознаграждений со стороны клубов составила 1 304 042 955 рублей, 2 557 883 доллара США, 28 783 734 евро, 2 352 780 юаней. Общая сумма в российской валюте – около 4 442 512 466 рублей.

Между командами выплаты распределены таким образом (ранжирование сделано РФС):

1. «Спартак» – 200 653 390 рублей, 3 640 264 евро, 2 352 780 юаней.

2. « » – 59 552 256 рублей, 7 637 627 евро, 500 000 долларов США.

3. « » – 242 088 818 рублей.

4. – 5 665 995 евро, 1 242 603 доллара США.

5. «Ростов» – 185 223 494 рубля.

6. « » – 33 750 000 рублей, 8 983 800 евро.

7. « » – 29 472 784 рубля, 496 875 евро, 815 280 долларов США.

8. «Крылья Советов» – 101 063 637 рублей, 887 234 евро.

9. «Оренбург» – 32 500 000 рублей, 870 000 евро.

10.«Сочи» – 97 950 000 рублей, 75 000 евро.

11. «Химки» – 16 998 667 рублей; 193 189 евро.

12. «Пари НН» – 127 059 380 рублей.

13. «Алания» – 16 403 905 рублей.

14. «Торпедо» – 88 009 692 рубля, 293 750 евро.

15. «Балтика» – 30 067 114 рублей; 40 000 евро.

16. «Акрон» – 530 000 рублей.

17. «Футбол-Хоккей» – 1 225 251 рубль.

18. «СКА-Хабаровск» – 10 550 000 рублей.

19. «Родина» – 15 944 567 рублей.

20. «Урал» – 15 000 000 рублей.

Общая сумма выплат агентам от футболистов – 332 149 730 рублей.

Следует отметить, что в 2022 году лидировал по выплатам агентам тоже «Спартак».