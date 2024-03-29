Алонсо останется в «Байере»: «Моя работа еще не закончена»

Хаби Алонсо рассказал, где будет работать в следующем сезоне.

«На прошлой неделе у меня состоялся хороший разговор с и Фернандо Карро (директорами « » – Sports), в ходе которого я сказал им, что продолжу работу в леверкузенском «Байере».

Я чувствую, что это подходящее место для меня. Я чувствую себя хорошо как молодой тренер.

Моя работа в «Байере» еще не закончена. Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, у клуба отличное руководство, здесь все фантастически. Я все еще молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился с решением и уверен в нем.

С моей стороны было бы неправильно говорить об интересе других клубов на данном этапе. Что важно для меня как тренера, так это то, что здесь я чувствую себя комфортно.

Мы хотим развиваться дальше, как можно дальше. Конечно, это отличный сезон, но мы хотим продолжать ставить высокие цели во всех соревнованиях.

Хотим сохранить костяк команды, а также думать о долгосрочной перспективе. Тем не менее сейчас основное внимание по-прежнему сосредоточено на ближайших матчах.

Я проинформировал свою команду о принятом решении. Это был обычный день, мы должны подготовиться к игре, которая пройдет в эти в выходные. После этой пресс-конференции я буду полностью сосредоточен на ней.

Игроки хорошо реагировали на слухи на протяжении всех неспокойных недель», – сказал .

Ранее сообщалось, что в назначении испанского специалиста заинтересованы « » и « », «Реал» также следит за своим бывшим игроком.