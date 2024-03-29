Алонсо останется в «Байере»: «Моя работа еще не закончена»

Теги Бавария Байер Симон Рольфес Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо рассказал, где будет работать в следующем сезоне.

«На прошлой неделе у меня состоялся хороший разговор с Симоном Рольфесом и Фернандо Карро (директорами «Байера» – Sports), в ходе которого я сказал им, что продолжу работу в леверкузенском «Байере».

Я чувствую, что это подходящее место для меня. Я чувствую себя хорошо как молодой тренер. 

Моя работа в «Байере» еще не закончена. Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, у клуба отличное руководство, здесь все фантастически. Я все еще молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился с решением и уверен в нем.

С моей стороны было бы неправильно говорить об интересе других клубов на данном этапе. Что важно для меня как тренера, так это то, что здесь я чувствую себя комфортно.

Мы хотим развиваться дальше, как можно дальше. Конечно, это отличный сезон, но мы хотим продолжать ставить высокие цели во всех соревнованиях.

Хотим сохранить костяк команды, а также думать о долгосрочной перспективе. Тем не менее сейчас основное внимание по-прежнему сосредоточено на ближайших матчах. 

Я проинформировал свою команду о принятом решении. Это был обычный день, мы должны подготовиться к игре, которая пройдет в эти в выходные. После этой пресс-конференции я буду полностью сосредоточен на ней.

Игроки хорошо реагировали на слухи на протяжении всех неспокойных недель», – сказал Алонсо

Ранее сообщалось, что в назначении испанского специалиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария», «Реал» также следит за своим бывшим игроком.

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70 комментариев
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Ещё больше уважения теперь к Чаби. Много ли тренеров клубов Бундеслиги отказывали Баварии?
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-6
+127
Кейн: "Ну всё, с меня хватит. Я ухожу в ТТХ за трофеями"
+94
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+89
Ответ Serge Vendino
Ещё больше уважения теперь к Чаби. Много ли тренеров клубов Бундеслиги отказывали Баварии?
Он отказал сразу и ливерпулю и баварии по информации многих авторитетных инсайдеров. Ждет реал
+71
-12
+59
Забавно читать предсказания про "в следующем сезоне провалится и станет физруком".
Во-первых, пусть сперва провалится.
Во-вторых, большие клубы же не по комментам на спортсе выбирают себе тренера, у них наверное все-таки более глубинное понимание "второго сезона", потенциального ухода лидеров, кризисменеджмента и так далее.
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расстраивает, когда самобытные выстроенные без больших инвестиций команды дербанят после удачного сезона. надеюсь, тут не так будет, и увидим этот Байер в ЛЧ
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Ответ QWertY
Остается лишь пожелать удачи, это хорошее решение, но рискованное.
Почему?
Наоборот лучше окрепнуть и шишки набить здесь; если чемп возьмут - ему доверие будет практически неограниченное
А так перейдёшь в большой клуб, сразу результат будут требовать, вон Виллаш Боаша вспомните
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+8
Красавчик, знает человек себе цену, он ещё с Байером пошумит!
+6
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Аморим вэлкам, как говорится
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Уже вчера были утечки из интервью Хёнесса, которое должны показать только в воскресенье. В нем он ясно дал понять, что шансы на переход Алонсо в Баварию ничтожны, и что спортивная дирекция должна искать ему альтернативу. Так что сегодняшняя новость - никакая не новость уже. В Баварии, похоже, в следующем сезоне будет немецкий тренер, и это ОК. Ну и конкуренция в БЛ, похоже, останется.Если даже Виртц останется, то вряд ли сохранят Фримпонга и компанию. Вчера дали инсайд, что Алонсо уговаривает Виртца остаться в клубе. Но... Многое будет зависеть от игры молодых немецких игроков на ЧЕ. Похоже, что, наконец, подошло следующее поколение наследников немецкой футбольной славы. Все ждали этого довольно долго
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Красавчик, очень грамотное решение
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все верно,пусть испанец пошумит с таким классно играющим Байером в ЛЧ,очень интересно будет посмотреть!!!
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Красавчик 👏🏻👏🏻👏🏻
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Браво Хаби Алонсо!
Красавчик!
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Браво! При таких вариантах с трудоустройством выбрать продолжение работы в Байере - очень круто!
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Ответ Английский_пациент
Ну и зря. Не факт что его через год позовут гранды
Думаю, что вероятность «не позовут» гораздо ниже
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Ответ w256pfwjsm
Уйдет в Реал через пару сезонов.
Не уйдёт. Следующий сезон будет гораздо хуже. Это заставит усомниться в его уровне на данном этапе. Реал предпочтёт более опытного специалиста.
+9
-8
+1
Это отличная новость. Спасибо, что услышали. Мы должны увидеть пиковый Байер в Лиге Чемпионов, увидеть матчи с Реалом, Ливерпулем, МС Сити, Барселоной
+1
0
+1
Остается лишь пожелать удачи, это хорошее решение, но рискованное.
+8
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+1
Похоже получил гарантии от руководства что распродажи не будет. Хотелось его в Ливерпуле видеть конечно, но не судьба. Может когда нибудь в будущем.
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Ответ Луис ван Гаал
Уже вчера были утечки из интервью Хёнесса, которое должны показать только в воскресенье. В нем он ясно дал понять, что шансы на переход Алонсо в Баварию ничтожны, и что спортивная дирекция должна искать ему альтернативу. Так что сегодняшняя новость - никакая не новость уже. В Баварии, похоже, в следующем сезоне будет немецкий тренер, и это ОК. Ну и конкуренция в БЛ, похоже, останется.Если даже Виртц останется, то вряд ли сохранят Фримпонга и компанию. Вчера дали инсайд, что Алонсо уговаривает Виртца остаться в клубе. Но... Многое будет зависеть от игры молодых немецких игроков на ЧЕ. Похоже, что, наконец, подошло следующее поколение наследников немецкой футбольной славы. Все ждали этого довольно долго
Так а кто такой этот Хенесс? Ты лучше авторитетные мнения экспертов спорт ру почитай. Там уже Бавария забрала себе Алонсо и пол состава Байера
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Молодец,правильно сделал!Надеюсь команда не разбежится и останется на следующий сезон и еще усилится под ЛЧ!
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Ну и зря. Не факт что его через год позовут гранды
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Ответ Michael_the_creator
Почему? Наоборот лучше окрепнуть и шишки набить здесь; если чемп возьмут - ему доверие будет практически неограниченное А так перейдёшь в большой клуб, сразу результат будут требовать, вон Виллаш Боаша вспомните
Если Байер сольется в следующем сезоне, то это будет считаться просто чудом уровня Лестера, а в Хаби усомнятся
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Ответ people people
Если Байер сольется в следующем сезоне, то это будет считаться просто чудом уровня Лестера, а в Хаби усомнятся
Да в нем не будут сомневаться, лол, люди же понимают футбол и работу тренера
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Ответ people people
Если Байер сольется в следующем сезоне, то это будет считаться просто чудом уровня Лестера, а в Хаби усомнятся
Клопп прошёл через взлёт и падение в БЛ и норм тренирует. Чушь не несите
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Ответ Lux_Vid Александров
Клопп прошёл через взлёт и падение в БЛ и норм тренирует. Чушь не несите
Клопп два раза выиграл чем и выше в финал ЛЧ
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Ответ people people
Клопп два раза выиграл чем и выше в финал ЛЧ
Так Алонсо первый как раз взял, второй если возьмёт, станет легендой навсегда. А потом и дальше на повышение
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Комментарий удален пользователем
Ответ олдовый манк
Очень рискованный шаг от Алонсо, возможно выжал максимум из этих ребят и будет второй Наполи, а Хаби из гения резко превратится в среднестатистического физрука
Так не бывает, если он и правда гений, то в среднестатистического физрука не превратится. А если превратится, то получается, что он и гением не был. Так ведь?
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Ответ олдовый манк
Очень рискованный шаг от Алонсо, возможно выжал максимум из этих ребят и будет второй Наполи, а Хаби из гения резко превратится в среднестатистического физрука
у Спалетти был вздорный президент клуба, плюс спортивный директор(который собрал чемпионский состав) ушел в Юве. У Алонсо вряд ли будут проблемы с руководством, а небольшой спад по результатам никого не удивит. Думаю 2-3 место в Бундеслиге и выход в плей-офф лч будут вполне годным результатом
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