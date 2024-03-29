Алонсо останется в «Байере»: «Моя работа еще не закончена»
Хаби Алонсо рассказал, где будет работать в следующем сезоне.
«На прошлой неделе у меня состоялся хороший разговор с Симоном Рольфесом и Фернандо Карро (директорами «Байера» – Sports), в ходе которого я сказал им, что продолжу работу в леверкузенском «Байере».
Я чувствую, что это подходящее место для меня. Я чувствую себя хорошо как молодой тренер.
Моя работа в «Байере» еще не закончена. Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, у клуба отличное руководство, здесь все фантастически. Я все еще молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился с решением и уверен в нем.
С моей стороны было бы неправильно говорить об интересе других клубов на данном этапе. Что важно для меня как тренера, так это то, что здесь я чувствую себя комфортно.
Мы хотим развиваться дальше, как можно дальше. Конечно, это отличный сезон, но мы хотим продолжать ставить высокие цели во всех соревнованиях.
Хотим сохранить костяк команды, а также думать о долгосрочной перспективе. Тем не менее сейчас основное внимание по-прежнему сосредоточено на ближайших матчах.
Я проинформировал свою команду о принятом решении. Это был обычный день, мы должны подготовиться к игре, которая пройдет в эти в выходные. После этой пресс-конференции я буду полностью сосредоточен на ней.
Игроки хорошо реагировали на слухи на протяжении всех неспокойных недель», – сказал Алонсо.
Ранее сообщалось, что в назначении испанского специалиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария», «Реал» также следит за своим бывшим игроком.
Во-первых, пусть сперва провалится.
Во-вторых, большие клубы же не по комментам на спортсе выбирают себе тренера, у них наверное все-таки более глубинное понимание "второго сезона", потенциального ухода лидеров, кризисменеджмента и так далее.
Наоборот лучше окрепнуть и шишки набить здесь; если чемп возьмут - ему доверие будет практически неограниченное
А так перейдёшь в большой клуб, сразу результат будут требовать, вон Виллаш Боаша вспомните
Красавчик!