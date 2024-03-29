«Динамо» впервые с сентября проиграло в Мир РПЛ. У «Ростова» 3 победы за 3 игры после паузы

«Динамо» потерпело первое поражение в Мир РПЛ за последние 12 матчей.

Команда Марцела Лички сегодня уступила «Ростову» (1:4) в 22-м туре.

До этого дня последнее поражение в чемпионате у нее было от «Спартака» (0:1) 23 сентября. Затем « » одержало 6 побед и 5 раз сыграло вничью.

7 апреля оно вновь встретится с красно-белыми.

« » одержал третью победу в Мир РПЛ за три матча после зимней паузы. В марте также были обыграны «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1).

В следующем туре команда примет «Сочи» – это произойдет 6 апреля.