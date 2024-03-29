«Динамо» впервые с сентября проиграло в Мир РПЛ. У «Ростова» 3 победы за 3 игры после паузы

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Марцел Личка Футбол

«Динамо» потерпело первое поражение в Мир РПЛ за последние 12 матчей.

Команда Марцела Лички сегодня уступила «Ростову» (1:4) в 22-м туре.

До этого дня последнее поражение в чемпионате у нее было от «Спартака» (0:1) 23 сентября. Затем «Динамо» одержало 6 побед и 5 раз сыграло вничью.

7 апреля оно вновь встретится с красно-белыми.

«Ростов» одержал третью победу в Мир РПЛ за три матча после зимней паузы. В марте также были обыграны «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1).

В следующем туре команда Валерия Карпина примет «Сочи» – это произойдет 6 апреля.

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46 комментариев
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Вот с Динамо всегда так: сначала подарят надежду, а потом сапогом по морде. Последние десять лет (с учётом хоккея) без исключений
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Карпин пока что король весны. Что Ростов, что сборная
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Но виноват во всем будет Зенит, не забудьте☝🏻
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Динамо, самонадеянно, с шашками наголо, решил порвать ростовские редуты, но точно не рассчитал, что Ростов так воспользуется динамовским проходным двором перед своими воротами… Карпин тактически переиграл Личку, ростовчане-красавчики!
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Сегодня Ростов был сильнее Динамо и заслуженно победил. С первой победой Ростов .... на выезде
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Когда все от лица команды говорят « мы боремся за чемпионство» это значит, что они его скоро сольют. Выигрывают чемпионства такие команды как нынешний байер, которые молчат и идут от матча к матчу
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Отвратительная игра Динамо, счет мог быть гораздо крупнее
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Динамо становиться похожим на себя...
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Ростов отлично сыграл.
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Нормально так Валера провëл зимние сборы
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Молодцы, ростовчане, красивая победа, могли забивать больше
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Ответ Борис Борисов
Первый гол подкосил Динамо...
2-укусил
3-загасил
4-смотреть нет сил
+4
0
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Ростов разорвал в клочья оборону Динамо. Карпин молодец! Так держать!
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-1
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Ростов - прессинг машина. А Динамо вообще оказалось не готово к этому. Хотя это и было очевидно...
+3
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+3
Забавно будет наблюдать, как все эти "заслуженные експерды", прочившие Динамо золото, скопом в прыжке переобуются.
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спасибо за то, что сами сливаете конкуренцию)
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Первый гол подкосил Динамо...
+3
-1
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Позорище
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0
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Ответ Дмитрий Якушевич
Когда все от лица команды говорят « мы боремся за чемпионство» это значит, что они его скоро сольют. Выигрывают чемпионства такие команды как нынешний байер, которые молчат и идут от матча к матчу
Или, как те, кто ест сельдерей - они никогда об этом не рассказывают.
+3
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Перегорели в желании побороться за золото.
+2
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Ростов впечатлил ..

ну а мы ...как всегда, как что светит впереди, начинается разброд и шатание.
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Ну вот что, Личка. Позиционной атаки нет, просто ничего не могут. Ноль с угловых за весь чемп. Ноль прямыми ударами со штрафных (если не считать Захаряна). Проигранный воздух практически всем соперникам. И при такой обороне… Как мы вскарабкались на третье место?!
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Ну, в общем, чемпионская гонка завершена теперь официально. Впрочем, кто бы сомневался
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не хотелось очередного чемпионства зенита, то такие донные чемпионы как краснодар и динамо уж точно не нужны...
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Ответ Viktor Poljakov
Дончане в пух и прах разнесли московию!!! Роста достоин 2-го места!!! 👍👍🌟🌟🌟🌟🌟
Нет , не достоин! А так с победой!
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Динамо решил поиграть в Ростов, разыграть от ворот и абсолютно по-детски пропустило первый - Щетинин грамотно поджал (особенно приятно за включение его в свой фентези-состав)
В начале второго тайма после почти пропущенного четвертого мяча Динамо все-таки зашевелилось и огрызалось, но мяч вынимали вновь из своих ворот. Мохебби при четвёртом мяче деклассировал защитников Динамо, по-другому не скажешь.

Тем не менее, гол престижа довелось увидеть, хотя уже думал, что защита Ростова вернулось, и ничего не получится
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Мне кажется или Карпину уже пора доверить команду с более серьёзным бюджетом и амбициями на чемпионство?
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Динамо,привет! Все очень знакомо.
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Валера - молодчик !
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Рано требовать от Лички чемпионатов, состав надо сильно укреплять и наигрывать, второй сезон будет понятнее
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