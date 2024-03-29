«Динамо» впервые с сентября проиграло в Мир РПЛ. У «Ростова» 3 победы за 3 игры после паузы
«Динамо» потерпело первое поражение в Мир РПЛ за последние 12 матчей.
Команда Марцела Лички сегодня уступила «Ростову» (1:4) в 22-м туре.
До этого дня последнее поражение в чемпионате у нее было от «Спартака» (0:1) 23 сентября. Затем «Динамо» одержало 6 побед и 5 раз сыграло вничью.
7 апреля оно вновь встретится с красно-белыми.
«Ростов» одержал третью победу в Мир РПЛ за три матча после зимней паузы. В марте также были обыграны «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1).
В следующем туре команда Валерия Карпина примет «Сочи» – это произойдет 6 апреля.
3-загасил
4-смотреть нет сил
ну а мы ...как всегда, как что светит впереди, начинается разброд и шатание.
В начале второго тайма после почти пропущенного четвертого мяча Динамо все-таки зашевелилось и огрызалось, но мяч вынимали вновь из своих ворот. Мохебби при четвёртом мяче деклассировал защитников Динамо, по-другому не скажешь.
Тем не менее, гол престижа довелось увидеть, хотя уже думал, что защита Ростова вернулось, и ничего не получится