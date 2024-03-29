Федотов перешел в «Филадельфию». Клуб представил вратаря в соцсетях

Теги ЦСКА переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов пополнил состав «Филадельфии» в НХЛ.

Ранее ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сохранив спортивные права на хоккеиста.

«Филадельфия» сообщением в официальных соцсетях клуба поприветствовала Федотова в команде.

В этом регулярном чемпионате Фонбет КХЛ на счету голкипера 44 матча, в которых он отражал 91,4% бросков. 

В плей-офф у Федотова 5 матчей в серии против «Локомотива» (1-4) и 91,6% отбитых бросков.

«Флайерс» занимают седьмое место в Восточной конференции, опережая идущий 9-м «Детройт» на 3 очка.

Изображение: twitter.com/NHLFlyers

Федотов и ЦСКА расторгли контракт. Он все-таки едет в «Филадельфию»

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93 комментария
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Обидно, что пару лет просрал из-за дураков
+119
-5
+114
цирк какой-то
+96
-4
+92
Ответ Мелкие лавочники
цирк какой-то
с конями
+88
-2
+86
Удачи. Надеюсь, станет первым номером и заткнет всех критиков.
+86
-5
+81
ЦСКА позор России
+58
-14
+44
Ответ Вячеслав Тысло
Обидно, что пару лет просрал из-за дураков
В первую очередь из-за себя он проспал второй год
+41
-9
+32
Ответ Мелкие лавочники
цирк какой-то
Это не цирк, а реалии. К сожалению...
+32
-1
+31
С задержкой из-за "санкций".
+27
-2
+25
Ванька Освобожденный
+25
-1
+24
Федотов уехал, Колосов уехал! Интересная конкуренция у них там будет. Но такого Федотова, как в этом сезоне, Колос съест и не заметит.
+16
-1
+15
Ответ Vir_Cotto
Есть какие-то предпосылки к тому, чтобы он стал первым номером?
не особо уверенная игра остальных вратарей Филы
+15
-1
+14
Добби свободен
+14
-2
+12
Слил плэй офф КХЛ, чтобы сыграть в плэй офф НХЛ. Гений
+12
-1
+11
Ответ Мелкие лавочники
цирк какой-то
"что не смеётесь, не смешно, не поняли? Это Россия!" (с)
+9
0
+9
Поздравляем, вырвался из ГУЛАГа
+11
-3
+8
Ждем дебюта и удачной игры!
+7
0
+7
Ответ Vir_Cotto
Есть какие-то предпосылки к тому, чтобы он стал первым номером?
Вспомните как ЦСКА «выкинул» Кучерова , сейчас он «вроде» топ
+6
0
+6
Ответ Спартак сила
ЦСКА позор России
это так (я болельщик ЦСКА почти с 40-летним стажем, но тут увы)
+8
-2
+6
В двадцать семь? "Сомнительно, но окей".
+9
-3
+6
Ответ NickN
Удачи. Надеюсь, станет первым номером и заткнет всех критиков.
Есть какие-то предпосылки к тому, чтобы он стал первым номером?
+10
-5
+5
Не сломался, перетерпел и теперь добился своего. Молодец!
+5
-1
+4
Хотелось бы, что Иван не сдавался до конца, и не ехал обратно.
+4
-1
+3
Ответ Павел Бердышев
В двадцать семь? "Сомнительно, но окей".
Для вратаря нормально и в 27.
Форма у него ненормальная.
+4
-2
+2
Крепостной Федотов умчал за океан
+2
0
+2
Ваньку поздравляю! Успехов.
+2
0
+2
Можно только порадоваться, что попав в политическую игру в итоге удалось улететь к своей мечте.
+3
-1
+2
И для чего все это было?!
+2
0
+2
у букмекеров коэффициент на победу Филадельфии в кубке стэнли резко упал
+3
-1
+2
Похоже это все на договорняк
+7
-5
+2
ЖГИ ВАНЯ!🙏🏻
+1
0
+1
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