Федотов перешел в «Филадельфию». Клуб представил вратаря в соцсетях

Иван Федотов пополнил состав «Филадельфии» в НХЛ.

Ранее ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сохранив спортивные права на хоккеиста.

«Филадельфия» сообщением в официальных соцсетях клуба поприветствовала Федотова в команде.

В этом регулярном чемпионате Фонбет КХЛ на счету голкипера 44 матча, в которых он отражал 91,4% бросков.

В плей-офф у Федотова 5 матчей в серии против «Локомотива» (1-4) и 91,6% отбитых бросков.

«Флайерс» занимают седьмое место в Восточной конференции, опережая идущий 9-м «Детройт» на 3 очка.

Изображение: twitter.com/NHLFlyers

Федотов и ЦСКА расторгли контракт. Он все-таки едет в «Филадельфию»