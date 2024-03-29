Промеса побрили налысо в тюрьме. Его выводят на прогулку трижды в неделю и днем позволяют смотреть телевизор

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес стиль Футбол

Квинси Промеса вынудили изменить прическу в заключении .

Как передает Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, полузащитника «Спартака», переведенного в тюремный комплекс строгого режима в Аль-Авире, побрили налысо.

Отмечается, что к нидерландцу относятся так же, как к остальным, никаких преференций нет. Трижды в неделю он имеет возможность выйти на прогулку. Вдобавок ему разрешено покидать камеру днем для того, чтобы посмотреть телевизор вместе с другими лицами, заключенными под стражу.

Других рекреационных возможностей не предусмотрено – и спорта это тоже касается. Также запрещены визиты.

«Изнасилования молодых парней – обычное явление, а в крыле, где находится Промес, надзирателей почти нет», – говорится в публикации.

Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Новая дичь о Промесе: ДТП было до сборов, после он летал в Россию, в «Спартаке» никому не сказал. События и реакции

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73 комментария
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ПредСИЗОнка.
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+114
Сначала пишут, что других рекреационных возможностей не предусмотрено, а потом делают ремарку про "изнасилования молодых парней – обычное явление". Выходит, смотря для кого, лол.
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+44
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Извиняюсь,а для нас то в чем трагедия?!
+30
-4
+26
«Обрили уже!»©️ Джентльмены удачи
+26
-2
+24
Ответ mascinista
Комментарий удален модератором
сколько очков наберёт Промес?
+21
-2
+19
Ответ Антон Кривоногов
Смех смехом конечно Но не для Квинси С пятизвездночных отелей в человеческие испражнения в прямом смысле этого слово Кошмар для человека
Если человек - дурак, то это надолго
(@) Бриллиантовая рука
+19
-2
+17
Ответ Иван Петров
Новости, которые мы заслужили?
ну не за спортом же мы сюда приходим))
+16
0
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Пацан к успеху пришел.
Есть о чем еще трэки писать.
+19
-4
+15
Следующая статья будет о том, как там лысого Промеса гоняют? )
+17
-3
+14
Смех смехом конечно
Но не для Квинси
С пятизвездночных отелей в человеческие испражнения в прямом смысле этого слово
Кошмар для человека
+12
-3
+9
Ответ Дени Сыч
ПредСИЗОнка.
Да уж скорее СИЗОн
+10
-2
+8
Жиган-Антон!
+8
-1
+7
>>последний абзац
Скоро он сам в Голландию проситься будет
+9
-2
+7
Ответ VictorVallecano
Сначала пишут, что других рекреационных возможностей не предусмотрено, а потом делают ремарку про "изнасилования молодых парней – обычное явление". Выходит, смотря для кого, лол.
Промес крепко держит мыло
+10
-3
+7
Стоит ждать рэптрек на тему последнего предложения)
+6
0
+6
Новости, которые мы заслужили?
+7
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Волосы Промеса. Где они теперь
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Из князя в грязи.
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+3
Ответ Сергей Увакин
Жиган-Антон!
Парнишка симпатичный!
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-2
+3
Ответ Сергей Увакин
Жиган-Антон!
Похоже уже Антуан, судя по последнему абзацу
+4
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+2
Ответ Борис Громов
ну не за спортом же мы сюда приходим))
Точно. Не подумал...)))
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0
+2
Ответ Jan Paskel
сколько очков наберёт Промес?
У него главная задача своё сберечь
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Вот так закаляется мясо
+1
0
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Такие новости. Всем вечер в хату на нашем спортивном сайте)
+2
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Его хоть греют там?! Колбаски там, дошик, я не знаю... Кто там из службы безопасности остался?!
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Ответ Psicho
Комментарий удален модератором
Будничная предыгровая тренировка на базе, не более🥸
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Ответ Personology Center
Следующая статья будет о том, как там лысого Промеса гоняют? )
Как Промес лысого гоняет
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Ахах, последний абзац про изнасилование - это для чего? Поклонников постепенно подводят к тому, что их кумир уже того?))
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СПИД инфо онлайн.
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Последний абзац с какой целью написан? Промес уже в обиженных числится?
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