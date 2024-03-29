Промеса побрили налысо в тюрьме. Его выводят на прогулку трижды в неделю и днем позволяют смотреть телевизор

Квинси Промеса вынудили изменить прическу в заключении .

Как передает Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, полузащитника « », переведенного в тюремный комплекс строгого режима в Аль-Авире, побрили налысо.

Отмечается, что к нидерландцу относятся так же, как к остальным, никаких преференций нет. Трижды в неделю он имеет возможность выйти на прогулку. Вдобавок ему разрешено покидать камеру днем для того, чтобы посмотреть телевизор вместе с другими лицами, заключенными под стражу.

Других рекреационных возможностей не предусмотрено – и спорта это тоже касается. Также запрещены визиты.

«Изнасилования молодых парней – обычное явление, а в крыле, где находится Промес, надзирателей почти нет», – говорится в публикации.

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