Промеса побрили налысо в тюрьме. Его выводят на прогулку трижды в неделю и днем позволяют смотреть телевизор
Квинси Промеса вынудили изменить прическу в заключении .
Как передает Voetbal Primeur со ссылкой на De Telegraaf, полузащитника «Спартака», переведенного в тюремный комплекс строгого режима в Аль-Авире, побрили налысо.
Отмечается, что к нидерландцу относятся так же, как к остальным, никаких преференций нет. Трижды в неделю он имеет возможность выйти на прогулку. Вдобавок ему разрешено покидать камеру днем для того, чтобы посмотреть телевизор вместе с другими лицами, заключенными под стражу.
Других рекреационных возможностей не предусмотрено – и спорта это тоже касается. Также запрещены визиты.
«Изнасилования молодых парней – обычное явление, а в крыле, где находится Промес, надзирателей почти нет», – говорится в публикации.
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(@) Бриллиантовая рука
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