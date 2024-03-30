Тейдж Томпсон сделал покер в матче с «Нью-Джерси». Он 4-й действующий игрок НХЛ с 2 или более играми с 4+ шайбами

Теги рейтинги Баффало Александр Овечкин Анже Копитар НХЛ Александр Могильный Дэйв Андрейчук Рик Мартен Нэтан Маккиннон Тейдж Томпсон Хоккей

Тейдж Томпсон сделал покер в игре с «Нью-Джерси».

Форвард «Сэйбрс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (5:2). К хет-трику он прибавил гол в пустые ворота в концовке.

В активе 26-летнего нападающего стало 49 (26+23) очков в 63 играх.

Матч с 4+ шайбами стал для Томпсона вторым в карьере. В декабре 2022 года он забил 5 голов в игре с «Коламбусом». 

Тейдж стал 4-м действующим игроком лиги с двумя или более матчами с 4+ шайбами в рамках регулярок. Он присоединился к Александру Овечкину («Вашингтон», 4), Нэтану Маккиннону («Колорадо», 2, оба покера – в текущем сезоне) и Анже Копитару («Лос-Анджелес», 2). 

В истории «Баффало» Томпсон тоже стал 4-м игроком с таким достижением, попав в компанию к Рику Мартену (4), Дэйву Андрейчуку (3) и Александру Могильному (2). 

В истории лиги рекорд по числу игр с 4+ шайбами делят Уэйн Гретцки и Марио Лемье (по 13). 

15 комментариев
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У Мэттьюса один покер в первой игре так и остался?
+25
0
+25
Ответ kostya187
Наконец-то в этом сезоне раскрепостился на голы
Совсем наоборот. Раскрепостился он в предыдущих двух сезонах, выбил 38 и 47. Сейчас 26, и темп ниже даже с учётом меньшего количества матчей в этом сезоне.
+19
0
+19
Ответ Kuryanin
У Мэттьюса один покер в первой игре так и остался?
Да)

А Стэмкос сделал 1-й только в этом сезоне.
+15
0
+15
Ответ Камиль Мухаметшин
сколько ему там заплатили , напомните пожалуйста?) чуваку дали супер контракт а он даже 30 шайб не забил ещё..
7.1 миллионов за сезон. в этом году закис конечно, по сравнению с 47+47 в прошлом сезоне
+4
0
+4
Томпсон также один из 6 игроков забивавших 5 шайб за одну игру в XXI веке. Овечкина среди них как ни странно нет - есть куда стремиться)
+3
0
+3
Кистевой у Томпсона шикарный, да и с габаритами парню повезло. Рост под 2 метра, вес кг. Большой, длиннорукий, пластичный. Хорош, ничего не скажешь.
Помню, хет-трик с Тампой сделал(
+3
0
+3
Ответ Камиль Мухаметшин
вот как думаешь, он отработает этот контракт или попадёт в лтир ?
Уже отработал) 7.1 это контракт 2 центра максимум
+2
0
+2
Наконец-то в этом сезоне раскрепостился на голы
+4
-3
+1
сколько ему там заплатили , напомните пожалуйста?) чуваку дали супер контракт а он даже 30 шайб не забил ещё..
+3
-2
+1
Сезон провалил.
+1
-1
0
Ответ Камиль Мухаметшин
вот как думаешь, он отработает этот контракт или попадёт в лтир ?
ну, к концу контракта ему будет всего 32. всё таки больше шансов что отработает
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Ответ albert_lucky
Томпсон также один из 6 игроков забивавших 5 шайб за одну игру в XXI веке. Овечкина среди них как ни странно нет - есть куда стремиться)
Пожалейте рекорды НХЛ. Их у Ови столько, что десятилетия будут штурмовать)
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Ответ Белый офицер
Сезон провалил.
Как и вся атака клинков по сути, в прошлом году были чуть ли не лидеры лиги по голам, в этом стали защиту и вратарей подтягивать, в итоге нападение опять куда-то уехало
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