Зырянов о тренерах: «Иностранец говорит: «Ребята, играйте в футбол, мне похер, и вам должно быть похер». А наш зажат: «Надо выиграть, #####, и все»
Константин Зырянов рассказал о различиях в работе российских и иностранных тренеров.
– Адвокат – ваш первый тренер-иностранец. Как это было по ощущениям?
– Да ничего, нормально, ругался так, но вообще классный дядька. Мы с ним потом еще в сборной поработали, он меня пинал под заднее место: «Ты чего за Хиддинка забивал, а за меня не забиваешь?»
– Сильный контраст в работе отечественных тренеров и иностранцев?
– Ну, есть, конечно, большие различия, это все-таки сразу видно по психологии. Потому что человек, который приезжает сюда из-за границы на большие деньги – ему, по большому счету, плевать. Уволят его через неделю – он получит свои деньги и уедет.
А наш специалист понимает, что если его уволят, то ему уже будет сложнее найти работу, поэтому он скован.
Почему все говорят: «Вот они приехали, и у нас менталитет поменялся, мы стали свободнее»? Потому что тренеру похер. И он футболистам передает: «Ребята, играйте в футбол, мне похер! Мне похер на вас, и вам должно быть похер, просто выходите и играйте».
А наш тренер зажат: «Ребят, надо выиграть, ##### (блин) ! Сегодня надо выиграть, и все». Проиграли – закрывает на 3 дня на базе, все сидят, трясутся. Это я, конечно, утрирую, но на самом деле так и есть, – сказал советник председателя правления «Зенита» Зырянов.
Им не похер по сути, просто они не запариваются, в отличии от наших
А если в голове - свобода, то она и в ногах появляется
А у наших в голове - цемент. Это игрокам в головы закладывается, а оттуда и в ноги
Всем похер, абсолютно.
Думаю, Константин не просто утрирует, но "слегка" привирает.
Это единственное, что я знаю на китайском