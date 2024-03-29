Зырянов о тренерах: «Иностранец говорит: «Ребята, играйте в футбол, мне похер, и вам должно быть похер». А наш зажат: «Надо выиграть, #####, и все»

Теги Зенит Константин Зырянов Дик Адвокат премьер-лига Россия брань Футбол

Константин Зырянов рассказал о различиях в работе российских и иностранных тренеров.

Адвокат – ваш первый тренер-иностранец. Как это было по ощущениям?

– Да ничего, нормально, ругался так, но вообще классный дядька. Мы с ним потом еще в сборной поработали, он меня пинал под заднее место: «Ты чего за Хиддинка забивал, а за меня не забиваешь?» 

– Сильный контраст в работе отечественных тренеров и иностранцев?

– Ну, есть, конечно, большие различия, это все-таки сразу видно по психологии. Потому что человек, который приезжает сюда из-за границы на большие деньги – ему, по большому счету, плевать. Уволят его через неделю – он получит свои деньги и уедет. 

А наш специалист понимает, что если его уволят, то ему уже будет сложнее найти работу, поэтому он скован. 

Почему все говорят: «Вот они приехали, и у нас менталитет поменялся, мы стали свободнее»? Потому что тренеру похер. И он футболистам передает: «Ребята, играйте в футбол, мне похер! Мне похер на вас, и вам должно быть похер, просто выходите и играйте». 

А наш тренер зажат: «Ребят, надо выиграть, ##### (блин) ! Сегодня надо выиграть, и все». Проиграли – закрывает на 3 дня на базе, все сидят, трясутся. Это я, конечно, утрирую, но на самом деле так и есть, – сказал советник председателя правления «Зенита» Зырянов.

34 комментария
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Ответ Ничего Смешного
Только успешнее у нас были все же иностранные тренеры. Если бы они были пофигисты, то не работали в Бельгии, Италии, ПСЖ, Арсенале.
Да тут про другое речь
Им не похер по сути, просто они не запариваются, в отличии от наших
А если в голове - свобода, то она и в ногах появляется

А у наших в голове - цемент. Это игрокам в головы закладывается, а оттуда и в ноги
+67
-4
+63
Интересно Слуцкий знает по китайски "похер"
+29
-1
+28
Ответ med
Комментарий скрыт
Ты вообще суть интервью не понял
+13
-3
+10
Ответ Demon69
Интересно Слуцкий знает по китайски "похер"
我不介意
+7
0
+7
Зажатость закладывается уже в детской школе. Гулял как-то вокруг стадиона, ДЮСШ, играют двусторонку 14-летние. Катают мяч по центру, пытаются разыграть так, чтобы войти в ворота с мячом. За попытку ударить из-за штрафной тренер жестко втыкает. Снова тщетно катают, снова вроде хороший удар из-за штрафной, и опять тренер орет на пацана. Теперь не удивляюсь, когда смотрю рфпл и не вижу дальних ударов. Игроки с детства боятся рисковать, проявлять лучшие качества.
+8
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И похер
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Только успешнее у нас были все же иностранные тренеры. Если бы они были пофигисты, то не работали в Бельгии, Италии, ПСЖ, Арсенале.
+9
-5
+4
Абаскаль хорошо передал менталитет.
Всем похер, абсолютно.
+5
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+4
«Иностранец говорит: «Ребята, играйте в футбол, мне похер, и вам должно быть похер». А наш зажат: «Надо выиграть, #####, и все».... но нам всё равно похер!
+3
0
+3
Ответ JohnnyMulka
Да тут про другое речь Им не похер по сути, просто они не запариваются, в отличии от наших А если в голове - свобода, то она и в ногах появляется А у наших в голове - цемент. Это игрокам в головы закладывается, а оттуда и в ноги
Эмери или Тедеско что даже жили на базе клуба, ради экономии времени, не запаривались?
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Ответ VuNePonimaete
Мне кажется или и в европейском футболе главное теперь результат? Такой вывод я делаю наблюдая за Ла Лигой. Здесь практически у команд из второй половины таблицы не принято показывать какой-то яркий футбол, с кучей фолов, затяжками времени, провокациями, но главное - добыть результат
Хватит обманывать себя, всем нужен результат. Результат приносит деньги, деньги -хороших игроков, игроки дают результат. Всё взаимосвязано, осталось найти способ как сделать хороших игроков)))
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Ответ kulik13
Абаскаль хорошо передал менталитет. Всем похер, абсолютно.
Отлично сказал!👍
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В отборе к евро12 было особенно заметно, насколько им похер. Еле-еле "колхоз" в отборе прошли. Абсолютно безвольная команда тогда была.
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СОВЕТНИК председателя правления «Зенита»! Похер, похер, похер! )
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Это я, конечно, утрирую,

Думаю, Константин не просто утрирует, но "слегка" привирает.
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Какие тренеры, такие и игроки. Раскрепощать надо тренеров, но лучше сразу брать раскрепощённых и умных.
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Подход у тренеров иностранцев другой. У них нужно поставить игру, результат придёт. А у нас нужен результат, на игру наплевать. А выигрывать нужно всем, лузеров никто не любит.
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Чё ж у нас тогда столько гастролеров наших?
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Мне кажется или и в европейском футболе главное теперь результат? Такой вывод я делаю наблюдая за Ла Лигой. Здесь практически у команд из второй половины таблицы не принято показывать какой-то яркий футбол, с кучей фолов, затяжками времени, провокациями, но главное - добыть результат
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Ответ Валерий Нистратов
Тут у одного испанского футбольного деятеля в голове тоже свобода была. Скоро, видимо, свободы в ногах поубавится. Народ, у вас каша в голове из-за количества "свободной прессы в мире". Уже не можете логические цепочки выстраивать и анализировать их: исключительно на цитатники ориентируетесь. Иностранный тренер, да еще и хороший приезжает в какую команду? Правильно, в команду, где много денег. А что это значит? Верно, игроки там тоже сильные. Вот и борются они за первое место даже при "похер" (хотя, подозреваю, что это на Зенит там было похер, а не в целом на что-то еще). Вот было много денег у ЦСКА, и там даже Слуцкий чемпионство брал (брал же?). Да и сейчас в Зените вроде как не иностранный тренер и все очень даже хорошо у них. Ему тоже похер или он зажимается?
Слуцкий брал чемпионство когда ЦСКА даже не второй по деньгам был. А когда в ЦСКА приезжали иностранные специалисты и денег по тем временам было много, то они особо ничего не выигрывали.
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Ответ Леопардер
"Потому что человек, который приезжает сюда из-за границы на большие деньги – ему, по большому счету, плевать. Уволят его через неделю – он получит свои деньги и уедет. А наш специалист понимает, что если его уволят, то ему уже будет сложнее найти работу, поэтому он скован" Так тут не в национальности или менталитете дело, а в этих самых "больших деньгах". Иностранец приезжает сюда на заработки, и все это прекрасно понимают. Успешно поработает - получит побольше денег, провалится - поменьше, но сумма всё равно будет большая. На его репутации результаты не скажутся, может спокойно подзаработать на безбедную старость и дальше своей дорогой пойти. Потому что нужно средний уровень футбола в чемпионате поднимать, а не вбухивать огромные деньги в один суперклуб, который при этом регулярно проваливается в Европе. Если в Лиге Чемпионов играет один российский клуб, потолок которого - это группа или в лучшем случае вылет в 1/8, то 12-15 футболистов российского чемпионата будут на виду в Европе, пока идёт еврокубковый сезон. А если таких клуба три (и пусть они все три дальше группового этапа не пройдут, зато каждый сыграет по 6 матчей), то уже втрое больше. Да и тупо для внутреннего зрителя намного интереснее и привлекательнее турнир, где 3-4 команды могут стать чемпионом, а не только одна. И ведь ничего искусственного для этого делать не надо, а просто перестать вкачивать бесконечное количество бабла в одну команду. Но мы пока далеки от этого так же, как и от самой Лиги Чемпионов.
Да, давай перестанем вкачивать бесконечное количество бабла в Спартак. Но мы пока далеки от этого так же, как и от самой ЛЧ. Я правильно вас процитировал?
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Ответ shishovv
我不介意
Нихао, Кайлан.
Это единственное, что я знаю на китайском
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Как же похер, подумал Бекхэм. А бутсой по башке?!
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Ответ Джо Блоггс
Зажатость закладывается уже в детской школе. Гулял как-то вокруг стадиона, ДЮСШ, играют двусторонку 14-летние. Катают мяч по центру, пытаются разыграть так, чтобы войти в ворота с мячом. За попытку ударить из-за штрафной тренер жестко втыкает. Снова тщетно катают, снова вроде хороший удар из-за штрафной, и опять тренер орет на пацана. Теперь не удивляюсь, когда смотрю рфпл и не вижу дальних ударов. Игроки с детства боятся рисковать, проявлять лучшие качества.
А какой смысл исполнять дальние удары во время двусторонки, во время которой тренируется взаимодействие команды? Есть отдельные отработки ударов.
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