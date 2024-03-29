Зырянов о тренерах: «Иностранец говорит: «Ребята, играйте в футбол, мне похер, и вам должно быть похер». А наш зажат: «Надо выиграть, #####, и все»

Константин Зырянов рассказал о различиях в работе российских и иностранных тренеров.

– – ваш первый тренер-иностранец. Как это было по ощущениям?

– Да ничего, нормально, ругался так, но вообще классный дядька. Мы с ним потом еще в сборной поработали, он меня пинал под заднее место: «Ты чего за Хиддинка забивал, а за меня не забиваешь?»

– Сильный контраст в работе отечественных тренеров и иностранцев?

– Ну, есть, конечно, большие различия, это все-таки сразу видно по психологии. Потому что человек, который приезжает сюда из-за границы на большие деньги – ему, по большому счету, плевать. Уволят его через неделю – он получит свои деньги и уедет.

А наш специалист понимает, что если его уволят, то ему уже будет сложнее найти работу, поэтому он скован.

Почему все говорят: «Вот они приехали, и у нас менталитет поменялся, мы стали свободнее»? Потому что тренеру похер. И он футболистам передает: «Ребята, играйте в футбол, мне похер! Мне похер на вас, и вам должно быть похер, просто выходите и играйте».

А наш тренер зажат: «Ребят, надо выиграть, ##### (блин) ! Сегодня надо выиграть, и все». Проиграли – закрывает на 3 дня на базе, все сидят, трясутся. Это я, конечно, утрирую, но на самом деле так и есть, – сказал советник председателя правления « » Зырянов.