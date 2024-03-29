Спортс покажет матчи «Шанхая» Слуцкого в чемпионате Китая. Первая трансляция – в воскресенье

На Спортсе будут трансляции китайской футбольной лиги.

У нас можно будет еще внимательнее следить за работой Леонида Слуцкого в китайской лиге: мы приобрели права на показ матчей «Шанхай Шеньхуа».

Премьера чемпионата Китая на Спортсе – 31 марта в 14:35 (мск), когда «Шанхай» Слуцкого начнет матч 3-го тура против «Шаньдун Тайшань». Игру прокомментируют Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

Ближайшие матчи, запланированные к показу на Спортсе:

3-й тур, 31 марта в 14:35 (мск): «Шаньдун Тайшань» – «Шанхай Шеньхуа»

6-й тур, 13 апреля в 14:35: «Шанхай Шеньхуа» – «Бэйцзин Гоань»

7-й тур, 20 апреля в 15:00: «Наньтун Чжиюнь» – «Шанхай Шеньхуа»

8-й тур, 27 апреля в 14:35: «Шанхай Порт» – «Шанхай Шеньхуа»

9-й тур, 1 мая в 15:00: «Шанхай Шеньхуа» – «Цанчжоу Майти Лайонс»

Трансляции будут доступны в России и Беларуси. Кроме того, на Спортсе вы увидите самые яркие моменты из китайского чемпионата.

Смотрите матчи «Шанхая» Слуцкого бесплатно только на Спортсе.