Татьяна Тарасова: «Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах должен это знать»

Теги Татьяна Тарасова Томас Бах Париж-2024 Политика Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Томаса Баха о бойкоте Олимпиады.

Глава МОК заявил, что МОК избежал бойкота Игр-2024 со стороны России и Украины.

«Почему мы должны быть рады или довольны? Считаю, что условия, при которых наши спортсмены будут участвовать на Олимпиаде, отличаются от всех других. Это несправедливо, непорядочно и безобразно!

Условия для участия должны быть одинаковые для всех. Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах должен это знать. Он нам не подарок делает, мы его [подарок] ни от кого не ждем.

По какому поводу он вздумал нас отстранить от Олимпийских игр? Условия выдвигает безобразнейшие, оскорбительные и унизительные. А наши спортсмены на протяжении всех лет украшали Олимпийские игры», – сказала Тарасова.

Томас Бах о возможном бойкоте России и Украины: «Этот разговор окончен. Мы все вместе соберемся в Париже на великолепной Олимпиаде»

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70 комментариев
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... Мы ничего не сделали чтобы нас не допускать до ОИ ...

Правила МОК - нельзя любому государству включать в свою территорию области, непризнанные ООН твоей территорией.
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Ну может быть, Вы, Татьяна Анатольевна, ничего не сделали, так что смело езжайте на Олимпиаду, не думаю, что вас прогонят.
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Не менее унизительно называть спортсменов бомжами, как Винер и ей подобные.
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ТАТ нужно посмотреть программу соловйоба. Там рассказывают о том, что сделали и что ещё собираются сделать.
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Мы пришли с миром
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бубуля, безобразно почти всей страной топить за попавшуюся допингистку. Поделом.
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Кажется, все эти интервью идут уже по 39му кругу. Как-то уже даже реагировать на них несолидно.
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Когда ничего не делали - нас допускали.
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Странные вещи пишет баба Таня. Что значит "чтобы нас не допускать"? Всех допускают. Рестрикции введены против олимпийского комитета, представляющего государство, и тех, кто находится на военной службе у государства. И символики государства. А все остальные, частным образом, нейтрально - добро пожаловать. О спорт, ты... ой, чуть не сказал нехорошее слово из трех букв. Извиняйте.
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Татьяна Анатольевна странная женщина.
Конкретный спортсмен может и ничего не сделал но вот коллективное МЫ очень даже сделали !
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Ответ Тайга86
Ну спортсмены, действительно, ничего не сделали и не в чем не виноваты, чтобы их ущемлять в правах на участие в соревнованиях. Не пускайте различных глав, чиновников, пусть занимаются своими прямыми обязанностями, дома они нужнее. А спортсмены пусть свою работу работают, имеют возможность соревноваться, брать медали и радоваться что полноценно развиваются в спорте. Особенно конечно обидно за юниоров и паралимпийцев.
Некоторые не держат дистанцию от происходящего, а ещё окунаются во все. Плюс многие главы именно спортивных федераций открыто заявляют о поддержке.
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Тот, кто своим голосом на выборах обеспечил действующему президенту 87 процентов, не имеет права жаловаться на олимпийские ограничения. Мы прекрасно знаем, чья политика привела к нынешним санкциям. Весь мир уже третий год год кричит в уши российскому руководству: "Прекратите! Остановитесь!" Ответ на это известен: "цели (...) будут доведены до конца". Я не вижу ни одного условия, чтобы при действующих раскладах МОК изменил свою политику. Сперва должна измениться Россия, ее государственное руководство. К сожалению, само оно меняться и уходить категорически не желает.
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Ми ни в чем уиноваты.
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А что сделали простые граждане, чтобы постоянно слушать эту хрень?
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Мы проголосовали за президента, который сделал
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Ответ maripous
Комментарий скрыт
В НХЛ американские хозяева хотят видеть российских спортсменов. А на ОИ - нет. Нестыковка у тебя получается.
Может быть стоит задуматься, что дело все-таки не в спортсменах?
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Ответ Максим Медов
А где написано, что существует коллективная ответственность?
А на последних выборах коллектив страны показал полную поддержку, многие спортсмены даже агитировали за эту поддержку. И поэтому сейчас кричать, что это не мы, мы ничего не делали - смешно
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Бах ничего не решает.Он исполнитель.
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"Вы" сделали то, что тот же Бах просил не делать на закрытии ОИ в Пекине. Ведь впереди были Паралимпийские игры. Но все тогда крутили у виска и смеялись с этой "выдумки"
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Ответ Максим Медов
А Израиль почему допустили? Он с 47 года оккупировал земли Палестины. Неделю назад была резолюция ООН о прекращении огня в Газе. Ну и ? Или все же нет равенства в мире, что позволено Юпитеру, то не позволено быку? Да куча примеров, когда одним можно, а другим нельзя.
Так и там была резолюция ООН о разделе Палестины на два государства. Одно образовалось, второе решило, что образуется только после того, как сотрёт с лица земли первое. До сих пор стирает.
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Ответ I_Am_Kroni!
За то Израиль везде участвует!!! Газа в руинах,13000 детей погибло,но это другое вы не понимаете!!!!
Ты почему так русский язык ненавидишь?
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-3
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Ответ Юрий Гаврилов
Комментарий скрыт
Пройдет так же, как и все ЧМ до этого. На ура
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0
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Ответ Rosina Watson
Комментарий скрыт
хеллоу, хау ар ю дуинг комрад?
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Ответ Maturmalai
В НХЛ американские хозяева хотят видеть российских спортсменов. А на ОИ - нет. Нестыковка у тебя получается. Может быть стоит задуматься, что дело все-таки не в спортсменах?
ты видимо совсем не в курсе что представляет из себя НХЛ, иначе не объяснить почему именно она приведена в сравнение 🤦‍♂️
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Бах все знает, не он решает он пешка
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Так Бах же допустил. Что еще надо?
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"Не виноватая я! Он сам пришел!"
(с)
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Ответ Максим Медов
Тогда почему МОК прямо не пропишет это? Пусть скажет как есть, для чего тогда юлить? Дело в том, что существуют там всякие конвенции, хартии... Там же ясно написано, что спорт вне политики, что спортсмен не может преследоваться из-за своих политических убеждений в свое свободное от спорта время. Пусть тогда все это удалят и прямо скажут всё как есть. Вот к чему претензии, пусть скажут как есть.
Спорт и есть инструмент политики, это бизнес. Если бы не был частью политики, то его бы не применяли для давления на чужую страну в виде санкций. Идёт мировая война и в ней применяют все рычаги против нас.
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Серьёзно? Так и ничего? А почему не пускают тогда?
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Ответ Григ77
Татьяна Анатольевна странная женщина. Конкретный спортсмен может и ничего не сделал но вот коллективное МЫ очень даже сделали !
А где написано, что существует коллективная ответственность?
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