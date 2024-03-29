Татьяна Тарасова: «Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах должен это знать»
Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Томаса Баха о бойкоте Олимпиады.
Глава МОК заявил, что МОК избежал бойкота Игр-2024 со стороны России и Украины.
«Почему мы должны быть рады или довольны? Считаю, что условия, при которых наши спортсмены будут участвовать на Олимпиаде, отличаются от всех других. Это несправедливо, непорядочно и безобразно!
Условия для участия должны быть одинаковые для всех. Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах должен это знать. Он нам не подарок делает, мы его [подарок] ни от кого не ждем.
По какому поводу он вздумал нас отстранить от Олимпийских игр? Условия выдвигает безобразнейшие, оскорбительные и унизительные. А наши спортсмены на протяжении всех лет украшали Олимпийские игры», – сказала Тарасова.
Томас Бах о возможном бойкоте России и Украины: «Этот разговор окончен. Мы все вместе соберемся в Париже на великолепной Олимпиаде»
Правила МОК - нельзя любому государству включать в свою территорию области, непризнанные ООН твоей территорией.
Конкретный спортсмен может и ничего не сделал но вот коллективное МЫ очень даже сделали !
Может быть стоит задуматься, что дело все-таки не в спортсменах?
(с)