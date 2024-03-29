Татьяна Тарасова: «Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах должен это знать»

Татьяна Тарасова отреагировала на заявление Томаса Баха о бойкоте Олимпиады.

Глава МОК заявил, что МОК избежал бойкота Игр-2024 со стороны России и Украины.

«Почему мы должны быть рады или довольны? Считаю, что условия, при которых наши спортсмены будут участвовать на Олимпиаде, отличаются от всех других. Это несправедливо, непорядочно и безобразно!

Условия для участия должны быть одинаковые для всех. Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах должен это знать. Он нам не подарок делает, мы его [подарок] ни от кого не ждем.

По какому поводу он вздумал нас отстранить от Олимпийских игр? Условия выдвигает безобразнейшие, оскорбительные и унизительные. А наши спортсмены на протяжении всех лет украшали Олимпийские игры», – сказала Тарасова.

Томас Бах о возможном бойкоте России и Украины: «Этот разговор окончен. Мы все вместе соберемся в Париже на великолепной Олимпиаде»