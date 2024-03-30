НХЛ. «Баффало» примет «Нью-Джерси»

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«Баффало» примет «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Нью-Джерси
Дата проведения
30 марта, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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16 комментариев
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Ответ Беня_Финитас
не загаживайте ветку своим непотребством . сегодня она исключительно моя с Соней Андерсовной ! итак , требуется прервать порочную практику после победы на топарём ( Даллас , Айлендерс , Торонто ) сливать следующую игру разным Койотам , Оттавам и теперь Баффало . что для этого нужно ? пока не знаю , Чапай пошел думать .
Айлендерс топари, это конечно сильно. Ну да ладно, дело хозяйское.
+4
-1
+3
Ответ Беня_Финитас
матч за 4 очка по турнирной значимости и накалу уровня плей-офф , а значит топ-овый . в лиге , где каждый может обыграть каждого в хороший для себя день . вчера эти нетопыри Флориду обыграли . непонятна ирония от человека , считающего себя " в теме " .
Есть топ-3, есть топ-6, ну ладно пусть топ-8...но ты же в контексте предыдущего коммента назвал топарями Даллас, Торонто и Айлендерс. Насчёт Техаса и Листьев я не против, а вот Айлов топарем назвать это было сильно, о чём я и написал.
Ты в воздухе переобуваешься и пишешь теперь, что это матч у вас ТОП-овый...в очередной раз ты меня поражаешь, Беня.
Уж не позорился бы, комменты же твои перед глазами у всех.
Речь же шла об островах, которых ты назвал топом. К чему этот сыр-бор за четыре очка, накал и остальное бла-бла-бла?
+3
-1
+2
Ответ Беня_Финитас
не загаживайте ветку своим непотребством . сегодня она исключительно моя с Соней Андерсовной ! итак , требуется прервать порочную практику после победы на топарём ( Даллас , Айлендерс , Торонто ) сливать следующую игру разным Койотам , Оттавам и теперь Баффало . что для этого нужно ? пока не знаю , Чапай пошел думать .
Прервут. Надеюсь. Ну или ни к чему были эти победы в последних матчах. Мотивация ключ к успеху!
+2
0
+2
Ответ Gospel of Matthew(s)
Играть в страстную пятницу? Безбожники какие-то. А, это НДД? Тогда всё в порядке.
надеюсь ,ты сегодня ел,только свои сопли,иначе должен в первом ряду сидеть,в джерси НДД)
+3
-2
+1
Ответ Барин
Айлендерс топари, это конечно сильно. Ну да ладно, дело хозяйское.
матч за 4 очка по турнирной значимости и накалу уровня плей-офф , а значит топ-овый . в лиге , где каждый может обыграть каждого в хороший для себя день . вчера эти нетопыри Флориду обыграли . непонятна ирония от человека , считающего себя " в теме " .
+4
-3
+1
Без прогнозов . Удачи парням.
+1
-1
0
Ответ Gospel of Matthew(s)
"сопли"? почему на сайт пускают несовершеннолетних?
вудпекер))
+1
-1
0
Ответ Gospel of Matthew(s)
Играть в страстную пятницу? Безбожники какие-то. А, это НДД? Тогда всё в порядке.
Это не Страстная пятница
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