НХЛ. «Баффало» примет «Нью-Джерси»
«Баффало» примет «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 марта, 02.00, «KeyBank Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Баффало» примет «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ты в воздухе переобуваешься и пишешь теперь, что это матч у вас ТОП-овый...в очередной раз ты меня поражаешь, Беня.
Уж не позорился бы, комменты же твои перед глазами у всех.
Речь же шла об островах, которых ты назвал топом. К чему этот сыр-бор за четыре очка, накал и остальное бла-бла-бла?