Роман Нагучев: «Уткин сказал: «Я думал, что потерял смысл жизни. Меня никто не способен полюбить, у меня никогда не будет детей». Тогда я понял, что значит быть Васей»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение НТВ-Плюс Роман Нагучев Матч ТВ Эгриси Здоровье контент Winline Медиалига ФК Матч ТВ Медиафутбол

Роман Нагучев рассказал, как Василий Уткин однажды шокировал его.

«Глубоко за полночь, примерно в три часа ночи мы выпивали на первом этаже в «Останкино». Мы не собирались расходиться, просто сидели и болтали.

И тут Вася заявляет мне: «Знаешь, Ром, я думал, что потерял смысл жизни. Думал о страшных вещах». (Я думаю, все понимают, о чем речь). «Я очень большой, меня никто не способен полюбить, моя любовь особо никому не нужна. Наверное, у меня никогда не будет детей. Я должен признаться тебе, что думал об этом».

Я помню, что у меня тогда слезы на глаза навернулись. Я говорю: «Вася, ты же Василий Уткин! Ты не можешь, ты не имеешь права! Ты Василий Уткин, ты работаешь Василием Уткиным! А привести себя в тонус очень просто, ведь ты – это ты, никто из нас не ты».

Я буквально в истерическом состоянии пытался убедить его в том, что сказанное им – неправда. Я не хотел в это верить и хотел, чтобы он тоже перестал. А Вася по-доброму улыбнулся: «Да ладно, Ром, это жизнь, мы все время о чем-то думаем».

Тот разговор упал мне камнем. Я понял, что за значит быть Васей – не в медийном плане, а в личностном. Это страшно тяжело», – сказал комментатор и игрок команды «Матч ТВ».

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66 комментариев
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Я не думал никогда, что его уход я восприниму так тяжело
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Ну тут есть баланс, как бы жестоко это ни звучало. В личном плане обычный человек счастливей Василия, но ни одному обычному человеку не под силу оставить такой след в профессии, который оставил Уткин, и добиться того, чего он добился. Обычный человек уйдёт в окружении любящих членов семьи, но о нём довольно скоро забудут все, кроме них. Василий ушёл одиноким, но о нём будут помнить очень многие. За всё надо платить.
+76
-5
+71
Да, не взирая на технический прогресс, не взирая на общедоступность связей, возможность завести диалог с кем угодно и как угодно, сегодня люди как никогда одиноки. И эта проблема Васи она касается, ее легко поймут множество живущих сегодня людей, им это очень знакомо.
+53
-2
+51
Ответ Vamosalaplaya
А я, наоборот, предчувствовал, что Вася рано уйдет и знал, что буду это воспринимать очень тяжело. Так и случилось.
Я был на БАМе в стройотряде в 1980 году и мы приходим с работы, помылась и столовку, а там все сидят молча кушают, а поварихи плачут, умер Высоцкий
+36
-1
+35
То чувство, когда полностью понимаешь эти мысли и слова Васи, т.к. у самого так же в этом жизненном плане...
+35
-3
+32
Разговор каждого комментатора о Василии Вячеславовиче Уткине, начинается с фразы "Глубоко за полночь, мы выпивали" . Это не есть хорошо, а сейчас стало понятно, что это вообще было хреново.
Хотя, я бы и сам с удовольствием с ним выпил, но увы...
В свое время, по ночам, народ собирался в Метелице, в спорт баре. Смотрели игры НХЛ. И Уткин часто засиживал и Мельников и за соседними столами сидели, а вот подойти постеснялся
+30
-6
+24
Вывод вот какой. Одна из самых больших ошибок в жизни - это сделать ставку на одно единственное занятие/увлечение/работу. В любой области рано или поздно будет кризис, поэтому если у тебя нет других занятий - отдушины, тебе конец. Нам рассказывают "Занимайся бизнесом, и будешь счастлив, тебе будут ставить лайки", а на самом деле бизнесмены вообще не живут, представьте, 24/7 заниматься одним и тем же делом всю жизнь, не имея возможности вздох сделать - такое и врагу не пожелаешь. Поэтому у них постоянные кризисы вплоть до самоубийств. Вот и Вася, типа он чего-то там добился, но какой от этого толк для него, если со своей работой он забил на всё остальное, в том числе и на своё здоровье ? Не будьте такими, находите разные увлечения в жизни, в том числе занятия спортом, и тогда всё будет нормально
+18
-1
+17
Для большинства мужчин это осознание реально грустно
+18
-2
+16
Ответ Lexxxus
Суть же сказанного Романом совсем не в этом...
Да, суть не в этом, а первопричина в этом. Я понимаю что разговор с Уткиным, да по душам, это круто, нереально круто, а под водочку так вообще высший пилотаж. Но Васи больше нет, а мог бы еще наверно пожить.
+18
-4
+14
Ответ Сергей
Я не думал никогда, что его уход я восприниму так тяжело
А я, наоборот, предчувствовал, что Вася рано уйдет и знал, что буду это воспринимать очень тяжело. Так и случилось.
+13
0
+13
Прочитал и грустно стало.
+12
-1
+11
Ответ London-D
То чувство, когда полностью понимаешь эти мысли и слова Васи, т.к. у самого так же в этом жизненном плане...
Дружище, крепись.
И никогда не отчаивайся.

Лучшие, как и худшие моменты, всегда приходят оттуда, откуда не ждёшь и не думаешь. Но в себя надо верить, надо любить и уважать себя.

Главное идти вперёд, ценить то, что есть, и держать спину прямо. Обязательно произойдёт что-то хорошее.
+9
0
+9
Именно так и уходят многие одаренные люди. Общество получает от них, что нужно и..амигос адьос.
+10
-3
+7
Ответ Косолапый не Мишка
Разговор каждого комментатора о Василии Вячеславовиче Уткине, начинается с фразы "Глубоко за полночь, мы выпивали" . Это не есть хорошо, а сейчас стало понятно, что это вообще было хреново. Хотя, я бы и сам с удовольствием с ним выпил, но увы... В свое время, по ночам, народ собирался в Метелице, в спорт баре. Смотрели игры НХЛ. И Уткин часто засиживал и Мельников и за соседними столами сидели, а вот подойти постеснялся
Суть же сказанного Романом совсем не в этом...
+8
-1
+7
Ответ London-D
То чувство, когда полностью понимаешь эти мысли и слова Васи, т.к. у самого так же в этом жизненном плане...
😕и мне тяжело. Держись там!
+6
0
+6
Ответ London-D
То чувство, когда полностью понимаешь эти мысли и слова Васи, т.к. у самого так же в этом жизненном плане...
Я хочу Вам помочь
+7
-1
+6
ну, тут каждый сам кузнец своего счастья. надо было отказаться от чего-то, чтобы обрести то, о чём горевал. в конце концов, не одноглазый был
+11
-6
+5
А в итоге-то, что у Василия было с весом - какое-то заболевание или так уж получилось?
+4
0
+4
Ответ Ashan Sorokin
Как бы я не относисился к уткину но этот поступок от Нагучева очень гнилой и такое нельзя в публичное поле выносить
Почему? Что такого Нагучев вынес, если Уткин сам примерно в том же слоге, только чуть более мягко, но говорил об этом на публику?
+3
0
+3
Ответ Сергей
Я не думал никогда, что его уход я восприниму так тяжело
У меня, видимо, не всё в порядке с головой, но одна из первых мыслей, после того как увидел новость о смерти Василия, что теперь будет с его енотом...
+3
0
+3
Меня тоже потрясла эта утрата. Порой, уход какого-нибудь родственника не так сильно трогает. А тут тронула, как будто лучшего друга не стало. Вроде и незнакомый человек, но какой-то близкий. Символ детства, символ нашего футбола.
Посмотрел передачу, глаза тоже были на мокром месте, как и у приглашенных ребят. От того факта, что Василия теперь с нами нет, от тех рассказанных историй. Все-таки большим человеком он был - и по фактуре и по своим качествам.
+4
-1
+3
Ответ Заяцволк
Вывод вот какой. Одна из самых больших ошибок в жизни - это сделать ставку на одно единственное занятие/увлечение/работу. В любой области рано или поздно будет кризис, поэтому если у тебя нет других занятий - отдушины, тебе конец. Нам рассказывают "Занимайся бизнесом, и будешь счастлив, тебе будут ставить лайки", а на самом деле бизнесмены вообще не живут, представьте, 24/7 заниматься одним и тем же делом всю жизнь, не имея возможности вздох сделать - такое и врагу не пожелаешь. Поэтому у них постоянные кризисы вплоть до самоубийств. Вот и Вася, типа он чего-то там добился, но какой от этого толк для него, если со своей работой он забил на всё остальное, в том числе и на своё здоровье ? Не будьте такими, находите разные увлечения в жизни, в том числе занятия спортом, и тогда всё будет нормально
Наверное впервые поставил тебе плюс. Хорошая мысль, могу дополнить выводом - счастливы обычно те люди, которые от основной деятельности отдыхают другой, просто менее нервной, но для себя тоже увлекательной.
+3
0
+3
эти слова можно интерпертировать не только как то, что человек поведал свое сокровенное, но и как подсознательная просьба о помощи. Возможно, здесь можно было сделать больше, чем просто высказать слова поддержки.
+4
-1
+3
Мысль о суициде очень опасная,как только ты ее запустил себе в голову,хоть разок.Она начинает стучаться к тебе все чаще и чаще ,ужас ,который на первых порах присутствует от нее вскоре улетучивается и незаметно со временем начинаешь ей упиваться.Сознание реально затмевается,а если всё это на фоне депрессии ,апатии ,психологических проблем то эффект усиливается.А ежели ещё и проблемы в личной жизни ,в отношениях ,со здоровьем ,то тут вообще флеш рояль
П.с. Для многих мужчин женщина(супруга,девушка) является своего рода мотиватором жить дальше,я к тому что одиноким людям(таким как Вася) в этом плане тяжелее
+3
0
+3
Ответ Косолапый не Мишка
Да, суть не в этом, а первопричина в этом. Я понимаю что разговор с Уткиным, да по душам, это круто, нереально круто, а под водочку так вообще высший пилотаж. Но Васи больше нет, а мог бы еще наверно пожить.
Уткин не был алкоголиком, если уж на то пошло. Другое дело, что он так и не смог справиться со своим лишним весом... У всех у нас есть свои слабости. Вот он при всей своей склонности к полноте всегда любил вкусно поесть и не мог отказать себе в этом удовольствии. В сочетании со своим ритмом жизни и многочисленными проектами, это привело к плачевному итогу.
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Как же я Васю понимаю(((
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Не очень понимаю, зачем об этом болтать. Человек тебе доверился в приватном разговоре - через неделю после его смерти Нагучев всё слил пиара ради, молодец.
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-2
+2
Проблемы Уткина были исключительно заслуга самого Уткина. Много полных людей нашли свои половинки и детей завели. Просто над этим надо работать, а не бухать в три часа ночи в Останкино с приятелями. Люди с сахарным диабетом живут и работают, когда о том, чтобы бухнуть и мечтать нельзя, есть надо только определенные продукты и носить с собой прецезионные весы, чтобы эти продукты отсчитывать и уколы регулярно при этом. И то, люди борются. Кто-то успешно, кто не очень.
А Уткин имел все - громкое имя, репутацию, доходы, но спустил все на пьянки с нагучевыми в останкино в три часа ночи. Пожалейте нещасного васю теперь.
Злорадствовать тут нечего, сами недалеко ушли, и легко можем повторить этот путь вниз, но и жалеть тут нечего. Свои проблемы он заработал сам. И жизнь его была очень яркой и насыщеной. Медных труб хватало с лихвой, и работа по душе, встречи с интересными людьми. Че тут жалеть? Сочувствовать надо тем, кто пошел в Крокус на концерт и на ровном месте пулю получил. И у него тоже не будет уже ни жены ни детей, если до этого не было. Но всем по барабану.
+7
-5
+2
Ответ Lexxxus
Уткин не был алкоголиком, если уж на то пошло. Другое дело, что он так и не смог справиться со своим лишним весом... У всех у нас есть свои слабости. Вот он при всей своей склонности к полноте всегда любил вкусно поесть и не мог отказать себе в этом удовольствии. В сочетании со своим ритмом жизни и многочисленными проектами, это привело к плачевному итогу.
Почему Вы всё время пытаетесь найти истину и сделать заключение. Мои размышления просто мысли вслух, я нигде не утверждал кем он был. Сам факт того, что каждый второй упоминает Васю в контексте фразы, когда мы выпивали, на мой взгляд тоже сильно повлияло на его здоровье. Режим дня, сон, диета, всё это Уткин явно не приветствовал в том числе в силу выбранной профессии, а тут ещё и алкоголь.
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Это очень грустно. Человек может быть самым успешным в стране в своей профессии, но таким одиноким...
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