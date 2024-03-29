Роман Нагучев: «Уткин сказал: «Я думал, что потерял смысл жизни. Меня никто не способен полюбить, у меня никогда не будет детей». Тогда я понял, что значит быть Васей»
Роман Нагучев рассказал, как Василий Уткин однажды шокировал его.
«Глубоко за полночь, примерно в три часа ночи мы выпивали на первом этаже в «Останкино». Мы не собирались расходиться, просто сидели и болтали.
И тут Вася заявляет мне: «Знаешь, Ром, я думал, что потерял смысл жизни. Думал о страшных вещах». (Я думаю, все понимают, о чем речь). «Я очень большой, меня никто не способен полюбить, моя любовь особо никому не нужна. Наверное, у меня никогда не будет детей. Я должен признаться тебе, что думал об этом».
Я помню, что у меня тогда слезы на глаза навернулись. Я говорю: «Вася, ты же Василий Уткин! Ты не можешь, ты не имеешь права! Ты Василий Уткин, ты работаешь Василием Уткиным! А привести себя в тонус очень просто, ведь ты – это ты, никто из нас не ты».
Я буквально в истерическом состоянии пытался убедить его в том, что сказанное им – неправда. Я не хотел в это верить и хотел, чтобы он тоже перестал. А Вася по-доброму улыбнулся: «Да ладно, Ром, это жизнь, мы все время о чем-то думаем».
Тот разговор упал мне камнем. Я понял, что за значит быть Васей – не в медийном плане, а в личностном. Это страшно тяжело», – сказал комментатор и игрок команды «Матч ТВ».
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Хотя, я бы и сам с удовольствием с ним выпил, но увы...
В свое время, по ночам, народ собирался в Метелице, в спорт баре. Смотрели игры НХЛ. И Уткин часто засиживал и Мельников и за соседними столами сидели, а вот подойти постеснялся
И никогда не отчаивайся.
Лучшие, как и худшие моменты, всегда приходят оттуда, откуда не ждёшь и не думаешь. Но в себя надо верить, надо любить и уважать себя.
Главное идти вперёд, ценить то, что есть, и держать спину прямо. Обязательно произойдёт что-то хорошее.
Посмотрел передачу, глаза тоже были на мокром месте, как и у приглашенных ребят. От того факта, что Василия теперь с нами нет, от тех рассказанных историй. Все-таки большим человеком он был - и по фактуре и по своим качествам.
П.с. Для многих мужчин женщина(супруга,девушка) является своего рода мотиватором жить дальше,я к тому что одиноким людям(таким как Вася) в этом плане тяжелее
А Уткин имел все - громкое имя, репутацию, доходы, но спустил все на пьянки с нагучевыми в останкино в три часа ночи. Пожалейте нещасного васю теперь.
Злорадствовать тут нечего, сами недалеко ушли, и легко можем повторить этот путь вниз, но и жалеть тут нечего. Свои проблемы он заработал сам. И жизнь его была очень яркой и насыщеной. Медных труб хватало с лихвой, и работа по душе, встречи с интересными людьми. Че тут жалеть? Сочувствовать надо тем, кто пошел в Крокус на концерт и на ровном месте пулю получил. И у него тоже не будет уже ни жены ни детей, если до этого не было. Но всем по барабану.