Хартли входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса». Основные – Кудашов и Квартальнов (Артур Хайруллин)

Теги Ак Барс Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов Боб Хартли Динамо Минск КХЛ Динамо Хоккей

Боб Хартли входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса».

«По моей информации, в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса» есть несколько иностранных специалистов. В том числе – Боб Хартли.

Впрочем, основные кандидаты сейчас – Алексей Кудашов и Дмитрий Квартальнов», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем телеграм-канале. 

«При этом всем Кудашов с огромной долей вероятности остается в московском «Динамо», – прибавил он через некоторое время. 

63-летний Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 годы и выиграл с клубом Кубок Гагарина в сезоне-2020/21. 

52-летний Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года. Утверждалось, что его кандидатуру лоббирует ушедший в отставку с поста главного тренера казанцев Зинэтула Билялетдинов. 

58-летний Квартальнов ранее уже работал в «Ак Барсе». В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ он работал в минском «Динамо». 

26 комментариев
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С ума сошли? Кожевникова до инфаркта довести хотите?
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Да сколько уже можно надеяться?! Не будет у вас Боба никогда! Хайруля как всегда, лишь бы накинуть)
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Конечно, Хартли вряд-ли окажется в АК барсе, а жаль, из всех кандидатов он пожалуй самый лучший. Очень хотелось бы увидеть его в Казани.
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Представляю, как бы у Кожевы бомбануло, если Хартли возглавил бы АБ, ноунейм, выигравший КС и КГ в отличие от великого Ромы Ротенберга.
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Квартальнов? Они угорают что-ли?
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Сейчас Кожевников проснётся
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Третий раз уже Хартли татары отправляют в Ак Барс, верят, что желаемое = действительное 😁
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Кандидаты не фонтан
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Хартли, если где и будет работать в КХЛ, то только в Омске.

Квартальнов уже был, на второй круг хотят?

Кудашов скорее всего останется в Динамо.

Если хотят иностранца, то лучше пусть посмотрят в сторону Бэбкока и Кенневилла.
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Менеджмент не прорабатывает никаких вариантов,до декабря мэтр будет консультант,а в декабре торжественно с повышением зарплаты и мэтр вернётся,там и менеджмента то нет!))))
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Какой КУдашов ,если он уже подписал контракт с Динамо ,а если бы Хартли хотел вернутся ,то он бы давно работал в Авангарде ,так что на него не рассчитывайте! Квартальнов может оказаться в Ак Барсе ,если других кандидатур нет !
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было бы интересно. но возьмут поитогу Квартальнова. пони бегают по кругу.
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что там делает квадрат?
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Кожевников изойдет на не тонущую субстанцию.
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Ответ александр красноярский
Боб ни когда не поедит в отстой акбарс
В красноярск поедит🤣
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Ответ Яяя Яяя
Комментарий скрыт
А твоя писанина здесь кому нибудь нужна?
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Ответ Олег Карпов
Мне вот интересно, откуда каждый раз столько уверенных людей вылезает, которые ну прям точно знают, кто и где будет работать ? Почему Семёнов сейчас не в Омске, а Радулов не в Уфе,Он вам лично что-то обещал? А последний абзац еще смешнее, может еще Гюнцеля свободным агентом забрать?
Гюнцеля свободным агентом сейчас не забрать, ибо жесткий потолок. Придется весь потолок на него потратить, а в хоккей в одного не играют. ;)

Радулов после Уфы прошел “очищение” через ЦСКА.

Бэбкок и Кенневилл давно без работы в НХЛ и очевидно вход в лигу им закрыт по неспортивным причинам. Почему бы не попытаться их пригласить?..
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Хартли, если где и будет работать в КХЛ, то только в Омске. Квартальнов уже был, на второй круг хотят? Кудашов скорее всего останется в Динамо. Если хотят иностранца, то лучше пусть посмотрят в сторону Бэбкока и Кенневилла.
Мне вот интересно, откуда каждый раз столько уверенных людей вылезает, которые ну прям точно знают, кто и где будет работать ?
Почему Семёнов сейчас не в Омске, а Радулов не в Уфе,Он вам лично что-то обещал?
А последний абзац еще смешнее, может еще Гюнцеля свободным агентом забрать?
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Ответ Огюст
Какой КУдашов ,если он уже подписал контракт с Динамо ,а если бы Хартли хотел вернутся ,то он бы давно работал в Авангарде ,так что на него не рассчитывайте! Квартальнов может оказаться в Ак Барсе ,если других кандидатур нет !
Кудашов еще не подписал контракт с Динамо.
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Ответ Огюст
Какой КУдашов ,если он уже подписал контракт с Динамо ,а если бы Хартли хотел вернутся ,то он бы давно работал в Авангарде ,так что на него не рассчитывайте! Квартальнов может оказаться в Ак Барсе ,если других кандидатур нет !
Квартальному задавали этот вопрос: он ответил, что его в Минске всё устраивает.
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Ответ Ильяс Каримуллин
В красноярск поедит🤣
В Омск и только в Омск
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Омские такие наивные. Думают Хартли у них по гроб жизни будет работать
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Да это точно 💯
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