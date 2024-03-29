Хартли входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса». Основные – Кудашов и Квартальнов (Артур Хайруллин)

Боб Хартли входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса».

«По моей информации, в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера « » есть несколько иностранных специалистов. В том числе – .

Впрочем, основные кандидаты сейчас – и », – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

«При этом всем Кудашов с огромной долей вероятности остается в московском «Динамо», – прибавил он через некоторое время.

63-летний Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 годы и выиграл с клубом Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

52-летний Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года. Утверждалось, что его кандидатуру лоббирует ушедший в отставку с поста главного тренера казанцев Зинэтула Билялетдинов.

58-летний Квартальнов ранее уже работал в «Ак Барсе». В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ он работал в минском « ».