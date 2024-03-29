Хартли входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса». Основные – Кудашов и Квартальнов (Артур Хайруллин)
Боб Хартли входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса».
«По моей информации, в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса» есть несколько иностранных специалистов. В том числе – Боб Хартли.
Впрочем, основные кандидаты сейчас – Алексей Кудашов и Дмитрий Квартальнов», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.
«При этом всем Кудашов с огромной долей вероятности остается в московском «Динамо», – прибавил он через некоторое время.
63-летний Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 по 2022 годы и выиграл с клубом Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.
52-летний Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года. Утверждалось, что его кандидатуру лоббирует ушедший в отставку с поста главного тренера казанцев Зинэтула Билялетдинов.
58-летний Квартальнов ранее уже работал в «Ак Барсе». В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ он работал в минском «Динамо».
Квартальнов уже был, на второй круг хотят?
Кудашов скорее всего останется в Динамо.
Если хотят иностранца, то лучше пусть посмотрят в сторону Бэбкока и Кенневилла.
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Бэбкок и Кенневилл давно без работы в НХЛ и очевидно вход в лигу им закрыт по неспортивным причинам. Почему бы не попытаться их пригласить?..
Почему Семёнов сейчас не в Омске, а Радулов не в Уфе,Он вам лично что-то обещал?
А последний абзац еще смешнее, может еще Гюнцеля свободным агентом забрать?