Федотов о переходе в «Филадельфию»: «Прекрасные чувства, потому что были действительно сложные два года для меня»
Иван Федотов поделился мыслями после перехода в «Филадельфию».
«Я был здесь очень давно, около восьми лет назад, так что прошло много времени.
Теперь я здесь, взволнован и счастлив быть здесь. И это прекрасные чувства, потому что для меня это были действительно сложные два года.
Хочу сказать большое спасибо всей организации, они поддерживают меня», – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.
з.ы Жаль что там военно-морская верфь уже давно закрыта