Федотов о переходе в «Филадельфию»: «Прекрасные чувства, потому что были действительно сложные два года для меня»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов поделился мыслями после перехода в «Филадельфию».

«Я был здесь очень давно, около восьми лет назад, так что прошло много времени.

Теперь я здесь, взволнован и счастлив быть здесь. И это прекрасные чувства, потому что для меня это были действительно сложные два года. 

Хочу сказать большое спасибо всей организации, они поддерживают меня», – сказал вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.

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29 комментариев
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Меньше года прошло как чел рассказывал что все фигня никто меня в армию не загонял мечтаю играть только за ЦСКА.
+41
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+37
Ответ Timur Gabdullin
Меньше года прошло как чел рассказывал что все фигня никто меня в армию не загонял мечтаю играть только за ЦСКА.
Когда ты в заложниках и знаешь, что после любого «пука» снова могут в Сибирь отправить - и не такое скажешь
+32
-5
+27
"Я остаюсь, я буду здесь жить"
+17
0
+17
видимо Фила рассчитывает что он в этом сезоне за ЦСКА Ваньку гонял) ну посмотрим
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Спасение рядового, то есть, матроса Федотова.
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Там и порт есть если чо
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Рыба ищет где глубже, человек где по его мнению лучше, ничего нового
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Теперь ВМФ США послужит
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чеснто я рад за парня и пожелаем ему хорошей игры.в новой команде.
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слезы на глазах у парня наверно были.
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Ответ Basil Poliduris
Там и порт есть если чо
порт портом а в конце июля фантан нужен
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Ладно, бесполезно уже все произошедшее перемалывать, вопрос, а готов ли теперь Федотов к НХЛ. И рад буду ошибиться, но судя на игре за армейцев, нет. Если у него только не было сверхсекретного плана, как без палева облажаться и свалить. И ведь Летчики чуть ли не идеально подходят для того чтобы занять там место основного кипера, эх....
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Ответ Savardus
Комментарий удален модератором
Как Толчинский))
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Так тебе играть нужно в Филадельфии а не бургеры кушать
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Ответ Savardus
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ bathedd
Комментарий удален модератором
хм, может у Вас зеркало бракованное? в моем ничего такого
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Ответ sergey2022
Рыба ищет где глубже, человек где по его мнению лучше, ничего нового
Ну тогда человек не поехал бы в Филадельфию))
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Ответ Basil Poliduris
Там и порт есть если чо
🤣🤣🤣
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Ответ Timur Gabdullin
Меньше года прошло как чел рассказывал что все фигня никто меня в армию не загонял мечтаю играть только за ЦСКА.
У него были другие варианты ?
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Ответ Treize Avakado
У него были другие варианты ?
Говорить честно. Как лично я стараюсь всегда
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Ответ Savardus
Комментарий удален модератором
Так он в команде до конца сезона, пока нужно держаться на двух стульях. Да и по его словам - его дело ловить шайбы))
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Беги Ваньша, беги!
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Человек отслуживший в морской пехоте приезжает в Филадельдию играть. Звучит? Звучит.
з.ы Жаль что там военно-морская верфь уже давно закрыта
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КГБ отправила агента Ивана Ф. в порт Филадельфии для проведения филадельфийского эксперимента
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ждем развернутого интервью о мытарствах в дебрях милитаристских структур
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интересно, заиграет?
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Быстро ты Ванюха переобулся конечно😁
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А может он специально, весь сезон, мышей не ловил, чтобы отпустили за бугор?
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Комментарий удален модератором
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