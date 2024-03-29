Спецслужбы Франции рекомендовали изменить сценарий открытия Олимпиады-2024 в Париже в целях безопасности

Во Франции могут изменить церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Французская разведка обеспокоена возможным возращением массового терроризма в страну. В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен встретился с представителями Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) для обсуждения церемонии открытия Игр в Париже. Она запланирована на 26 июля.

Нынешний формат церемонии, по мнению DGSI, ведет за собой много рисков. Планируется, что по Сене пройдет парад барж, на которых спортсмены отправятся на церемонию открытия.

«Мы должны перейти к плану Б», – отметили в разведке.

Контртеррористическая служба хочет максимально избежать сценария скоординированной атаки в день открытия Игр.

Французская разведка усилила наблюдение за выходцами из Центральной Азии (речь о гражданах Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана), а также не выпускает из внимания изолированных исламистов.

В российских СМИ говорится, что во Франции рассматривают вариант с отменой открытия, но пока речь только об изменениях в церемонии.