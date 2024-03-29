Спецслужбы Франции рекомендовали изменить сценарий открытия Олимпиады-2024 в Париже в целях безопасности

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Во Франции могут изменить церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Французская разведка обеспокоена возможным возращением массового терроризма в страну. В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен встретился с представителями Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI) для обсуждения церемонии открытия Игр в Париже. Она запланирована на 26 июля.

Нынешний формат церемонии, по мнению DGSI, ведет за собой много рисков. Планируется, что по Сене пройдет парад барж, на которых спортсмены отправятся на церемонию открытия.

«Мы должны перейти к плану Б», – отметили в разведке.

Контртеррористическая служба хочет максимально избежать сценария скоординированной атаки в день открытия Игр.

Французская разведка усилила наблюдение за выходцами из Центральной Азии (речь о гражданах Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана), а также не выпускает из внимания изолированных исламистов.

В российских СМИ говорится, что во Франции рассматривают вариант с отменой открытия, но пока речь только об изменениях в церемонии.

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13 комментариев
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И кто угрожает, кровожадные буддисты или отмороженные христиане?
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"по Сенне пройдет парад барж, на которых спортсмены отправятся
.." Кому такой бред вообще в голову пришел?)))
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Ответ Aleksey Yashin
Французская разведка усилила наблюдение за мужчинами в джинсах и синих кофтах
Петрову и Баширову придется менять гардероб, если хотят увидеть французские шпили
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Всё правильно. В целях безопасности можно ограничить открытие Олимпиады гей парадом и последующим зажиганием олимпийского огня трансгендерным спортсменом. Будет стильно и в духе времени.
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Все украдено, для безопасности лучше дешманской церемонией не светить)
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Ответ Вадим Сидоров
И кто угрожает, кровожадные буддисты или отмороженные христиане?
Фермеры угрожают всю церемонию навозом залить
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Ответ ks-1993
Проводить церемонию в городе так гениально. Дебилы. Любая крыша, балкон, окно, люк канализации. Отменяйте олимпиаду и не позорьтесь
А почему надо отменять Олимпиаду, простите?
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Ответ Вадим Сидоров
И кто угрожает, кровожадные буддисты или отмороженные христиане?
Коварные сионисты!!!
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