Генменеджер «Филадельфии»: «Федотову пришлось пройти то, что, вероятно, никто из нас не может себе представить. Он играл превосходно во второй части сезона»

Даниэль Бриэр заявил, что Иван Федотов хорошо играл во второй части сезона КХЛ.

Российский голкипер перешел в «Филадельфию» из ЦСКА.

«В этом сезоне мы смотрели большую часть его матчей, практически все.

Нам показалось, что в начале сезона он, может быть, был немного заржавелым, поскольку [до этого] мало играл в хоккей, но уже во второй части сезона Иван действовал превосходно.

Он был великолепен и в плей-офф играл впечатляюще, поэтому мы рады пригласить его в нашу команду.

В последние два года ему пришлось пройти через то, что, вероятно, никто из нас не может себе представить.

Поэтому думаю, что сейчас важный момент для него – он может отвечать на вопросы, общаться с журналистами, а далее выйти на лед и начать тренировки», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» .

В этом регулярном чемпионате Фонбет КХЛ на счету голкипера 44 матча, в которых он отражал 91,4% бросков.

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