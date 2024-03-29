Генменеджер «Филадельфии»: «Федотову пришлось пройти то, что, вероятно, никто из нас не может себе представить. Он играл превосходно во второй части сезона»

Теги ЦСКА Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Даниэль Бриэр заявил, что Иван Федотов хорошо играл во второй части сезона КХЛ.

Российский голкипер перешел в «Филадельфию» из ЦСКА.

«В этом сезоне мы смотрели большую часть его матчей, практически все.

Нам показалось, что в начале сезона он, может быть, был немного заржавелым, поскольку [до этого] мало играл в хоккей, но уже во второй части сезона Иван действовал превосходно.

Он был великолепен и в плей-офф играл впечатляюще, поэтому мы рады пригласить его в нашу команду.

В последние два года ему пришлось пройти через то, что, вероятно, никто из нас не может себе представить.

Поэтому думаю, что сейчас важный момент для него – он может отвечать на вопросы, общаться с журналистами, а далее выйти на лед и начать тренировки», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.

В этом регулярном чемпионате Фонбет КХЛ на счету голкипера 44 матча, в которых он отражал 91,4% бросков.

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44 комментария
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Федот освобождённый
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«Я пока так и не понял значение фраз «красить траву» и «копать от забора и до обеда», поэтому я и не могу себе это представить», — добавил генменеджер
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Ответ Alex1104
Комментарий удален пользователем
А в армии он зачем был?
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Ответ Daren Gill
Действительно служба в армии, когда ты звезда и все вокруг с тебя пылинки сдувают, чтобы не дай бог что не случилось, сложно очень сложно. Нам парням которые проходили службу как обычные без блата этой тяжёлой судьбы не прочувствовать.
Если альтернатива - это игра в хоккей в НХЛ или в КХЛ за 50 млн. руб., то да, вам такой тяжелой судьбы не прочувствовать. Как и мне.)
Я это без издёвки пишу. Просто "тяжесть судьбы" - это не абсолютная, а относительная величина.
+13
-2
+11
Очень много переобувшихся. То в ЦСКА отдавали бесплатно весь сезон в Филадельфию, а то уже кубок Стэнли вручают и приз лучшему вратарю.
По мне Иван еще долго будет набирать форму. Ходила на игры ЦСКА, не впечатлилась.
+14
-3
+11
Ответ Alex1104
Комментарий удален пользователем
Священный? axaxaxaxax,а ты(вы)знал что те кто так решили,в армии не служили?!
+10
-4
+6
Ответ Empress
Очень много переобувшихся. То в ЦСКА отдавали бесплатно весь сезон в Филадельфию, а то уже кубок Стэнли вручают и приз лучшему вратарю. По мне Иван еще долго будет набирать форму. Ходила на игры ЦСКА, не впечатлилась.
Было бы удивительно, если бы он после года без хоккея выскочил и как ни в чем не бывало продолжил играть. Спортсмены после пропуска пары месяцев могут восстанавливать игру по полгода. А тут перерыв на год
+5
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+5
Молодец генменеджер что пытается поднять тонус Федотову.
Ещё бы тренер выпустил пару раз в третьем периоде - вообще было бы классно.
+6
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Знаю одного местного болелу Флайерс. Сегодня рассказывал ему все приключения их нового вратаря, он походу до сих пор поверить не может, что такое реально))
+8
-4
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Он там перешёл на бумажках или уже улетел? А то завтра напишут что при выходе со стадиона был отправлен на переподготовку на тихоокеанский флот
+7
-3
+4
Ответ MTZ_2022
Это он еще с кавказцами не служил..
И крокодила не сушил ))
+3
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+3
Ответ strelok16
Ну ты же пишешь про наказание, с чего ты вообще взял что тут замешан клуб, а второе что в твоем понимании наказание? Получается тысячу пацанов каждый год наказывают, которых призывают в армию?) Третье, ты не ответил, может быть сам Федотов и его менеджеры виноваты, что вопрос этот не решили заблаговременно? Или твой крошечный мозг не рассматривает этот вариант? И четвертый момент, откуда тебе знать что и как у Федотова, может быть он благодарен клубу за то, что его подписали после года в армии за хорошие деньги, когда он сам виноват и не решил все вопросы перед отъездом? Только отвечай конструктивно, если осилишь конечно
Пацанов тоже отправляют сразу на севера, без связи, сгребая в охапку как преступников?)
Конечно клуб не замешан- просто так совпало-начались проблемы с клубом и случился внезапный призыв. Ну ну) ты если идиота хочешь найти, он тебя в зеркале ждет, улыбается там тебе. Даже крошечный мозг лучше твоей пачки маргарина заночевавшей в черепной коробке. Я понимаю, ты привык унижаться, либезить, лишь бы получить свое. Но не все так делают. Вот тебе и обидно, что Федотов не такой и не стал этого делать. Конечно благодарен- потерял золотое время, когда мог уже в нхл освоиться. Наверное, лично бы Есмантовича расцеловал. Такое ощущение, либо с олигофреном общаюсь, либо с подростком, который пыжиться пытается.
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Ответ Марсель Объелся
Знаю одного местного болелу Флайерс. Сегодня рассказывал ему все приключения их нового вратаря, он походу до сих пор поверить не может, что такое реально))
Зато культурный обмен. Изучение нравов и обычаев.)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Пару раз в третьем периоде?) Это так не работает. Если основной вратарь стоит норм, то его не меняют, даже при комфортном счете (это НХЛ, там могут и три шайбы за период отыграть). Если основной вратарь лажает, то его уже в 1-2 периоде сменят. Практику ради практики по ходу игры никто давать не будет.
Там Тарторелла - он может все.
А если серьёзно - пока Филадельфия борется за плей-офф, когда шансов не будет - уверен что выпустят Федотова.
+2
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Ответ Alex1104
Комментарий удален пользователем
По поводу орфографии ты прав,у меня тут проблемы))))
+3
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Ответ hpm
Он там перешёл на бумажках или уже улетел? А то завтра напишут что при выходе со стадиона был отправлен на переподготовку на тихоокеанский флот
Он уже тренируется там
+3
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Сказ про Федота-стрельца, удалого беглеца
+4
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надеюсь что Иван действительно сбросит груз с плеч и начнёт играть хорошо и стабильно,вратарь то он отличный!
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Ответ Сергей Нефёдов
«Я пока так и не понял значение фраз «красить траву» и «копать от забора и до обеда», поэтому я и не могу себе это представить», — добавил генменеджер
Это он еще с кавказцами не служил..
+2
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+1
Ответ Daren Gill
Действительно служба в армии, когда ты звезда и все вокруг с тебя пылинки сдувают, чтобы не дай бог что не случилось, сложно очень сложно. Нам парням которые проходили службу как обычные без блата этой тяжёлой судьбы не прочувствовать.
И много хоккеистов ещё служили? А что вам приходится служить, так вы сами голосуйте за тех кому армия нужна большая. Может быть если бы голосовали за других, то дружественных стран было бы больше, и хватило бы контрактной только.
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Ответ strelok16
Понеслось, сейчас каждый день подобные новости будут от всяких менеджеров и прочих, причем сам Ваня абсолютно ничего подобного не говорил. Ну серьезно, год в армии и с учетом того, какие у него были условия. Ежегодно тысячи ребят призываются и ничего, служат, причем без особых привилегий, при этом всех кого знаю, никто плохо об этом периоде не отзывался, наоборот вспоминают армейские будни с теплотой, как и я, потому что это действительно был хороший опыт, который пригодился в будущем, в плане характера. Почему демократичная Америка не говорит про то, что в Израиле несут обязательную службу в армии девушки/женщины 2 года?
Комментарий удален модератором
Ответ strelok16
Говорит американец, логично написать про Америку? С чего ты взял, что это было наказание, есть пруфы или это твои мысли в слух? Может быть вопрос к самому Федотову и его менеджеру, почему так произошло и он не решил этот вопрос ранее?
Какие пруфы, у тебя в голове пачка маргарина «хозяюшка» вместо мозга? Сам думать пробовал? Какой это должен быть пруф? Заявление от Минобороны или мемуары Есмантовича с саморазоблачением? И как он должен был решать вопрос? Подписать кровью пожизненный контракт с цска? 🤦‍♂️
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Ответ strelok16
3 вариант никак не рассматриваешь, что это проеб самого хоккеиста и его менеджера? Ведь это единичный случай, а не системно? Или ты это маргарином опровергнешь, а не фактами? И откуда у тебя столько негатива в мой адрес? Я языком фактов вроде общаюсь с тобой и на личности стараюсь не переходить
Ок, спокойно спрашиваю тебя- как с поехавшим Есмантовичем должен был поступить сам Федотов и его агент? Унижаться? Либезить? Соглашаться на любые условия?
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Ответ Анатолий Magicbrain
Пацанов тоже отправляют сразу на севера, без связи, сгребая в охапку как преступников?) Конечно клуб не замешан- просто так совпало-начались проблемы с клубом и случился внезапный призыв. Ну ну) ты если идиота хочешь найти, он тебя в зеркале ждет, улыбается там тебе. Даже крошечный мозг лучше твоей пачки маргарина заночевавшей в черепной коробке. Я понимаю, ты привык унижаться, либезить, лишь бы получить свое. Но не все так делают. Вот тебе и обидно, что Федотов не такой и не стал этого делать. Конечно благодарен- потерял золотое время, когда мог уже в нхл освоиться. Наверное, лично бы Есмантовича расцеловал. Такое ощущение, либо с олигофреном общаюсь, либо с подростком, который пыжиться пытается.
и поясни за: "тебе и обидно, что Федотов не такой и не стал этого делать. "Ты что вообще такое несешь"(с) ?))))
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Ответ Анатолий Magicbrain
Ок, спокойно спрашиваю тебя- как с поехавшим Есмантовичем должен был поступить сам Федотов и его агент? Унижаться? Либезить? Соглашаться на любые условия?
еще раз, ну откуда тебе знать, что и как было? Можно тысячи версий выдвинуть, факт в том, что сам игрок по этому поводу в этом ключе ни разу не высказался. Хорошо, мыслим так же, тогда почему Капризова в армию забрали за отъезд в Миннесоту или он в Новокузнецке плац топтал?) Это отсылка к вопросу который я задал ранее, даже не задал, а предположил такой вариант
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Тортс, конечно, может. Но откровенно дурить в гонке за плей-офф он не будет.)
У них сейчас матчи с аутсайдепами - Чикаго, Баффало, Коламбус , Монреаль.
Им сольют - можно экспериментировать с составом.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Там Тарторелла - он может все. А если серьёзно - пока Филадельфия борется за плей-офф, когда шансов не будет - уверен что выпустят Федотова.
Тортс, конечно, может. Но откровенно дурить в гонке за плей-офф он не будет.)
0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Молодец генменеджер что пытается поднять тонус Федотову. Ещё бы тренер выпустил пару раз в третьем периоде - вообще было бы классно.
Пару раз в третьем периоде?) Это так не работает. Если основной вратарь стоит норм, то его не меняют, даже при комфортном счете (это НХЛ, там могут и три шайбы за период отыграть). Если основной вратарь лажает, то его уже в 1-2 периоде сменят. Практику ради практики по ходу игры никто давать не будет.
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Ответ Personology Center
Сказ про Федота-стрельца, удалого беглеца
Что ж это за удаль - бежать, когда отпустили?)
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Ответ Алексей Агеев
Было бы удивительно, если бы он после года без хоккея выскочил и как ни в чем не бывало продолжил играть. Спортсмены после пропуска пары месяцев могут восстанавливать игру по полгода. А тут перерыв на год
Да он в спорт роте в хоккей весь год играл. В ютубе посмотрите, как лакросы от любителей пускал.
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