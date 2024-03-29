Генменеджер «Филадельфии»: «Федотову пришлось пройти то, что, вероятно, никто из нас не может себе представить. Он играл превосходно во второй части сезона»
Даниэль Бриэр заявил, что Иван Федотов хорошо играл во второй части сезона КХЛ.
Российский голкипер перешел в «Филадельфию» из ЦСКА.
«В этом сезоне мы смотрели большую часть его матчей, практически все.
Нам показалось, что в начале сезона он, может быть, был немного заржавелым, поскольку [до этого] мало играл в хоккей, но уже во второй части сезона Иван действовал превосходно.
Он был великолепен и в плей-офф играл впечатляюще, поэтому мы рады пригласить его в нашу команду.
В последние два года ему пришлось пройти через то, что, вероятно, никто из нас не может себе представить.
Поэтому думаю, что сейчас важный момент для него – он может отвечать на вопросы, общаться с журналистами, а далее выйти на лед и начать тренировки», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.
В этом регулярном чемпионате Фонбет КХЛ на счету голкипера 44 матча, в которых он отражал 91,4% бросков.
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Я это без издёвки пишу. Просто "тяжесть судьбы" - это не абсолютная, а относительная величина.
По мне Иван еще долго будет набирать форму. Ходила на игры ЦСКА, не впечатлилась.
Ещё бы тренер выпустил пару раз в третьем периоде - вообще было бы классно.
Конечно клуб не замешан- просто так совпало-начались проблемы с клубом и случился внезапный призыв. Ну ну) ты если идиота хочешь найти, он тебя в зеркале ждет, улыбается там тебе. Даже крошечный мозг лучше твоей пачки маргарина заночевавшей в черепной коробке. Я понимаю, ты привык унижаться, либезить, лишь бы получить свое. Но не все так делают. Вот тебе и обидно, что Федотов не такой и не стал этого делать. Конечно благодарен- потерял золотое время, когда мог уже в нхл освоиться. Наверное, лично бы Есмантовича расцеловал. Такое ощущение, либо с олигофреном общаюсь, либо с подростком, который пыжиться пытается.
А если серьёзно - пока Филадельфия борется за плей-офф, когда шансов не будет - уверен что выпустят Федотова.
Им сольют - можно экспериментировать с составом.