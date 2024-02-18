«Арсенал» обошел «Ман Сити», «Барса» забила на 97-й, эстафеты на ЧМ по биатлону, гол Роналду и другие новости

1. «Ливерпуль» в гостях разгромил «Брентфорд» (4:1) в 25-м туре АПЛ. «Арсенал» на выезде разнес «Бернли» (5:0), а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» (1:1). В расстановке тройки лидеров Премьер-лиги кое-что изменилось.

2. «Барселона» дожала «Сельту» (2:1) на выезде, забив на 97-й минуте с пенальти (его перебивали). Также в 25-м туре Ла Лиги «Атлетико» крупно обыграл «Лас-Пальмас» (5:0).

3. «Авангард» победил «Металлург» (3:0), «Локомотив» обыграл «Салават» (3:0), «Спартак» уступил «Ак Барсу» (0:3) и другие результаты дня Фонбет Чемпионата КХЛ.

4. НХЛ. «Тампа» потерпела самое крупное поражение в истории игр с «Флоридой» (2:9), Кучеров зацепил 1 очко и увеличил отрыв в гонке бомбардиров, Василевский пропустил 6 шайб и был заменен. «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (4:3), Овечкин прервал серию из 6 игр с голами (при пустых воротах у соперника не выходил), но отметился передачей, набрав очки в 8-м матче подряд. «Торонто» разгромил «Анахайм» (9:2), Мэттьюс сделал 6-й хет-трик в сезоне (это рекорд XXI века). Все результаты дня – здесь.

5. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (2:2) на выезде в 25-м туре Серии А, «Аталанта» Алексея Миранчука дома разгромила «Сассуоло» (3:0).

6. Швеция выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место, Норвегия – 2-я, Франция – 3-я. Франция выиграла женскую эстафету, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Эстония – 4-я.

Карим Халили выиграл масс-старт на Спартакиаде, Алексей Вагин 2-й, Эдуард Латыпов – 3-й. Команда Свердловской области победила в женской эстафете, Красноярский край – 2-й, Беларусь – 3-я.

7. Фигурист Евгений Семененко победил на Спартакиаде в Магнитогорске, Марк Кондратюк – 2-й, Владислав Дикиджи – 3-й. Степанова и Букин выиграли в танцах на льду, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин – 2-е, Ирина Хавронина и Девид Нарижный – 3-и. Аделия Петросян лидирует после короткой программы, Анна Фролова – 2-я, Ксения Синицына – 3-я.

8. «Байер» был сильнее «Хайденхайма» (2:1) в 22-м туре Бундеслиги и продлил рекордную серию без поражений до 32 игр, «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Вольфсбургом» (1:1) на выезде, «Лейпциг» справился с «Боруссией» Менхенгладбах (2:0).

9. Александр Большунов выиграл классический масс-старт на 50 км на Спартакиаде, Сергей Ардашев – 2-й, Савелий Коростелев – 3-й.

Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт на 8-м этапе Кубка мира по лыжам в США. У женщин победила шведка Йонна Сундлинг.

10. Трансферы. Килиан Мбаппе обойдется «Реалу» в 500 млн евро за 5 лет с учетом зарплаты и подписного бонуса. «Барса» хочет назначить Роберто Де Дзерби тренером, если не придется платить «Брайтону» отступные в 10 млн евро.

11. «ПСЖ» в гостях победил «Нант» (2:0) в 22-м туре Лиги 1, «Лилль» разгромил «Гавр» Далера Кузяева (3:0).

12. Ига Швентек обыграла Елену Рыбакину в финале турнира в Дохе и третий год подряд взяла титул.

13. «Аль-Наср» Криштиану Роналду обыграл «Аль-Фатех» (2:1) в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 39-летний португалец набрал 30-е (21+9) очко в 19 матчах лиги и лидирует в гонке бомбардиров и по «гол+пас». Он также обошел Лео Месси по голам без учета пенальти – 714 против 713.

14. UFC 298. Мераб Двалишвили победил Генри Сехудо единогласным решением судей, Энтони Эрнандес победил Романа Копылова удушающим приемом и другие результаты.

Цитаты дня:

Депутат Милонов призвал не выдавать Промеса: «Голландцы сами по себе наркоманы. Хрена им лысого, а не футболиста, хоть он и из «Спартака». Русские своих не сдают»

Роман Ротенберг: «СКА по доходам сможет соперничать с ведущими клубами мира, играя на новой арене. Сможем приблизиться к «Зениту»

Уэйн Руни: «Роналду нацелен только на голы, ничто иное его не интересует. Месси хочет немного большего»

Энди Роддик: «В 2006-м в России меня ограбил полицейский на улице»