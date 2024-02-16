Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Салернитану», «Торино» против «Лечче», «Ювентус» сыграет с «Вероной» в субботу
«Интер» принимает «Салернитану» в 25-м туре Серии А.
В субботу «Ювентус» сыграет с «Вероной» на выезде, «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Сассуоло».
В воскресенье «Милан» проведет гостевой матч с «Монцей».
25-й тур
- Дата проведения
- 16 февраля, 21.00, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Милинкович-Савич, Белланова, Джиджи, Мазина, Ловато, Лазаро (Войвода, 76), Влашич (Линетти, 62), Илич (Гинейтис, 88), Риччи, Сапата (Окереке, 88), Пеллегри (Санабрия, 62).
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Лечче –
Фальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Доргу (Галло, 79), Блен (Каба, 62), Рамадани, Рафья (Сансоне, 61), Уден (Туба, 74), Альмквист, Пикколи (Крстович, 79).
- Удаление:
- Понграчич (70).
- Дата проведения
- 16 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Зоммер, Думфрис, де Врей, Павар, Бастони, Карлос Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.
- Дата проведения
- 17 февраля, 17.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 17 февраля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 18 февраля, 14.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 18 февраля, 20.00, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 18 февраля, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
19 Чемпионств у Милана
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И просто нереальная пропасть с Ювентусом (36)
Руководство Юве мало того, что не могут отбить нормальный график у итальянской федерации футбола, так ещё и состав собрали на уровне середняка серии Б.
Одно можно уверенно сказать - если б не гениальный тренер, то Юве уже болтался бы в Серии С, а-то и ниже! Непонятна позиция руководства также и с контрактом великого! Почему до сих пор не подписан пожизненный контракт с Аллегри? Какие могут быть сомнения в его профессионализме?