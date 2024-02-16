Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Салернитану», «Торино» против «Лечче», «Ювентус» сыграет с «Вероной» в субботу

«Интер» принимает «Салернитану» в 25-м туре Серии А.

В субботу « » сыграет с «Вероной» на выезде, « » Алексея Миранчука примет « ».

В воскресенье « » проведет гостевой матч с «Монцей».

25-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

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