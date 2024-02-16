Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Салернитану», «Торино» против «Лечче», «Ювентус» сыграет с «Вероной» в субботу

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«Интер» принимает «Салернитану» в 25-м туре Серии А.

В субботу «Ювентус» сыграет с «Вероной» на выезде, «Аталанта» Алексея Миранчука примет «Сассуоло». 

В воскресенье «Милан» проведет гостевой матч с «Монцей». 

Чемпионат Италии

25-й тур

Торино – Лечче 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
16 февраля, 21.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 50 Белланова, 2:0 – 81 Сапата.
ТориноМилинкович-Савич, Белланова, Джиджи, Мазина, Ловато, Лазаро (Войвода, 76), Влашич (Линетти, 62), Илич (Гинейтис, 88), Риччи, Сапата (Окереке, 88), Пеллегри (Санабрия, 62).
ЛеччеФальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Доргу (Галло, 79), Блен (Каба, 62), Рамадани, Рафья (Сансоне, 61), Уден (Туба, 74), Альмквист, Пикколи (Крстович, 79).
Предупреждения:
Понграчич (41), Джиджи (44), Блен (50), Доргу (78).
Удаление:
Понграчич (70).

 

Интер – Салернитана 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
16 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ИнтерЗоммер, Думфрис, де Врей, Павар, Бастони, Карлос Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.
СалернитанаОчоа, Боатенг, Пасалидис, Пеллегрино, Дзаноли, Самбия, Кандрева, Башич, Кулибали, Тшауна, Диа.

 

Наполи – Дженоа
Дата проведения
17 февраля, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Ювентус
Дата проведения
17 февраля, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Сассуоло
Дата проведения
17 февраля, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Болонья
Дата проведения
18 февраля, 14.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Фиорентина
Дата проведения
18 февраля, 17.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Кальяри
Дата проведения
18 февраля, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрозиноне – Рома
Дата проведения
18 февраля, 20.00, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Милан
Дата проведения
18 февраля, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

18 комментариев
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19 Чемпионств у Интера
19 Чемпионств у Милана
.............
И просто нереальная пропасть с Ювентусом (36)
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Ну, ждём победы нашего Интера! ⬛🟦 Пора уходить в отрыв.
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Жичкину совсем скучно что-ли? сидит, передачи считает, расстроен, что команды не могут 10 передач подряд сделать
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Ответ Vitalij berko
это сарказм или твои мысли
Какой сарказм? До шуток ли в нынешнем положении?
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+1
Ответ Globe Soccer Awards
19 Чемпионств у Интера 19 Чемпионств у Милана ............. И просто нереальная пропасть с Ювентусом (36)
Ювентус богатейший клуб Италии, все успехи которого неразрывно связаны с кланом Аньелли. В то время как Интер и Милан кочевали (и кочуют до сих пор) между разными владельцами. Даже сейчас (в сезон без Европы) у клуба самый высокооплачиваемый тренер в лиге и самая большая зарплатная ведомость.
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Первый тайм игры Торино - ржака. Причем предсказуемая. Или Юрич от Пеллегри в атаке чего-то другого ожидал? Лучше наверное туринцам было в десятером выйти))
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Ну что там сегодня делаем 10очков от Юве. А завтра я бухаю, все идет по плану))
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За 10 минут Интер создал уже 4-5 голевых моментов. Когда забивать будем?
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Наконец-то, Тюрам!
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Ответ Заяцволк
Во, другое дело ! Болельщики нашего Ювентуса в последнее время постоянно жалуются на то, что федерация строит козни против нашего Ювентуса - то очки снимут, то пенки лишние в ворота Щесного назначат, то матчи ставят на понедельник перед ЛЧ и т.п. А как вам такое - наконец-то возмущения нашего Ювентуса услышаны, и матч перенесён с понедельника на субботу, чтобы было больше времени восстановиться ко вторнику, а у нашего Ювентуса наконец-то будет возможность почувствовать себя в одном ряду с топ-клубами чемпионата, а не каким-то шелудивым псом, которого постоянно выбрасывают с праздника футбола на понедельник
Это ты ещё забыл сказать , что приходится играть в понедельник в Сериале, а во вторник/среду в ЛЧ. Кто так матчи распределяет непонятно, скорее всего руководство Интера напрямую!
Руководство Юве мало того, что не могут отбить нормальный график у итальянской федерации футбола, так ещё и состав собрали на уровне середняка серии Б.
Одно можно уверенно сказать - если б не гениальный тренер, то Юве уже болтался бы в Серии С, а-то и ниже! Непонятна позиция руководства также и с контрактом великого! Почему до сих пор не подписан пожизненный контракт с Аллегри? Какие могут быть сомнения в его профессионализме?
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Ответ Juve164
Это ты ещё забыл сказать , что приходится играть в понедельник в Сериале, а во вторник/среду в ЛЧ. Кто так матчи распределяет непонятно, скорее всего руководство Интера напрямую! Руководство Юве мало того, что не могут отбить нормальный график у итальянской федерации футбола, так ещё и состав собрали на уровне середняка серии Б. Одно можно уверенно сказать - если б не гениальный тренер, то Юве уже болтался бы в Серии С, а-то и ниже! Непонятна позиция руководства также и с контрактом великого! Почему до сих пор не подписан пожизненный контракт с Аллегри? Какие могут быть сомнения в его профессионализме?
это сарказм или твои мысли
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Ответ Xell
Ну что там сегодня делаем 10очков от Юве. А завтра я бухаю, все идет по плану))
Только мою хату на этот раз не ставь пожалуйста, а то я в прошлый раз всеми силами болел за Интер в матче с Ювентусом, чтобы хату не потерять, хорошо, что всё обошлось, но не хотелось бы больше так нервничать !
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