Уикенд всех звезд НБА. Стефен Карри выиграл дуэль у Сабрины Ионеску

Челлендж завершился в пользу двухкратного победителя конкурса трехочковых.

Уикенд всех звезд НБА-2024

Индианаполис, Индиана

Трехочковый челлендж

Сабрина Ионеску реализовала 13 из 15 первых бросков, однако затем сбавила темп. Она закончила свою серию с 26 очками и повторила лучшие попытки конкурса трехочковых этого года.

остановился в двух очках от своего рекорда по очкам за раунд, набрав 29 баллов, несмотря на менее уверенный старт. Во время вручения трофея Стефен признался, что заставила его собраться, задав высокую планку своим выступлением.

«Челлендж прошел практически идеально, учитывая формат, площадку и внимание, которое было к нему привлечено. Сабрина показала невероятный результат», – заключил Карри.

«Возможно, нам следует организовывать подобные события чаще».