Уикенд всех звезд НБА. Стефен Карри выиграл дуэль у Сабрины Ионеску

Теги НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Сабрина Ионеску Баскетбол

Челлендж завершился в пользу двухкратного победителя конкурса трехочковых.

Уикенд всех звезд НБА-2024

Индианаполис, Индиана

Трехочковый челлендж

Сабрина Ионеску реализовала 13 из 15 первых бросков, однако затем сбавила темп. Она закончила свою серию с 26 очками и повторила лучшие попытки конкурса трехочковых этого года.

Карри остановился в двух очках от своего рекорда по очкам за раунд, набрав 29 баллов, несмотря на менее уверенный старт. Во время вручения трофея Стефен признался, что Ионеску заставила его собраться, задав высокую планку своим выступлением.

«Челлендж прошел практически идеально, учитывая формат, площадку и внимание, которое было к нему привлечено. Сабрина показала невероятный результат», – заключил Карри.

«Возможно, нам следует организовывать подобные события чаще». 

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7 комментариев
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У Сабрины техника исполнения броска интересная, как бы по дуге, а Стеф, направляет мяч высоко. А так, единственное, что понравилось, так это этот конкурс. Сабрина - молодец, а Стеф - отец) величайший шутер всех времён
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шеф держит уровень мастерства
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Че там Дейм будет отдавать награду свою Стефу?
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могли бы сделать еще раунд Карри против Лиларда
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Ответ DonaldBrashear 2.0
это Стэфу еще не повезло, не забил мячи с большими очками, оба промазал, так было бы ещё больше очков, и разрыв. А так молодец, красиво сделал все. Наказал выскочку-женщину эту конкретно, ну и фемок заткнул. Мужчина, хорошо, что не поддался.
Тебя в школе девочка побила что-ли?
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Ответ Fazy10
могли бы сделать еще раунд Карри против Лиларда
Да лиллард итак не смог больше 26 за три раунда. Чемпик 3п контеста с галочкой.
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