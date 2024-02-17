Криштиану Роналду обогнал Лионеля Месси по голам без учета пенальти.

Форвард « » открыл счет на 17-й минуте игры с « » в 20-м туре высшей лиги Саудовской Аравии.

Теперь на счету португальца 714 голов без учета одиннадцатиметровых. У выступающего за «Интер Майами» аргентинца их 713.

Всего Роналду забил 875 мячей в 1206 матчах, Месси – 821 гол в 1047 играх.