Роналду обошел Месси по голам без учета пенальти – 714 против 713. Всего у Криштиану 875 мячей
Криштиану Роналду обогнал Лионеля Месси по голам без учета пенальти.
Форвард «Аль-Насра» открыл счет на 17-й минуте игры с «Аль-Фатехом» в 20-м туре высшей лиги Саудовской Аравии.
Теперь на счету португальца 714 голов без учета одиннадцатиметровых. У выступающего за «Интер Майами» аргентинца их 713.
Всего Роналду забил 875 мячей в 1206 матчах, Месси – 821 гол в 1047 играх.
гол в 1/8
ассист в 1/4
ассист в 1/2
гол в финале
Роналду без пенок на ЧМ:
😭😭😭
0+1
Роналду провел в Саудовской Аравии 52 матча, а Месси в США - 14 матчей )
Месси играл в Ла Лиге, МЛС, Чемпионат Франции
У меня всё
Вот это эффективность, вот это Величие, браво Лео!
Так что не надо отнимать пенальти, иначе отменяйте тогда его победу в 2022
Роналду в отличие от чокера выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций без пенальти, забив все 6 мячей с игры (+ не нуждался в дополнительных "юбилейных" Копах, чтобы хоть раз выиграть)
У меня всё.. 😂
Месси в плей-офф ЧМ+Копы:
10 голов
18 голевых передач
28 результативных действии - рекорд
4 раза лучший игрок турнира - рекорд
Роналду в плей-офф ЧМ+Евро:
3 гола
2 ассиста
5 результативных действии
0 раз лучший игрок турнира
Знали бы они, ЧТО на себя накликают😭😭😭
Они надолго пересекались только в Ла Лиге и Рон проиграл эту гонку.