Роналду обошел Месси по голам без учета пенальти – 714 против 713. Всего у Криштиану 875 мячей

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Интер Майами Султан Аль-Ганам Футбол

Криштиану Роналду обогнал Лионеля Месси по голам без учета пенальти.

Форвард «Аль-Насра» открыл счет на 17-й минуте игры с «Аль-Фатехом» в 20-м туре высшей лиги Саудовской Аравии.

Теперь на счету португальца 714 голов без учета одиннадцатиметровых. У выступающего за «Интер Майами» аргентинца их 713.

Всего Роналду забил 875 мячей в 1206 матчах, Месси – 821 гол в 1047 играх.

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89 комментариев
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Ответ Globe Soccer Awards
Месси благодаря пенальти выиграл ЧМ Так что не надо отнимать пенальти, иначе отменяйте тогда его победу в 2022 Роналду в отличие от чокера выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций без пенальти, забив все 6 мячей с игры (+ не нуждался в дополнительных "юбилейных" Копах, чтобы хоть раз выиграть)
Месси без пенок на ЧМ:
гол в 1/8
ассист в 1/4
ассист в 1/2
гол в финале

Роналду без пенок на ЧМ:
😭😭😭
+110
-56
+54
Такого соперничества наверно не было ни в одном виде спорта, ФедНадальДжок и то курят в сторонке. 70 процентов рекордов в большом футболе принадлежат РоналдуМесси
+36
-5
+31
Ответ VERBLYUD
Месси без пенок на ЧМ: гол в 1/8 ассист в 1/4 ассист в 1/2 гол в финале Роналду без пенок на ЧМ: 😭😭😭
Дзюба без пенок на ЧМ:
0+1
+30
-6
+24
Ответ Globe Soccer Awards
Роналду играл в АПЛ, Серии А, Ла Лиге Месси играл в Ла Лиге, МЛС, Чемпионат Франции У меня всё
Я, конечно, извиняюсь, но почему если вы у Месси считаете МЛС, то у Роналду не считаете Саудовскую Аравию ?)

Роналду провел в Саудовской Аравии 52 матча, а Месси в США - 14 матчей )
+13
-2
+11
Ответ VERBLYUD
Сыграв на 159 матчей больше😲. Какой же Лео Гений!
Роналду играл в АПЛ, Серии А, Ла Лиге

Месси играл в Ла Лиге, МЛС, Чемпионат Франции

У меня всё
+31
-20
+11
Офигеть, у Месси даже без учета пенальти результативных действии больше, чем сыгранных матчей(713+361 в 1047 играх), а у Роналду даже с пенками меньше(875+249 в 1204).

Вот это эффективность, вот это Величие, браво Лео!
+27
-18
+9
Ответ Globe Soccer Awards
Месси благодаря пенальти выиграл ЧМ Так что не надо отнимать пенальти, иначе отменяйте тогда его победу в 2022 Роналду в отличие от чокера выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций без пенальти, забив все 6 мячей с игры (+ не нуждался в дополнительных "юбилейных" Копах, чтобы хоть раз выиграть)
Эта боль останется у вас навсегда=)
+10
-3
+7
Месси благодаря пенальти выиграл ЧМ

Так что не надо отнимать пенальти, иначе отменяйте тогда его победу в 2022

Роналду в отличие от чокера выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций без пенальти, забив все 6 мячей с игры (+ не нуждался в дополнительных "юбилейных" Копах, чтобы хоть раз выиграть)
+88
-82
+6
Ответ Globe Soccer Awards
Месси благодаря пенальти выиграл ЧМ Так что не надо отнимать пенальти, иначе отменяйте тогда его победу в 2022 Роналду в отличие от чокера выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций без пенальти, забив все 6 мячей с игры (+ не нуждался в дополнительных "юбилейных" Копах, чтобы хоть раз выиграть)
Роналду по пенальти выиграл ЛЧ 2008 и 2016
+16
-11
+5
Ответ Globe Soccer Awards
Роналду играл в АПЛ, Серии А, Ла Лиге Месси играл в Ла Лиге, МЛС, Чемпионат Франции У меня всё
Три года - 0 трофеев..
У меня всё.. 😂
+5
0
+5
Уже по всем пунктам Роналду лучше пенальтиста пешехода...единственное в чем лучше месси, в работе в кабинетах фифа.
+15
-11
+4
Голы в ТОП 5 лигах и за сборные без пенальти : Месси 700 . Роналду 670 и сыграл на 150 матчей больше.
+21
-17
+4
голы в Испании и Аравии все смешали в кучу
+9
-5
+4
Ответ БолельщикСоСтажем
Ну он же круче
Так-то Месси уже несколько месяцев не играет и имеет карьеру на два года короче. )
+5
-2
+3
Итак ясно. Что у Рона пенальти больше чем у Месси.
+8
-5
+3
Ответ Человек1991
Месси 1100 матчей, 915 голов, 420 голевых передач, более 300 предголевых пасов. Роналду 1300 матчей, 913 голов , 220 голевых, 80 предголевых. 200 !!! пенальти 130 из которых левейшие пенальти !
Ты как смирительную рубашку снял?!
+6
-3
+3
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба Мопси 18 голов за теплицу Итого : Фифа Папики создают эликсир бессмертия чтобы вколоть очередной гор мон хоббитсу...Возможно через 400 лет Мопси все-таки догонит Короля. А пока хоббитс просто посмешище перед Величайшим )
Насколько я знаю, крупные турниры сборных всегда ценились выше ЛЧ.

Месси в плей-офф ЧМ+Копы:
10 голов
18 голевых передач
28 результативных действии - рекорд
4 раза лучший игрок турнира - рекорд

Роналду в плей-офф ЧМ+Евро:
3 гола
2 ассиста
5 результативных действии
0 раз лучший игрок турнира
+8
-5
+3
Ответ AF007
Комментарий скрыт
Да нет, в теннисе Роналду это Федерер, который больше всего очков выигрывал бы на первой подаче, а Месси это Надаль, который выигрывал бы в затяжных красивых розыгрышах как Рафа.
+7
-4
+3
Ответ rigobersong
Лучше пусть напишут когда в топ-5 лигах обойдет и по голам в финале ЧМ:)
И когда исправит 0+0 в ПО ЧМ.. А-ха-ха-ха.. 🤭
+3
-1
+2
Ждём новость: Месси обошел Роналду по голам со штрафных в девятку по нечётным дням високосных лет... Надоели. Сколько можно уже высасывать из пальца эту ахинею. А по количеству выпитых в день стаканов воды кто кого обошел?
+2
0
+2
Ответ Globe Soccer Awards
Месси благодаря пенальти выиграл ЧМ Так что не надо отнимать пенальти, иначе отменяйте тогда его победу в 2022 Роналду в отличие от чокера выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций без пенальти, забив все 6 мячей с игры (+ не нуждался в дополнительных "юбилейных" Копах, чтобы хоть раз выиграть)
У Кристинки 0+0 в плей офф чм за 20 лет и она пыталась украсть гол соотечественника этим все сказано а ты плакала
+7
-6
+1
Ответ Globe Soccer Awards
Месси благодаря пенальти выиграл ЧМ Так что не надо отнимать пенальти, иначе отменяйте тогда его победу в 2022 Роналду в отличие от чокера выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций без пенальти, забив все 6 мячей с игры (+ не нуждался в дополнительных "юбилейных" Копах, чтобы хоть раз выиграть)
Он не выигрывал ЧЕ.. Он позорно танцевал твист на бровке..
+5
-4
+1
Ответ Globe Soccer Awards
Месси благодаря пенальти выиграл ЧМ Так что не надо отнимать пенальти, иначе отменяйте тогда его победу в 2022 Роналду в отличие от чокера выиграл Чемпионат Европы и Лигу Наций без пенальти, забив все 6 мячей с игры (+ не нуждался в дополнительных "юбилейных" Копах, чтобы хоть раз выиграть)
С каких пор Лига Наций стала важным турниром? С тех пор как Португалия его выиграла? Хотя чему тут удивляться, у вас же чемпионат СА круче Лиги 1.
+3
-2
+1
Ответ Total_90
Эта боль останется у вас навсегда=)
Вдвойне смешнее вспоминать их бровочные прыжки после евро, мол, «турниры со сборной решают вопрос насчёт GOATa»😂
Знали бы они, ЧТО на себя накликают😭😭😭
+1
0
+1
Ответ CooL-CooL
Ждём новость: Месси обошел Роналду по голам со штрафных в девятку по нечётным дням високосных лет... Надоели. Сколько можно уже высасывать из пальца эту ахинею. А по количеству выпитых в день стаканов воды кто кого обошел?
Наверно Гель впереди , на 2 года старше же)))
+1
0
+1
Ответ Globe Soccer Awards
Роналду играл в АПЛ, Серии А, Ла Лиге Месси играл в Ла Лиге, МЛС, Чемпионат Франции У меня всё
Роналду обогнал Месси только в ЛЧ, но это компенсируется тем, как Месси обогнал его на ЧМ :)

Они надолго пересекались только в Ла Лиге и Рон проиграл эту гонку.
+8
-7
+1
Ответ VERBLYUD
Сыграв на 159 матчей больше😲. Какой же Лео Гений!
А если бы на 160 матчей больше сыграл Месси? Какая разница. Вопрос всегда в игре. А не в матчах и статистике. По игре самого Месси превосходил из своего поколения только Роналдиньо. И здесь Месси и Роналду на принципиально разном уровне футбола. Если инопланетянам включить матчи обоих без статистики, они сразу узнают кто свой :) Удел Криша - это статистика и голы, а не футбольная эстетика. А Лео - это и есть футбол.
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Комментарий удален модератором
Ответ Вальдано
Одной левой сделал "Киркорова".. 😂
Киркоров - это точно! Не зря Бадр постоянно заглядывает «не в ту дверь»🤓
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Ответ hannibal ante portas
Комментарий удален модератором
Ну, если только тобой.. Хе..
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