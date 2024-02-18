Роман Копылов удушающим проиграл Энтони Эрнандесу на UFC 298 и прервал серию из четырех побед

Теги UFC MMA Роман Копылов UFC 298 Бокс/MMA/UFC

На UFC 298 в Анахайме состоялся бой в среднем весе между Романом Копыловым и Энтони Эрнандесом.

Копылов вышел на коротком уведомлении вместо Икрама Алискерова. Эрнандес победил удушающим во втором раунде.

Копылов выиграл четыре прошлых боя в UFC, три из них – в 2023 году. Он выступает в лиге с 2019-го и начал с двух поражений.

UFC 298: Волкановски – Топурия, Уиттакер – Коста и другие бои

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Видно,что защиту от переводов поднатаскали,а вот с грэпплингом беда вообще….
+6
0
+6
Эрнандес другой уровень к сожалению
+6
-2
+4
Ответ "Admiral Scheer" gegen die Royal Navy
Другой уровень борьбы. Сложно выиграть без защиты.
Да он и в стойке особо не уступал, в целом оправдывает свой рейтинг
+2
0
+2
Наверное не стоило Роману выходить на коротком
+1
0
+1
Ответ Александр Базилий
С борьбой швах(( Единственное непонятно, это количество пропущенных прямых… через раз двойка или одиночные прямые залетали у Эрнандеса
Ну как раз понятно. Опасался борьбы. Мак тоже от Хабиба напропускал.
+1
0
+1
В партере была полная печаль
+1
0
+1
Ответ Alexander Borodulin
Эрнандес другой уровень к сожалению
Другой уровень борьбы. Сложно выиграть без защиты.
+1
0
+1
Ответ Zomourning33
Да. По-твоему, как я увидел его единственный у ворот во 2 раундетот бездумного прохода в ноги? Угадал? Ты мой комментарий то не в силах прочитать.
Ну значит ты - слепой, с чем тебя и поздравляю.
0
0
0
Ответ Zomourning33
Копылов - дно. Ни одного локтя за 1,5 раунда по сопернику, который нюхает яйца. Ни одной контратаки. Один раз и то во 2 раунде он додумался просто уйти с линии атаки, сделав шаг в сторону. Стойки нет, борьбы нет, нулевой кпд. Проиграл максимально среднему и предсказуемому бойцу.
Точно ни одного? Ты бой смотрел?
+1
-1
0
Ответ Леонид Якубович
Наверное не стоило Роману выходить на коротком
Не стоит против топов выходить. Усман в другом весе на коротком показал, что есть еще порох, хотя был на спаде.
0
0
0
Ответ Alexander Borodulin
Да он и в стойке особо не уступал, в целом оправдывает свой рейтинг
В стойке как раз мекс несколько жёстких ударов поймал и вполне возможно дотяни Роман до 3 раунда мог на фоне усталости мекса удосрочить его.
0
0
0
Интересно где это он так тренируется в Дагестане. Пора переходить на новый уровень, ошибки показали наглядно, время на исправление есть, с учётом того что выскочил накоротке топа дадут после следующей победы.
0
0
0
Будет Рома еще в топ 15
В стойке он красавчик
+1
-1
0
Копылов - дно. Ни одного локтя за 1,5 раунда по сопернику, который нюхает яйца. Ни одной контратаки. Один раз и то во 2 раунде он додумался просто уйти с линии атаки, сделав шаг в сторону. Стойки нет, борьбы нет, нулевой кпд. Проиграл максимально среднему и предсказуемому бойцу.
+2
-2
0
15 номер показал Копылову его место. Не катит он
+3
-3
0
Эх Роман !
0
0
0
Ничего дальше конечно Эрнандесу не светит. На, а Рома...
Не годятся все эти рукопашки в мма
0
0
0
С борьбой швах((
Единственное непонятно, это количество пропущенных прямых… через раз двойка или одиночные прямые залетали у Эрнандеса
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий