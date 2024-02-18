Роман Копылов удушающим проиграл Энтони Эрнандесу на UFC 298 и прервал серию из четырех побед
На UFC 298 в Анахайме состоялся бой в среднем весе между Романом Копыловым и Энтони Эрнандесом.
Копылов вышел на коротком уведомлении вместо Икрама Алискерова. Эрнандес победил удушающим во втором раунде.
Копылов выиграл четыре прошлых боя в UFC, три из них – в 2023 году. Он выступает в лиге с 2019-го и начал с двух поражений.
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В стойке он красавчик
Не годятся все эти рукопашки в мма
Единственное непонятно, это количество пропущенных прямых… через раз двойка или одиночные прямые залетали у Эрнандеса