Роман Копылов удушающим проиграл Энтони Эрнандесу на UFC 298 и прервал серию из четырех побед

На UFC 298 в Анахайме состоялся бой в среднем весе между Романом Копыловым и Энтони Эрнандесом.

Копылов вышел на коротком уведомлении вместо Икрама Алискерова. Эрнандес победил удушающим во втором раунде.

Копылов выиграл четыре прошлых боя в UFC, три из них – в 2023 году. Он выступает в лиге с 2019-го и начал с двух поражений.

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