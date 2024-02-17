Депутат Милонов призвал не выдавать Промеса: «Голландцы сами по себе наркоманы. Хрена им лысого, а не футболиста, хоть он и из «Спартака». Русские своих не сдают»

Виталий Милонов призвал не выдавать Квинси Промеса нидерландским властям.

Футболист «Спартака» был приговорен к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков и объявлен в международный розыск.

– Есть клуб, есть их служба безопасности, они вполне могут проверить, насколько претензии к Промесу обоснованы. А претензии серьезные. Но учитывая, что он играет в российском клубе, тут может быть всякое. Я бы не стал так этим голландцам доверять, они сами по себе наркоманы уже давным-давно. Накурятся своей амстердамской шмали и мерещится им всякое иногда.

Это вопрос «Спартака», им с этим жить, я был бы рад, если бы эти обвинения не подтвердились. Однако это уже дело клуба – решать, нужен он им или нет, не будем отнимать их полномочия.

– Если эта история подтвердится и приговор вступит в законную силу, должна ли Россия выдать Квинси голландцам?

– Выдавать его точно не надо. Хрена им голландского лысого, а не футболиста. Хоть он и из «Спартака», но все равно не надо. Русские своих не сдают, – сказал депутат Госдумы.

Промес в международном розыске. Что это для него значит?