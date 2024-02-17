Депутат Милонов призвал не выдавать Промеса: «Голландцы сами по себе наркоманы. Хрена им лысого, а не футболиста, хоть он и из «Спартака». Русские своих не сдают»
Виталий Милонов призвал не выдавать Квинси Промеса нидерландским властям.
Футболист «Спартака» был приговорен к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков и объявлен в международный розыск.
– Есть клуб, есть их служба безопасности, они вполне могут проверить, насколько претензии к Промесу обоснованы. А претензии серьезные. Но учитывая, что он играет в российском клубе, тут может быть всякое. Я бы не стал так этим голландцам доверять, они сами по себе наркоманы уже давным-давно. Накурятся своей амстердамской шмали и мерещится им всякое иногда.
Это вопрос «Спартака», им с этим жить, я был бы рад, если бы эти обвинения не подтвердились. Однако это уже дело клуба – решать, нужен он им или нет, не будем отнимать их полномочия.
– Если эта история подтвердится и приговор вступит в законную силу, должна ли Россия выдать Квинси голландцам?
– Выдавать его точно не надо. Хрена им голландского лысого, а не футболиста. Хоть он и из «Спартака», но все равно не надо. Русские своих не сдают, – сказал депутат Госдумы.
Это, конечно, дело лично Милонова, что он считает голландского уголовника и наркобарыгу своим. Но вот говорить за всех русских...
Милонов о скандале Промеса с полицией: Зашквар. Вон из «Спартака» и из российского футбола.
https://www.sports.ru/football/1115497591-milonov-o-problemax-promesa-s-policziej-zashkvar-polnostyu-von-iz-spar.html
Появление в деле кокса развернуло мнение Милонова на 180 градусов)
"Вы знаете, что 80 процентов педофилов гомосексуальны, я вам это говорю как практик".
(с) Виталий Милонов
Друг мой, это я - при желании - могу так сказать и послать любого на все буквы алфавита, включая четырнадцатую. И ты можешь так сказать и послать. А вот депутат не имеет права, как бы ему этого ни хотелось. Даже если он станет отмазываться тем, что говорит как частное лицо. Я не за это плачу ему деньги из своих налогов, понял, нет?
Верю,что в конце концов так и будет.
Вечная память, Алексею