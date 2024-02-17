Депутат Милонов призвал не выдавать Промеса: «Голландцы сами по себе наркоманы. Хрена им лысого, а не футболиста, хоть он и из «Спартака». Русские своих не сдают»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Виталий Милонов Футбол

Виталий Милонов призвал не выдавать Квинси Промеса нидерландским властям.

Футболист «Спартака» был приговорен к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков и объявлен в международный розыск.

– Есть клуб, есть их служба безопасности, они вполне могут проверить, насколько претензии к Промесу обоснованы. А претензии серьезные. Но учитывая, что он играет в российском клубе, тут может быть всякое. Я бы не стал так этим голландцам доверять, они сами по себе наркоманы уже давным-давно. Накурятся своей амстердамской шмали и мерещится им всякое иногда.

Это вопрос «Спартака», им с этим жить, я был бы рад, если бы эти обвинения не подтвердились. Однако это уже дело клуба – решать, нужен он им или нет, не будем отнимать их полномочия.

– Если эта история подтвердится и приговор вступит в законную силу, должна ли Россия выдать Квинси голландцам?

– Выдавать его точно не надо. Хрена им голландского лысого, а не футболиста. Хоть он и из «Спартака», но все равно не надо. Русские своих не сдают, – сказал депутат Госдумы. 

Промес в международном розыске. Что это для него значит?

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168 комментариев
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это нормально что депутат госдумы кому-то предлагает хрена лысого?
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+235
Давно голландский наркодилер для Милонова "своим" стал? Или Виталик боится без качественного товара остаться?
+159
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"Русские своих не сдают" )))

Это, конечно, дело лично Милонова, что он считает голландского уголовника и наркобарыгу своим. Но вот говорить за всех русских...
+154
-3
+151
Ответ Jurgen Klinsmann
это нормально что депутат госдумы кому-то предлагает хрена лысого?
Человнк осваивает феню. Значит понимает что его ждёт.
+108
-4
+104
Испанский стыд. И дело даже не в призыве скрывать преступника. Но КАК он это говорит, какие слова выбирает... Парламентарий 🤦
+90
-3
+87
Ответ paskal-instrument.ru
Испанский стыд. И дело даже не в призыве скрывать преступника. Но КАК он это говорит, какие слова выбирает... Парламентарий 🤦
Даже в сигаретах "Парламент" больше солидности, чем у этого представителя "парламента"
+81
-2
+79
Вчера окончательно закончилась совесть и адекватность
+77
-8
+69
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты в европе или сша живешь? если нет, то лучше прикрыть рот и думать о своей стране и своих проблемах.
+61
-3
+58
Ответ petgusev917@gmail.com
Комментарий скрыт
Почему Нидерланды для тебя "недружественная страна"? Потому что по телевизору так сказали?
+53
-6
+47
Новость от 25.09.23:
Милонов о скандале Промеса с полицией: Зашквар. Вон из «Спартака» и из российского футбола.

https://www.sports.ru/football/1115497591-milonov-o-problemax-promesa-s-policziej-zashkvar-polnostyu-von-iz-spar.html

Появление в деле кокса развернуло мнение Милонова на 180 градусов)
+45
0
+45
Милонов в США учился. Он разбирается в геях,наркоманах,да и во всём остальном.
+30
-2
+28
Надеюсь после развала системы эти все чинуши уедут надолго за решеточку
+33
-6
+27
Ответ Jurgen Klinsmann
это нормально что депутат госдумы кому-то предлагает хрена лысого?
Меня больше интересует, когда Промес стал "своим". Похоже после крупной поставки в Нидерланды он наладил ещё и сеть поставок для депутатов у нас, а то уж больно они активными в СМИ стали в последнее время.
+26
0
+26
Ответ cricket777
За что нам это все?
не забывайте, крестьяне в марте всей кодлой идут голосить за хоккеиста
+26
-3
+23
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Милонов в США учился. Он разбирается в геях,наркоманах,да и во всём остальном.
цитаты великих:

"Вы знаете, что 80 процентов педофилов гомосексуальны, я вам это говорю как практик".
(с) Виталий Милонов
+19
0
+19
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А ВОТ В ОМЕРИКЕ А ВОТ В ЕВРОПЕ ЗАГНИЛО ВСЁ ГДЕ ОНИ БЫЛИ ВОСИМЬ ЛЕТ САМИ ПРИПОЛЗУТ
+22
-4
+18
За что нам это все?
+21
-3
+18
Типичный депутат. Бандитская психология, минимум мозга, полный игнор любых законов.
+19
-1
+18
Ответ Критическое мышление
Комментарий скрыт
у тебя в нике не хватает слова "отсутствует"
+18
-1
+17
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Если ты считаешь себя одним из этих адекватно мыслящих, то у нас для тебя плохие новости))
+16
-2
+14
Ответ Илья Долганов
Вчера окончательно закончилась совесть и адекватность
Вообще, февраль - жуткий месяц для России и ее жителей. Еще с 1917го. Думаю, Промес тоже скоро согласится с этим.
+18
-4
+14
Ответ petgusev917@gmail.com
Комментарий скрыт
«Это он ещё культурно высказался. Первый раз поддерживаю Миронов»

Друг мой, это я - при желании - могу так сказать и послать любого на все буквы алфавита, включая четырнадцатую. И ты можешь так сказать и послать. А вот депутат не имеет права, как бы ему этого ни хотелось. Даже если он станет отмазываться тем, что говорит как частное лицо. Я не за это плачу ему деньги из своих налогов, понял, нет?
+19
-5
+14
Милонов надеется на прямые поставки с Промесом в качестве посредника? Иначе эту дичь, которая вылетела из его пасти, не объяснить
+13
0
+13
На фоне вчерашних новостей это выглядит ещё более кринжово. По свободе гуляет чел, который вложился в контрабанду и порезал родственника, а человек, сидящий во совершенно левому делу, умер в колонии.
+17
-4
+13
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
тебе это действительно интересно обсуждать, а не действия депутатов своей страны? лол
+15
-2
+13
А еще вот эти вот сумасшедшие придумывают законы для нас с вами
+13
-1
+12
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
В чем его "предательство"? Что раскрывал коррупционные схемы преступного режима Вовы Пу?
+10
-1
+9
Я за то,чтобы все эти депутаты, чинуши, чекисты туда все поехали ,вместе со своим презиком. В такой небольшой город Гаагу.
Верю,что в конце концов так и будет.

Вечная память, Алексею
+12
-3
+9
Русские своих не брасаютЪ. кого бросили - тот уже не русский.
+13
-5
+8
Они в Думе сами на коксе,своих не бросают же
+9
-1
+8
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