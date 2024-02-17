Мбаппе обойдется «Реалу» в 500 млн евро за 5 лет с учетом зарплаты и подписного бонуса. У клуба есть деньги на это (As)

«Реал» потратит на Килиана Мбаппе полмиллиарда евро.

Ранее стало известно, что нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» по окончании сезона и сообщил мадридскому клубу о желании присоединиться к нему.

По информации As, расходы «Реала» на Мбаппе составят примерно 500 миллионов евро. В эту сумму входят подписной бонус для игрока и его зарплата за пятилетний период.

Отмечается, что у «Мадрида» есть возможность покрыть такие расходы. Чтобы профинансировать сделку, клуб может использовать 128 миллионов евро из собственных средств и кредиты на сумму 265 млн евро. Кроме того, «Реал» уже значительно разгрузил свою зарплатную ведомость – за прошлый год она сократилась на 78,4 млн евро.

Также ожидается, что доходы « » от «Сантьяго Бернабеу» вырастут до 317 млн евро после завершения строительных работ. Сейчас они составляют 150 млн евро.

Мбаппе сообщил «Реалу», что уйдет из «ПСЖ» летом. Форвард еще не согласовал контракт с «Мадридом» (Marca)