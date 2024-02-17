Мбаппе обойдется «Реалу» в 500 млн евро за 5 лет с учетом зарплаты и подписного бонуса. У клуба есть деньги на это (As)
«Реал» потратит на Килиана Мбаппе полмиллиарда евро.
Ранее стало известно, что нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» по окончании сезона и сообщил мадридскому клубу о желании присоединиться к нему.
По информации As, расходы «Реала» на Мбаппе составят примерно 500 миллионов евро. В эту сумму входят подписной бонус для игрока и его зарплата за пятилетний период.
Отмечается, что у «Мадрида» есть возможность покрыть такие расходы. Чтобы профинансировать сделку, клуб может использовать 128 миллионов евро из собственных средств и кредиты на сумму 265 млн евро. Кроме того, «Реал» уже значительно разгрузил свою зарплатную ведомость – за прошлый год она сократилась на 78,4 млн евро.
Также ожидается, что доходы «Мадрида» от «Сантьяго Бернабеу» вырастут до 317 млн евро после завершения строительных работ. Сейчас они составляют 150 млн евро.
Мбаппе сообщил «Реалу», что уйдет из «ПСЖ» летом. Форвард еще не согласовал контракт с «Мадридом» (Marca)
У них самые крупные контракты Кроос (24млн) и Модрич (22млн). Одного из них 100% не продлят летом, вот вам и ползарплаты Мбаппе.
Им сейчас HP вывалил 70млн за лого на рукаве.
После подписания мировой суперзвезды, Перес выбьет самый дорогой титульный контракт в истории футбола - думаю, 100млн в год - за 4 года дополнительные 120млн от спонсора упадут.
То пепелище, что осталось от бюджета бчк, как бы намекает ;)
Месси - немного другая история
по Роналду - думаю, там такого разрыва не было