Мбаппе обойдется «Реалу» в 500 млн евро за 5 лет с учетом зарплаты и подписного бонуса. У клуба есть деньги на это (As)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«Реал» потратит на Килиана Мбаппе полмиллиарда евро.

Ранее стало известно, что нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» по окончании сезона и сообщил мадридскому клубу о желании присоединиться к нему. 

По информации As, расходы «Реала» на Мбаппе составят примерно 500 миллионов евро. В эту сумму входят подписной бонус для игрока и его зарплата за пятилетний период.

Отмечается, что у «Мадрида» есть возможность покрыть такие расходы. Чтобы профинансировать сделку, клуб может использовать 128 миллионов евро из собственных средств и кредиты на сумму 265 млн евро. Кроме того, «Реал» уже значительно разгрузил свою зарплатную ведомость – за прошлый год она сократилась на 78,4 млн евро. 

Также ожидается, что доходы «Мадрида» от «Сантьяго Бернабеу» вырастут до 317 млн евро после завершения строительных работ. Сейчас они составляют 150 млн евро. 

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47 комментариев
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Думаю у Реала точно по зарплатам все в порядке.
У них самые крупные контракты Кроос (24млн) и Модрич (22млн). Одного из них 100% не продлят летом, вот вам и ползарплаты Мбаппе.
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Челси потратит за Мудрика и Кайседо примерно столько же
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Ответ Dexter Morgan
Не переживай, до Месси всем далеко.
точно, в плане игры 💯%
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Суперлига с Мбаппе и без него это две большие разницы.
+6
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+3
Заработает ещё больше. Ещё больше спонсоров придёт. И деньги от титулов и трофеев будут. Это идеальный трансфер будет.
+11
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С учетом того, что скоро завершится реконструкция стадиона, начнутся игры НФЛ, а также других видов спорта и Мадрид благодаря стадиону будет зарабатывать еще в несколько раз больше. Пслю скоро заканчивается контракт с Fly Emirates и ожидается продление на еще гораздо большую сумму.
+6
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Ответ Nicolas Erfe
А оно вот надо за такие деньги? пример Месси ничему не научил?
Перес грамотный президент, в отличие от Бармалея, который метал мешки с деньгами во всё что движется
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Пол ярда господа )) и это он еще ЗМ не получил даже
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А оно вот надо за такие деньги? пример Месси ничему не научил?
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Ответ Roman
Как же так, ручные журналисты Переса тут уже раздувают, что Мбаппе будет играть за еду и бутылку воды
Это где писали, что он будет играть за еду? Писали, что он будет получать в 2 раза меньше, чем в ПСЖ (в ПСЖ получает 72 млн), в Реале пусть будет 36. Умножаем на 5 плюс налоги и подписной бонус в 100+ лямов и выходят эти самые 500 млн за 5 лет.
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Ответ Dexter Morgan
Не переживай, до Месси всем далеко.
Ну если эта новость от As правда, то расценки недалеко ушли. Те же пол лярда за 5 лет. Только вот в случае Месси все хейтеры кричали, что оно себя не окупает🤷‍♂️
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Ндя, Барса на фоне таких новостей выглядит середняком.
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Ответ Dexter Morgan
Заработает ещё больше. Ещё больше спонсоров придёт. И деньги от титулов и трофеев будут. Это идеальный трансфер будет.
На мерче уже все окупится
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Ответ QWertY
Говорили же, что за мечту будет играть. Обанкротит Реал как Месси родную Барсу))
Виноваты всегда те, кто приглашает кого-то.. А не те, кто приходит.. Никто не заставляет Реал подписывать Мбаппу.. Как и Барсу никто не заставлял подписывать или переподписывать Месси.. Не гони чушь..
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Ответ Hilarious
На мерче уже все окупится
Да, вполне возможно.
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Ответ Hilarious
На мерче уже все окупится
Те самые футболочки)
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Челси потратит за Мудрика и Кайседо примерно столько же
А что за Кайседо?) Не первый раз в комментах читаю эту фамилию
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Ответ AF007
Вот бы закосплеил Азара, бгг
Вот бы у соседа корова сдохла...
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Ответ Николай Утюжов
Пол ярда господа )) и это он еще ЗМ не получил даже
У Реала до 2026 года контракт с Fly Emirates на 70млн в год.
Им сейчас HP вывалил 70млн за лого на рукаве.
После подписания мировой суперзвезды, Перес выбьет самый дорогой титульный контракт в истории футбола - думаю, 100млн в год - за 4 года дополнительные 120млн от спонсора упадут.
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Ответ neoline099
Ну если эта новость от As правда, то расценки недалеко ушли. Те же пол лярда за 5 лет. Только вот в случае Месси все хейтеры кричали, что оно себя не окупает🤷‍♂️
А какие есть основания полагать, что окупает?
То пепелище, что осталось от бюджета бчк, как бы намекает ;)
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Ответ Mihail0910
В Суторминых это сколько?
9 млн. Визуально - приезжаешь в Питер, а там ни одного местного, ни одного мигранта - одни Сутормины
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Ответ Mihail0910
В Суторминых это сколько?
нисколько, у сутормина делистинг
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Это примерно 300 Дзюб
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А Алексея Майорова уже приобрели?Вроде белоруса и Барселона хотела.
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интересно, как другие игроки воспримут Мбаппе с нереальными тратами на него, даже с учётом, что он пойдёт на громадное для себя понижение после ПСЖ?

Месси - немного другая история

по Роналду - думаю, там такого разрыва не было
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👍👍👍
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Любой трансфер можно так считать. Но в случай с Мбамппе, клуб заработает ещё больше. Это как фанаты Барселоны считали, что Месси даёт больше , чем заработает. Или это работает только в одну сторону?
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