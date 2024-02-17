❄️Спартакиада. Халили победил в масс-старте, Вагин – 2-й, Латыпов – 3-й, Логинов – 6-й
Биатлонист Карим Халили выиграл масс-старт на Спартакиаде.
Спартакиада-2024
Златоуст
Мужчины
Масс-старт
1. Карим Халили – 38.24,8 (2)
2. Алексей Вагин – 10,8 (2)
3. Эдуард Латыпов – 14,5 (4)
4. Кирилл Бажин – 24,2 (2)
5. Василий Томшин – 35,1 (3)
6. Александр Логинов – 47,2 (4)
7. Александр Корнев – 49,3 (1)
8. Петр Пащенко – 49,7 (3)
9. Виктор Плицев – 50,1 (2)
10. Савелий Коновалов – 54,9 (3)
11. Даниил Усов – 1.11,7 (4)
12. Ильназ Мухамедзянов – 1.12,1 (5)
13. Евгений Сидоров – 1.23,6 (4)
14. Иван Колотов – 1.26,2 (2)
15. Антон Бабиков – 2.18,4 (4)...
20. Александр Поварницын – 3.00,2 (5)
Расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024
Эдуард монстр на лыжне и мазила на рубеже)
1 золото;..4 серебра; 3 бронзы.
И раз 6(7) заходили в шестёрку лучших.
Норм. Не плохо. )
Корнев не в форме.