❄️Спартакиада. Халили победил в масс-старте, Вагин – 2-й, Латыпов – 3-й, Логинов – 6-й

Теги сборная России результаты Спартакиада Евгений Гараничев масс-старт Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Виктор Плицев Кирилл Стрельцов Ильназ Мухамедзянов Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Даниил Серохвостов Рустам Каюмов Кирилл Бажин Иван Колотов Алексей Вагин Александр Корнев Евгений Сидоров Даниил Усов Савелий Коновалов Биатлон

Биатлонист Карим Халили выиграл масс-старт на Спартакиаде.

Спартакиада-2024

Златоуст

Мужчины

Масс-старт

1. Карим Халили – 38.24,8 (2)

2. Алексей Вагин – 10,8 (2)

3. Эдуард Латыпов – 14,5 (4)

4. Кирилл Бажин – 24,2 (2)

5. Василий Томшин – 35,1 (3)

6. Александр Логинов – 47,2 (4)

7. Александр Корнев – 49,3 (1)

8. Петр Пащенко – 49,7 (3)

9. Виктор Плицев – 50,1 (2)

10. Савелий Коновалов – 54,9 (3)

11. Даниил Усов – 1.11,7 (4)

12. Ильназ Мухамедзянов – 1.12,1 (5)

13. Евгений Сидоров – 1.23,6 (4)

14. Иван Колотов – 1.26,2 (2)

15. Антон Бабиков – 2.18,4 (4)...

20. Александр Поварницын – 3.00,2 (5)

 

Расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024

95 комментариев
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Неужели было трудно всех 30 написать.
+15
0
+15
ну а что, у хитроумного Карима Насреддина тактика работает (порюкзачить, пропустить гонку)
+12
-4
+8
Ответ Comeon!
Поздравляем Марину Зуеву с золотом Спартакиады (в коньках россияне тоже зажали призовые беларусам?)
с батьки пусть получают))
+8
0
+8
Сава Коновалов - открытие сезона!
+9
-2
+7
Карим хитровыдуманный конечно
+7
-1
+6
Карим молодец, с победой!
Эдуард монстр на лыжне и мазила на рубеже)
+7
-1
+6
Халиль опять рюкзачит за несчастным Ваниным
+8
-3
+5
Ответ Олег Кучтраев
Теперь он джентльмен?
Когда будет от него борьба в каждой гонке, и без отсиживаний - тогда будет джентльмен, да)
+7
-2
+5
Ответ Люблю Женьку
По личным гонкам Коновалов не должен разве пройти?
Бежит,под N°17.Даже,более того,заявлен по 24 ещё один -Андрей Остапий.Так что,наших трое сегодня,плюс Стребко в качестве запасного.
+5
0
+5
Шурик в цветы заехал, форму хорошую набрал
+6
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+5
пусть повезет наконец Корневу и Еремину!
+5
-1
+4
Интересно, продолжит ли Сидоров свою серию чистой стрельбы.
+5
-1
+4
Ответ Другая_
Ну и где он сегодня рюкзачил?
почти пол-круга за Вагиным шёл, будучи явно быстрее его
+8
-5
+3
Ответ стоун
ну а что, у хитроумного Карима Насреддина тактика работает (порюкзачить, пропустить гонку)
Карим почти всегда гонки с 4 рубежами бежит "от стрельбы", ход не форсирует без необходимости.
+3
0
+3
Остапий не затерялся после первой стрельбы.Молодчик,так держать,наш ещё один талантливый юниор.
+3
0
+3
Эдвард руки-ножницы, вспомнилось откуда-то
+3
0
+3
Стрельцов с 6-ю...Вопреки фамилии)
+3
0
+3
Ну как тут Истоминские, с медалями на спартакиаде?
1 золото;..4 серебра; 3 бронзы.
И раз 6(7) заходили в шестёрку лучших.
Норм. Не плохо. )
+4
-1
+3
Карим, за золотом
+5
-2
+3
Ответ B.l.a.z.e
Сколько ему?
19
+3
0
+3
Бажину похоже только 💐.Неплохая гонка для Кирилла,но ждал большего.
+3
0
+3
Эдик, ты балбес!!!
Корнев не в форме.
+3
0
+3
Сегодня болею за Коновалова.
+4
-1
+3
Бажин и Вагин кста с юниоров рядышком
+2
0
+2
Ответ B.l.a.z.e
Ну Шипулин тоже был высоким..
Но поджарым.У Антона была идеальная для биатлона антропометрия. Корнев и Порш просто крупные.
+2
0
+2
Ответ сондра
Корнев крупный! Это не ограничивает скорость?
Само собой. Порш также, пока юный был, силён как бык, а потом габариты стали мешать)
+2
0
+2
А что с Сашей Корневым случилось? Промахнулся ЮМ с подводкой или готовит к ЧР? Или Саша болел?
+2
0
+2
Саня Логинов в ногах
+2
0
+2
Ответ galaxy***
Латыпрва вычёркиваем... Стрельба, конечно, у Эда ужасная. Ни одной гонки на ноль.
Зря вычеркнули)
+3
-1
+2
Да, Карим канеш не джентльменов, но побеждает как может)
+5
-3
+2
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