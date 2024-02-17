⚡ Спартакиада. Семененко победил, Кондратюк – 2-й, Дикиджи – 3-й
Фигурист Евгений Семененко победил на Спартакиаде в Магнитогорске.
Спартакиада-2024
Магнитогорск
Мужчины
Итоговое положение
1. Евгений Семененко – 304,40
2. Марк Кондратюк – 297,72
3. Владислав Дикиджи – 283,48
4. Дмитрий Алиев – 282,78
5. Роман Савосин – 276,63
6. Андрей Мозалев – 254,32
7. Глеб Лутфуллин – 249,21
8. Даниил Самсонов – 241,84
9. Макар Игнатов – 227,37
10. Матвей Ветлугин – 226,04
11. Александр Самарин – 224,91
Александр Лебедев (Беларусь) – 204,38 (вне конкурса)
Произвольная программа
1. Евгений Семененко – 199,56
2. Марк Кондратюк – 199,37
3. Дмитрий Алиев – 193,79
4. Владислав Дикиджи – 183,56
5. Роман Савосин – 178,18
6. Даниил Самсонов – 165,77
7. Андрей Мозалев – 161,79
8. Глеб Лутфуллин – 159,17
9. Макар Игнатов – 144,33
10. Александр Самарин – 143,86
11. Матвей Ветлугин – 129,97
Александр Лебедев (Беларусь) – 134,06 (вне конкурса)
Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024
И пошёл на 4 квада, жаль, строил один тулуп, но зато всё остальное сделал очень даже достойно!
Только ЧР еще как-то их подстегивает, но этот турнир всегда был интересен и важен. А все остальное...
Очень хочется, чтобы ребят вернули на МС, чтобы дали им мотивацию двигаться и развиваться!
Максимально странно.
Серьезно?
1 канал, верните Мишу Коляду!!!
Он, конечно, корявый весь из себя, но блин, кто помнит, когда у нас 4 квада и два трикселя кто-то в ПП делал на плюс? У Марка самый сложный контент, пока Петя не собрал вместе 4Л 4Р два 4С и два 3А.