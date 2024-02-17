⚡ Спартакиада. Семененко победил, Кондратюк – 2-й, Дикиджи – 3-й

Теги сборная России результаты Спартакиада мужское катание Александр Самарин сборная Беларуси Дмитрий Алиев Роман Савосин Макар Игнатов Евгений Семененко Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Даниил Самсонов Глеб Лутфуллин Александр Лебедев Владислав Дикиджи Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигурист Евгений Семененко победил на Спартакиаде в Магнитогорске.

Спартакиада-2024

Магнитогорск

Мужчины

Итоговое положение

1. Евгений Семененко – 304,40

2. Марк Кондратюк – 297,72

3. Владислав Дикиджи – 283,48

4. Дмитрий Алиев – 282,78

5. Роман Савосин – 276,63

6. Андрей Мозалев – 254,32

7. Глеб Лутфуллин – 249,21 

8. Даниил Самсонов – 241,84

9. Макар Игнатов – 227,37

10. Матвей Ветлугин – 226,04

11. Александр Самарин – 224,91

Александр Лебедев (Беларусь) – 204,38 (вне конкурса)

Произвольная программа

1. Евгений Семененко – 199,56

2. Марк Кондратюк – 199,37

3. Дмитрий Алиев – 193,79

4. Владислав Дикиджи – 183,56

5. Роман Савосин – 178,18

6. Даниил Самсонов – 165,77

7. Андрей Мозалев – 161,79

8. Глеб Лутфуллин – 159,17

9. Макар Игнатов – 144,33

10. Александр Самарин – 143,86

11. Матвей Ветлугин – 129,97

Александр Лебедев (Беларусь) – 134,06 (вне конкурса)

Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024

1162 комментария
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Я вот думаю, если Макару после первых 3 прыжков взять перерыв, за который дают штраф в 5 баллов, как Грицаенко на ЧР - и просто отдохнуть, сидя на бортике, то потом он в итоге может лучше откатать и в итоге потерять меньше баллов.
+53
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+52
Казалось, что Самсонов провалил пп, но потом вышли Самарин и Игнатов и показали мастер класс по сорванным пп
+33
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Заткните Туктамышеву во время прокатов.Она на серьезных соревнованиях,а не на аквадискотеке.Ее выкрики/ВАУ/на прыжках бесят.
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+31
Мишин нарочито отстранился. бред, это же твой спортсмен
+33
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+30
Алиев сегодня огонь. Какая стать! Получил шквал негатива, разозлился и на адреналине выдал супер прокат. Вот ведь устроен человек)))
+28
-1
+27
Мишин прям демонстративно отстраняется. Выглядит это, прямо скажем, очень некрасиво. Какие могут быть обиды на спортсмена? Ошибки спортсменов - это недоработки его тренеров! Матвею - лучики добра и поддержки!
+28
-5
+23
Ответ Бетси Тверская
Шедевральная программа. Рома катит как дышит.
Романа надо на кубок 1 канала обязательно конечно
+22
0
+22
Глеб уходи от Мишина, программа никакая, настроения нет. С каждым стартом всё хуже катается.
+27
-6
+21
Не фанат катания Семененко и особенно его кракозябельных выездов, но какой же Женя молодец! Учиться на очном (!!!) в медицинском и вот ТАК кататься - я просто снимаю шляпу перед этим парнем и его самодисциплиной. Браво! Заслуженная победа Жени
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+20
Баба с возу, Маркуше легче!
+22
-2
+20
Шедевральная программа. Рома катит как дышит.
+19
0
+19
За Рому Савосина поболею. Зело хорош со своим Челентано))
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0
+19
Ну вот, мотивация и пришла от публики. Их тоже уважать надо, а не ныть про не стоит. Смотреть на него приятно сегодня.
+19
0
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По-моему у Глеба явно назревает переход
+18
0
+18
4Л вернул - впервые за кучу стартов! Я уж забыл, когда он это делал!
И пошёл на 4 квада, жаль, строил один тулуп, но зато всё остальное сделал очень даже достойно!
+18
0
+18
Глебушка, ну пожалуйста, давай в след сезоне включим спортивную злость как у Алиева сегодня 😅 не будем падать, заставим поставить хорошую программу… в общем, верю и жду Лутфулина в топах российской МО. Прям видно, что все у него для этого есть. Но нужно прыгать выше головы
+18
0
+18
И кто-то еще Алиева осуждает, когда он жалуется на отсутствие мотивации... Настолько бросается в глаза, что с каждым стартом спортсмены все печальнее и печальнее (((
Только ЧР еще как-то их подстегивает, но этот турнир всегда был интересен и важен. А все остальное...
Очень хочется, чтобы ребят вернули на МС, чтобы дали им мотивацию двигаться и развиваться!
+21
-3
+18
Туктамышева странные вещи озвучивает. Харизма у Эшли Вагнер?! Реально больше некого в пример привести? А обвинить в отсутствии игры лицом среди выступивших - Даниила??? То есть самарин с игнатовым плещут харизмой и передачей образа???
Максимально странно.
+21
-4
+17
Когда Марк понял, что теперь все цскшные грибы только его))
+17
0
+17
Нервы-канаты у Жени, прям скажем редкость среди наших ромашек-оладушков.
+18
-1
+17
Прыгнуть три квада и развалить всё остальное это Макар.
+17
-1
+16
Кто бы сто ни говорил, Женя огромный молодец. Характер чемпиона. Никогда не ноет, выходит делает свою работу
+18
-2
+16
На мужчинах комментаторы вспоминают и восхищаются Эшли Вагнер и Костнер.
Серьезно?
1 канал, верните Мишу Коляду!!!
+21
-5
+16
Димон нашел мотивацию и квадлутц. Молодец, лучший прокат сезона. За исключением помарки на сальхове и строенного тулупа в каскаде, все очень хорошо. А катание - услада для глаз.
+17
-1
+16
Не задался прокат у Влада и смотреть его после Ромы тяжело.
+17
-1
+16
Ответ Den3Lo
Мишинские конечно прыгают традиционно коряво. Только разговоры про правильную технику
Как раз к Глебу это обычно не относится.
+16
0
+16
Алиев был сегодня мотивирован :). Нужно было "отвечать за базар" :).
+15
0
+15
Смотрю на Игнатова и в голове только один вопрос: а за компоненты вообще можно ставить отрицательную оценку?...
+15
0
+15
Браво! Впервые более, чем за два года у Марка отличный прокат!
Он, конечно, корявый весь из себя, но блин, кто помнит, когда у нас 4 квада и два трикселя кто-то в ПП делал на плюс? У Марка самый сложный контент, пока Петя не собрал вместе 4Л 4Р два 4С и два 3А.
+16
-1
+15
Ответ Dina2
Алиев сегодня огонь. Какая стать! Получил шквал негатива, разозлился и на адреналине выдал супер прокат. Вот ведь устроен человек)))
даже Лутц достал откуда-то))
+14
0
+14
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