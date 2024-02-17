У Роналду 30 (21+9) очков в 19 матчах саудовской лиги. 39-летний форвард лидирует в гонке бомбардиров и по «гол+пас»
Криштиану Роналду совершил 30 результативных действий в текущем чемпионате.
Форвард «Аль-Насра» открыл счет на 17-й минуте игры с «Аль-Фатехом» в 20-м туре высшей лиги Саудовской Аравии. Ассистировал ему защитник Султан Аль-Ганам.
Этот гол стал для португальца 21-м за 19 игр. Также на его счету 9 результативных передач.
Роналду лидирует в списке бомбардиров чемпионата, а также занимает первое место по очкам, набранным по системе «гол+пас».
Отметим, что у Александара Митровича из «Аль-Хилаля» 17 голов и 4 паса в 17 матчах.
Подробно со статистикой 39-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.
🇨🇦 Уэйн Гретцки - 894
🇵🇹 Криштиану Роналду - 875
🇷🇺 Саша Овечкин - 836
🇦🇷 Лионель Месси - 821
🇨🇦 Горди Хоу - 801
Насколько велик Криштиану, Пеле остался позади (762), теперь вот соревнуется с хоккеистами🏒
Ещё 20 голов и спор о лучшем спортсмене всех времён (и народов) можно закрывать🏁
Ведь в плей-офф голы важнее, везде, во всех видах спорта, во всех лигах считают общее количество голов, а в НХЛ почему-то главная цифра - голы в регулярке)))
Почему?