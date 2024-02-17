У Роналду 30 (21+9) очков в 19 матчах саудовской лиги. 39-летний форвард лидирует в гонке бомбардиров и по «гол+пас»

Криштиану Роналду совершил 30 результативных действий в текущем чемпионате.

Форвард « » открыл счет на 17-й минуте игры с « » в 20-м туре высшей лиги Саудовской Аравии. Ассистировал ему защитник .

Этот гол стал для португальца 21-м за 19 игр. Также на его счету 9 результативных передач.

лидирует в списке бомбардиров чемпионата, а также занимает первое место по очкам, набранным по системе «гол+пас».

Отметим, что у из « » 17 голов и 4 паса в 17 матчах.

Подробно со статистикой 39-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.