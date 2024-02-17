У Роналду 30 (21+9) очков в 19 матчах саудовской лиги. 39-летний форвард лидирует в гонке бомбардиров и по «гол+пас»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Александар Митрович Султан Аль-Ганам Футбол

Криштиану Роналду совершил 30 результативных действий в текущем чемпионате.

Форвард «Аль-Насра» открыл счет на 17-й минуте игры с «Аль-Фатехом» в 20-м туре высшей лиги Саудовской Аравии. Ассистировал ему защитник Султан Аль-Ганам.

Этот гол стал для португальца 21-м за 19 игр. Также на его счету 9 результативных передач.

Роналду лидирует в списке бомбардиров чемпионата, а также занимает первое место по очкам, набранным по системе «гол+пас».

Отметим, что у Александара Митровича из «Аль-Хилаля» 17 голов и 4 паса в 17 матчах.

Подробно со статистикой 39-летнего Роналду можно ознакомиться здесь.

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60 комментариев
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Итак, что мы имеем:

🇨🇦 Уэйн Гретцки - 894
🇵🇹 Криштиану Роналду - 875
🇷🇺 Саша Овечкин - 836
🇦🇷 Лионель Месси - 821
🇨🇦 Горди Хоу - 801

Насколько велик Криштиану, Пеле остался позади (762), теперь вот соревнуется с хоккеистами🏒

Ещё 20 голов и спор о лучшем спортсмене всех времён (и народов) можно закрывать🏁
+133
-33
+100
Ответ Globe Soccer Awards
Итак, что мы имеем: 🇨🇦 Уэйн Гретцки - 894 🇵🇹 Криштиану Роналду - 875 🇷🇺 Саша Овечкин - 836 🇦🇷 Лионель Месси - 821 🇨🇦 Горди Хоу - 801 Насколько велик Криштиану, Пеле остался позади (762), теперь вот соревнуется с хоккеистами🏒 Ещё 20 голов и спор о лучшем спортсмене всех времён (и народов) можно закрывать🏁
Так вот кто побьет рекорд Гретцки)
+55
-4
+51
Вот что значит голоден до голов. Другой бы тупо чилил и получал миллионы, а Криш профи, всегда выкладывается по максимуму.
+41
-8
+33
Ответ Globe Soccer Awards
Итак, что мы имеем: 🇨🇦 Уэйн Гретцки - 894 🇵🇹 Криштиану Роналду - 875 🇷🇺 Саша Овечкин - 836 🇦🇷 Лионель Месси - 821 🇨🇦 Горди Хоу - 801 Насколько велик Криштиану, Пеле остался позади (762), теперь вот соревнуется с хоккеистами🏒 Ещё 20 голов и спор о лучшем спортсмене всех времён (и народов) можно закрывать🏁
не наблюдаю в вашей таблице баскетболистов!)
+14
0
+14
Ответ Globe Soccer Awards
Итак, что мы имеем: 🇨🇦 Уэйн Гретцки - 894 🇵🇹 Криштиану Роналду - 875 🇷🇺 Саша Овечкин - 836 🇦🇷 Лионель Месси - 821 🇨🇦 Горди Хоу - 801 Насколько велик Криштиану, Пеле остался позади (762), теперь вот соревнуется с хоккеистами🏒 Ещё 20 голов и спор о лучшем спортсмене всех времён (и народов) можно закрывать🏁
Этот как обычно первый на ветке циферки считает свои)
+15
-6
+9
Ответ rigobersong
Но в плане величия ему нет равных, не видел ни одного игрока в истории футбола, который бы уходил с 5ти Чемпионатов Мира в коричневых шортах как роналду, играя за топ сборную:))
Я видел одного человека в Майами. Ростом 170 сантиметров. Он до сих боится в Мюнхен ездить. Слово "Бавария" его напрягает. Без Агуэро туда даже не летает.
+17
-8
+9
Он там против пастухов и кальянщиков играет чтоли ?
+30
-22
+8
Ригооооо,ты где
+14
-6
+8
Ответ Globe Soccer Awards
Итак, что мы имеем: 🇨🇦 Уэйн Гретцки - 894 🇵🇹 Криштиану Роналду - 875 🇷🇺 Саша Овечкин - 836 🇦🇷 Лионель Месси - 821 🇨🇦 Горди Хоу - 801 Насколько велик Криштиану, Пеле остался позади (762), теперь вот соревнуется с хоккеистами🏒 Ещё 20 голов и спор о лучшем спортсмене всех времён (и народов) можно закрывать🏁
Не, ну так не пойдет. Что Уэйну что Саше нужно прибавить как минимум плей-офф НХЛ (и это сразу плюс сто с лишним), сборную, а Саще еще и Динамо. Так что...
+9
-1
+8
Уважайте Роналду за то, что он рвёт слабую лигу, доказывает свой класс. Все остальные звёзды из Европы просто сдулись по сути. Большинство из них. Уважайте его за мотивацию как минимум!
+12
-5
+7
Ответ rigobersong
Но в плане величия ему нет равных, не видел ни одного игрока в истории футбола, который бы уходил с 5ти Чемпионатов Мира в коричневых шортах как роналду, играя за топ сборную:))
топ сборная - это та, которая ни разу не побеждала ни на Евро, ни на ЧМ до него?
+7
-2
+5
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Так была же команда встать
+5
-1
+4
Ответ Globe Soccer Awards
Итак, что мы имеем: 🇨🇦 Уэйн Гретцки - 894 🇵🇹 Криштиану Роналду - 875 🇷🇺 Саша Овечкин - 836 🇦🇷 Лионель Месси - 821 🇨🇦 Горди Хоу - 801 Насколько велик Криштиану, Пеле остался позади (762), теперь вот соревнуется с хоккеистами🏒 Ещё 20 голов и спор о лучшем спортсмене всех времён (и народов) можно закрывать🏁
Искренне не понимаю, почему в случае Гретцки берутся только голы в регулярке, но не голы в Плей-офф Кубка Стенли))
Ведь в плей-офф голы важнее, везде, во всех видах спорта, во всех лигах считают общее количество голов, а в НХЛ почему-то главная цифра - голы в регулярке)))
Почему?
+1
0
+1
Ответ Egobrain
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Маноло Санчис
Вот что значит голоден до голов. Другой бы тупо чилил и получал миллионы, а Криш профи, всегда выкладывается по максимуму.
Вот именно. Один вообще в Майами отдыхает. Часто его вижу. Сосед мой.
+12
-12
0
Ответ Dexter Morgan
Вот именно. Один вообще в Майами отдыхает. Часто его вижу. Сосед мой.
Ну ты его там пожалей, на корм рыбам не пусти.
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Роналду в 39 играет лучше, чем все форварды МЮ в расцвете сил при Тен Хаге.
Риго уже надоел спамить под новостями о Роналду...
+3
-3
0
Ответ rigobersong
Твой кумир:)
Я таких не знаю. Чтобы сыграть весь сезон и не забить больше. Посмотри статистику в том сезоне за все клубы. У Месси же весь сезон с 6 голами. Что с лицом? Принеси мне пивка, сынок.
+2
-2
0
Ответ Алекс Рава
Ригооооо,ты где
Комментарий удален модератором
Ответ дима кушов
Он там против пастухов и кальянщиков играет чтоли ?
Комментарий удален модератором
Ответ circassian*
Искренне не понимаю, почему в случае Гретцки берутся только голы в регулярке, но не голы в Плей-офф Кубка Стенли)) Ведь в плей-офф голы важнее, везде, во всех видах спорта, во всех лигах считают общее количество голов, а в НХЛ почему-то главная цифра - голы в регулярке))) Почему?
Потому что рядовой североамериканец слишком недалекий, чтобы задать этот вопрос ))
0
0
0
Ответ Денис Давыдов
Так вот кто побьет рекорд Гретцки)
И быстрее Александра 🐑
0
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0
Ответ Globe Soccer Awards
Итак, что мы имеем: 🇨🇦 Уэйн Гретцки - 894 🇵🇹 Криштиану Роналду - 875 🇷🇺 Саша Овечкин - 836 🇦🇷 Лионель Месси - 821 🇨🇦 Горди Хоу - 801 Насколько велик Криштиану, Пеле остался позади (762), теперь вот соревнуется с хоккеистами🏒 Ещё 20 голов и спор о лучшем спортсмене всех времён (и народов) можно закрывать🏁
Только одна стата никогда не поддастся КриРо-Ови в футболе забил, Криш в хоккее никогда не забьёт. Дзюба лучший, всем пиво!!!
0
0
0
Ответ Globe Soccer Awards
Итак, что мы имеем: 🇨🇦 Уэйн Гретцки - 894 🇵🇹 Криштиану Роналду - 875 🇷🇺 Саша Овечкин - 836 🇦🇷 Лионель Месси - 821 🇨🇦 Горди Хоу - 801 Насколько велик Криштиану, Пеле остался позади (762), теперь вот соревнуется с хоккеистами🏒 Ещё 20 голов и спор о лучшем спортсмене всех времён (и народов) можно закрывать🏁
вот это да
0
0
0
Ответ Горожане и инопланетяне вместе жарят Зин
Не, ну так не пойдет. Что Уэйну что Саше нужно прибавить как минимум плей-офф НХЛ (и это сразу плюс сто с лишним), сборную, а Саще еще и Динамо. Так что...
Прибавляйте, и делайте свои таблицы, кто мешает ?))
+2
-2
0
Ответ Globe Soccer Awards
Итак, что мы имеем: 🇨🇦 Уэйн Гретцки - 894 🇵🇹 Криштиану Роналду - 875 🇷🇺 Саша Овечкин - 836 🇦🇷 Лионель Месси - 821 🇨🇦 Горди Хоу - 801 Насколько велик Криштиану, Пеле остался позади (762), теперь вот соревнуется с хоккеистами🏒 Ещё 20 голов и спор о лучшем спортсмене всех времён (и народов) можно закрывать🏁
😀😀
+8
-8
0
Почему Кришу на место примы в ПСЖ не перейти!
0
0
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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