UFC 298: Волкановски – Топурия, Уиттакер – Коста и другие бои. Основной кард – в 06:00 по мск
В Анахайме (Калифорния) состоится турнир UFC 298. В главном событии турнира пройдет титульный бой в полулегком весе между Александром Волкановски и Илией Топурией.
В соглавном бою Роберт Уиттакер подерется с Пауло Костой.
Главные бои:
- Алекс Волкановски (26-3) – Илия Топурия (14-0);
- Роберт Уиттакер (24-7) – Пауло Коста (14-2);
- Джефф Нил (15-5) – Иен Гэрри (13-0);
- Мераб Двалишвили (16-4) – Генри Сехудо (16-3);
- Энтони Эрнандес (11-2) – Роман Копылов (12-2).
Предварительный кард начнется в 02:30 по мск, его покажет «Матч! Боец». Главный кард стартует в 06:00 на «Матч ТВ». Весь турнир покажет платформа UFC Fight Pass.
Самый сложный соперник для Волкановски и бой сибиряка с четырьмя нокаутами подряд. Чего ждать от UFC 298?