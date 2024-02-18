UFC 298: Волкановски – Топурия, Уиттакер – Коста и другие бои. Основной кард – в 06:00 по мск

В Анахайме (Калифорния) состоится турнир UFC 298. В главном событии турнира пройдет титульный бой в полулегком весе между и Илией Топурией.

В соглавном бою Роберт Уиттакер подерется с .

Главные бои:

Алекс Волкановски (26-3) – (14-0);

(24-7) – Пауло Коста (14-2);

Джефф Нил (15-5) – Иен Гэрри (13-0);

(16-4) – (16-3);

Энтони Эрнандес (11-2) – Роман Копылов (12-2).

Предварительный кард начнется в 02:30 по мск, его покажет «Матч! Боец». Главный кард стартует в 06:00 на «Матч ТВ». Весь турнир покажет платформа UFC Fight Pass.

Самый сложный соперник для Волкановски и бой сибиряка с четырьмя нокаутами подряд. Чего ждать от UFC 298?

Илия и Кети Топурия – родственники?