UFC 298: Волкановски – Топурия, Уиттакер – Коста и другие бои. Основной кард – в 06:00 по мск

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В Анахайме (Калифорния) состоится турнир UFC 298. В главном событии турнира пройдет титульный бой в полулегком весе между Александром Волкановски и Илией Топурией.

В соглавном бою Роберт Уиттакер подерется с Пауло Костой.

Главные бои:

Предварительный кард начнется в 02:30 по мск, его покажет «Матч! Боец». Главный кард стартует в 06:00 на «Матч ТВ». Весь турнир покажет платформа UFC Fight Pass.

Самый сложный соперник для Волкановски и бой сибиряка с четырьмя нокаутами подряд. Чего ждать от UFC 298?

Илия и Кети Топурия – родственники?

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6 комментариев
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хороший кард, качественный я бы сказал
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отличный турнир будет, ради такого можно и не спать
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Ответ SGambler
Если кто нибудь думает посмотреть бой Мераб-Сехудо на матчтв - там не покажут, цензура.
Это потому что Сехудо на русском болтает?
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