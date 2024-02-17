НХЛ. «Бостон» принимает «Лос-Анджелес», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Нью-Джерси» и «Филадельфия» проведут матч на открытом воздухе

«Бостон» примет «Лос-Анджелес» в регулярном чемпионате НХЛ.

« » сыграет с «Флоридой», « » проведет гостевой матч с « », « » и « » сыграют на открытом воздухе в рамках NHL Stadium Series.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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