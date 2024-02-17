НХЛ. «Бостон» принимает «Лос-Анджелес», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Нью-Джерси» и «Филадельфия» проведут матч на открытом воздухе
«Бостон» примет «Лос-Анджелес» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Тампа» сыграет с «Флоридой», «Вашингтон» проведет гостевой матч с «Монреалем», «Нью-Джерси» и «Филадельфия» сыграют на открытом воздухе в рамках NHL Stadium Series.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.30, «TD Garden»
- 1:0 – 8 ван Римсдайк (Шаттенкирк, Фредерик)
- 2:0 – 8 Пастрняк ()
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 17 февраля, 23.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 18 февраля, 00.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 18 февраля, 01.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 18 февраля, 01.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 18 февраля, 01.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 18 февраля, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 18 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 18 февраля, 04.00, «MetLife Stadium»
- Дата проведения
- 18 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 18 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 18 февраля, 06.30, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
7 матчей подряд это будет совладелец рекорда с Бреттом Халлом.
Тем более соперник Монреаль, нужно брать реванш
Надеюсь, что все будет . И мы все будем
16-ю( 777 - ю), 16.04.2022 года, в равных составах 5*5, с передачи Евгения Кузнецова.
Овечкину забить, команде победить.
В остальном тоже ничего нового.
Ови забить минимум дубль и подпалить фитиль запуска на орбиту некоторым персонажам.
С точки зрения борьбы за по-вообще пушка!
Let’s go Devils!
на Востоке вообще все интересно
Арвидсон первый матч в сезоне и во 2 звено, Кемпе в 3.
Только коуч под конец РЧ не тот, кого хотел Блэйк.
Бостон это всегда проверка, так что смотрим