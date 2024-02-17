НХЛ. «Бостон» принимает «Лос-Анджелес», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Нью-Джерси» и «Филадельфия» проведут матч на открытом воздухе

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«Бостон» примет «Лос-Анджелес» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Тампа» сыграет с «Флоридой», «Вашингтон» проведет гостевой матч с «Монреалем», «Нью-Джерси» и «Филадельфия» сыграют на открытом воздухе в рамках NHL Stadium Series. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Лос-Анджелес 2:0 (1 период)
Дата проведения
17 февраля, 20.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 ван Римсдайк (Шаттенкирк, Фредерик)
2:0 – 8 Пастрняк ()

 

Даллас – Эдмонтон
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Оттава
Дата проведения
17 февраля, 23.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Детройт
Дата проведения
18 февраля, 00.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Баффало
Дата проведения
18 февраля, 01.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Нэшвилл
Дата проведения
18 февраля, 01.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Флорида
Дата проведения
18 февраля, 01.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Вашингтон
Дата проведения
18 февраля, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Анахайм
Дата проведения
18 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Филадельфия
Дата проведения
18 февраля, 04.00, «MetLife Stadium»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Виннипег
Дата проведения
18 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Коламбус
Дата проведения
18 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Каролина
Дата проведения
18 февраля, 06.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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40 комментариев
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Овечкину забить!!!

7 матчей подряд это будет совладелец рекорда с Бреттом Халлом.
+11
-4
+7
Ждём продолжения голевой серии Овечкина
Тем более соперник Монреаль, нужно брать реванш
+10
-6
+4
Васе и Бобу по сухарю!
+3
0
+3
Овечкин траурит по очередному государственному преступлению на родине поэтому может и не сыграет.
+3
-1
+2
Ответ j_jms
Арвидсон уже играл
ну может крайние два матча как раз? а то я чуть путешествовал и не до этого было
+1
0
+1
Ответ Pink Floyd1276
Преподавателем подрабатываешь?
Я учился в старой доброй советской школе и меня учили правильно писАть.
+3
-2
+1
Ответ Беня_Финитас
домашний стадион Дэвилз еще и примет финал ЧМ-2026 по футболу . но его россияне могут и не увидеть по морально-политическим соображениям . про белорусов и говорить нечего . в отличие от Северной Кореи , они не видели даже ЧМ в Катаре . тем хоть отдельные матчи показывали в записи с трех-дневным опозданием . так что все сегодня на Метлайф - Стэдиум , ощутить и предвосхитить обстановку . пы-сы . дожить бы еще до этого 2026 .
Да я знаю, что там финал)
Надеюсь, что все будет . И мы все будем
+1
0
+1
Никите продолжить серию с набранными очками! За Тампу!
+1
0
+1
В гостях " Монреалю " Овечкин забил 16 шайб + 15 передач, пять раз по дублю и шесть раз по одной шайбе, в 27 матчах из 30 возможных, 18 матчей выиграл "Вашингтон", 9 побед у "Монреаля". Во всех трёх встречах, в которых Овечкин не принимал участие выиграл "Вашингтон ".
16-ю( 777 - ю), 16.04.2022 года, в равных составах 5*5, с передачи Евгения Кузнецова.
Овечкину забить, команде победить.
+4
-3
+1
Интересно, Бостон опять сольётся. Какой-то совсем дохлый в последних играх.
+1
0
+1
Куда пропал Ирис???
+4
-3
+1
Хороший тур. Поймал себя на том, что помимо любимых команд хочется посмотреть Чикаго. Интерес к Бедарду не пустой звук, похоже.
+1
0
+1
Квинсей, заруби на своём носу, кверху пишется слитно.
В остальном тоже ничего нового.
Ови забить минимум дубль и подпалить фитиль запуска на орбиту некоторым персонажам.
+7
-6
+1
На стадионе. Красота)
С точки зрения борьбы за по-вообще пушка!
Let’s go Devils!
+3
-2
+1
Ответ hhlg
Комментарий удален модератором
Питер Лавиолетт 3-й - https://x.com/BR_OpenIce/status/1758661119181537747?s=20
+1
-1
0
Ответ hhlg
Комментарий удален модератором
Готовится к стадионной серии, схемы Св.Патрика изучает.
+1
-1
0
Ответ Барин
Жанно и Пол сегодня точно не сыграют, на тренировке их не было. Предположительно: Стэммер -Пойнт-Куч Хэйгл-Сирелли-Эйссимонт АББ-Мотт-Шири Уотсон-Гленденинг-Чаффи Хэдман-Раддиш Флери-Чернак Лиллеберг-Пербикс де Хаан В рамке Василевский Дерби обещает быть жарким, на то она и Флорида) Гоу, Тампа, гоу!
Хотел ответить, вот что из этого получилось. https://postimg.cc/7fvNWg63
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Ответ Gospel of Matthew(s)
Может быть дорожку? Как вариант - Евген отъехал в санаторий, а на столе осталась дорожка.
Комментарий удален модератором
Ответ Gospel of Matthew(s)
Нет, не "от фонаря" так они катались вчера на треньке. Правда мне тоже не понятно как долго это будет в игре. Алкаш вряд ли потянет 23 минуты.
На пару смен может выйдет.. Вообще, по ходу матча часто всё меняется.. Вратарём Пикард назначен, что ли, когда Даллас по 9 шайб в состоянии отгружать, а защита у Эдмонтона говно..
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Ответ bes_na_tatami
ну что, вот и собственно состав сегодня сыграет, который собрал Блэйк. Арвидсон первый матч в сезоне и во 2 звено, Кемпе в 3. Только коуч под конец РЧ не тот, кого хотел Блэйк. Бостон это всегда проверка, так что смотрим
Арвидсон уже играл
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Из медведей только клочья летят по первым минутам. Уллмарк спасает пока..
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Сочетания звеньев что ли от фонаря рисуют, Перри в первом звене с Макдаком и Леоном..
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Большой игровой день, игры нон-стоп 🔥
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большинству команд осталось менее 30 матчей провести, так что теперь каждый матч почти последний за борьбу за ПО, ждём рубку и жару на льду
на Востоке вообще все интересно
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ну что, вот и собственно состав сегодня сыграет, который собрал Блэйк.
Арвидсон первый матч в сезоне и во 2 звено, Кемпе в 3.
Только коуч под конец РЧ не тот, кого хотел Блэйк.
Бостон это всегда проверка, так что смотрим
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