КХЛ. «Авангард» против «Металлурга», «Локомотив» сыграет с «Салаватом», «Спартак» примет «Ак Барс»
«Авангард» примет «Металлург» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Локомотив» сыграет с «Салаватом», «Спартак» будет противостоять «Ак Барсу».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 17 февраля, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 17 февраля, 16.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 17 февраля, 17.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 17 февраля, 17.00, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 17 февраля, 17.00, «Арена-2000»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Авангард—Магнитка, Спартак—Барс, Локо—Салават.
Постараюсь на Спартак попасть на арену, жаль Радулова не будет.