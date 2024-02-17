КХЛ. «Авангард» против «Металлурга», «Локомотив» сыграет с «Салаватом», «Спартак» примет «Ак Барс»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив Витязь Спартак результаты матчей Динамо Минск КХЛ Динамо Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Авангард» примет «Металлург» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Локомотив» сыграет с «Салаватом», «Спартак» будет противостоять «Ак Барсу». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Металлург Мг
Дата проведения
17 февраля, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – Динамо Минск
Дата проведения
17 февраля, 16.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

Витязь – Динамо Москва
Дата проведения
17 февраля, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Спартак – Ак Барс
Дата проведения
17 февраля, 17.00, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Локомотив – Салават Юлаев
Дата проведения
17 февраля, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

17 комментариев
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Сегодня столько сочных игр!
Авангард—Магнитка, Спартак—Барс, Локо—Салават.
Постараюсь на Спартак попасть на арену, жаль Радулова не будет.
+1
-1
0
Хомченко в ворота срочно!!
0
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Салавату Юлаеву — победа,паровоз — под откос!✊🏻
+1
-1
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Ответ Персональные данные Номер 67327384
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