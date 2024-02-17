Спартакиада. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный покажут произвольные танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Спартакиада Александра Степанова Иван Букин Егор Базин сборная Беларуси Павел Дрозд Софья Шевченко Александр Вахнов Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Девид Нарижный Ирина Хавронина Софья Леонтьева Даниил Горелкин Тимур Бабаев-Смирнов Варвара Жданова Андрей Ежлов Дарья Савкина Наталья Поживилко Святослав Верстаков Фигурное катание

17 февраля на Спартакиаде дуэты выступят с произвольными танцами.

Спартакиада-2024

Магнитогорск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Наталья Поживилко – Святослав Верстаков (Беларусь)

2. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 72,05

3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 73,33

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 76,20

Вторая разминка

5. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 79,13

6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 81,72

7. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 82,74

8. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 84,81

9. Александра Степанова – Иван Букин – 90,06

Положение после ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 90,06

2. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 84,81

3. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 82,74

4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 81,72

5. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 79,13

6. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 76,20

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 73,33

8. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 72,05

Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024

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37 комментариев
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Ире и Девиду удачи! Их ПТ сразу запал в душу с контрольных прокатов. Это то, что я как зритель очень ценю. Ребята показывают историю не на зрителя, а друг для друга. Не пытаются изображать чувства, взаимодействие друг с другом. Очень естественны и гармоничны❤️
+30
-2
+28
Удачи ХН! Красивая пара и показывают настоящие отношения на льду, а не наигранный цирк на льду как у ХБ.
+26
-1
+25
Ответ Evgenia Sokolova
Комментарий скрыт
а зачем вам недотурнир смотреть?
+24
-1
+23
Удачи Горелкиным и Нарижным, в моих мечтах они на Пьедестале
+19
0
+19
Если есть хоть какая то справедливость в этом мире, пусть Девид и Ира будут на 2 месте!!!
+18
0
+18
Дамы и господа, занимайте места согласно купленным билетам! И это не про зрителей...
+18
-3
+15
Вчера все прокаты были очень хорошие. Надеюсь, сегодня будет так же или лучше. Удачи всем.
+8
0
+8
Ни пуха ни пера Нарижным. Вот уж не думала, что эта пара так понравится 😍👏
+8
0
+8
Ответ Светлана Романова
Комментарий скрыт
Первенство ЖЭКа - это у вас в подъезде
+9
-2
+7
Судьи уже вчера расставили всех по местам, только если 2,3,4 поменяются при условии, что кто-то сильно накосячит
+6
0
+6
Всем привет!
Удачи Ирине и Девиду!
+6
0
+6
Ответ Светлана Романова
Комментарий скрыт
Этапы ГП показали, а итоговый турнир почему то нет, логики не прослеживается(((
+6
0
+6
Ответ Matilda17
Ну очень слабо белорусы выступают, ножки трясутся.
Зато у них крутая музыка, в отличии от танцев одного нашего тренера монополиста😉
+5
0
+5
Есть интересные фишечки у белорусов.
+4
0
+4
А мне белорусы понравились, очень много нового придумано, интересно смотреть. Понятно, что пока и скорость небольшая и едут не очень, но это наживное. Молодцы.
+4
0
+4
Ну очень слабо белорусы выступают, ножки трясутся.
+3
0
+3
Ответ Olya Ru
Если есть хоть какая то справедливость в этом мире, пусть Девид и Ира будут на 2 месте!!!
Вот уж мечта многих думаю ... они правда хороши ,и достойны 2 места точно
+3
0
+3
А Тихонов у нас теперь эксперт в танцах? Почему Кацалапова не пригласили комментароввть?
+4
-1
+3
Ответ umma
Нет ,вроде только на сайте первого канала
отбой, я разобралась как скачать приложение Первого на ТВ и теперь показывает отлично по ТВ - что только не сделаешь))
+3
0
+3
Ответ Evgenia Sokolova
Комментарий скрыт
В Магнитогорске проходит. На первом канале показывают. Насчет окко-не знаю.
+2
0
+2
Савкина Вахнов прекрасная пара ,шикарный пт ,столько фишек в программе и катят хорошо ну почему так мало им ставят ,почему такая не справедливость???😔😔😔
+2
0
+2
Всем привет! Крутейшее танго, мне кажется лучший ПП сезона и ещё у питерцев волшебный танец.
+2
0
+2
Добрый день всем, удачи всем танцорам и добра болельщикам.
+2
-1
+1
Ответ Olya Ru
Если есть хоть какая то справедливость в этом мире, пусть Девид и Ира будут на 2 месте!!!
Пусть для начала откатают хорошо на уровни, без ошибок! Произвольный у них лучший! Классный!
+2
-1
+1
Очень понравились Шевченко с Ежловым,хорошо откатали ..Как переживает Авербух за них ))
+1
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+1
Ответ Ayla
отбой, я разобралась как скачать приложение Первого на ТВ и теперь показывает отлично по ТВ - что только не сделаешь))
я тоже также смотрю 👍
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Ответ umma
Очень понравились Шевченко с Ежловым,хорошо откатали ..Как переживает Авербух за них ))
Да, вчера они просто в ударе были. Удивили даже.
+1
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ребят, а на ютьюбе есть транса? хочется на ТВ вывести все-таки
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Ответ Anita Levchenko
Зато у них крутая музыка, в отличии от танцев одного нашего тренера монополиста😉
Ах, вот если бы за музыку давали столько же, сколько за четкие твизлы и сложные поддержки…
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Вчера, очень понравились Шевченко-Ежлов. Такой прогресс👍 И Соня, очень красивая😍
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