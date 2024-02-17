Спартакиада. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный покажут произвольные танцы
17 февраля на Спартакиаде дуэты выступят с произвольными танцами.
Спартакиада-2024
Магнитогорск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Наталья Поживилко – Святослав Верстаков (Беларусь)
2. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 72,05
3. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 73,33
4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 76,20
Вторая разминка
5. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 79,13
6. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 81,72
7. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 82,74
8. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 84,81
9. Александра Степанова – Иван Букин – 90,06
Положение после ритм-танца
1. Александра Степанова – Иван Букин – 90,06
2. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 84,81
3. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 82,74
4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 81,72
5. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 79,13
6. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 76,20
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 73,33
8. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 72,05
Расписание трансляций турнира по фигурному катанию на Спартакиаде-2024
Удачи Ирине и Девиду!