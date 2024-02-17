Промес объявлен в международный розыск, Трусова в шоу Тутберидзе, разгромная победа «Интера», Милохин дебютировал в боксе и другие новости
1. Промес объявлен в международный розыск после приговора о шести годах тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Несмотря на это, игрок «Спартака» планирует остаться с командой в ОАЭ. Адвокаты Квинси заявили: «Пока вердикт неокончательный, подозреваемый должен считаться невиновным. Разъясним наши претензии апелляционному суду». На апелляцию у них есть две недели.
2. КХЛ. «Сочи» обыграл «Торпедо», «Амур» победил «Барыс», «Адмирал» проиграл «Трактору».
3. «Интер» разгромил «Салернитану» (4:0) в 25-м туре Серии А. Отрыв от «Ювентуса» теперь составляет 10 очков, от «Милана» – 11. В другом матче дня «Торино» обыграл «Лечче» (2:0).
4. Трусова примет участие в шоу Этери Тутберидзе: «Александра являлась и является членом команды #TeamTutberidze. Она примет участие во всех городах тура».
5. Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Спартакиаде в Магнитогорске, Худайбердиева и Базин – 2-е, Хавронина и Нарижный – 3-и. У мужчин Семененко лидирует после короткой программы, Дикиджи – 2-й, Савосин – 3-й. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях пар, Бойкова и Козловский – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и.
В биатлоне Команда Бажина выиграла смешанную эстафету, команда Стрельцова – 2-я, команда Сидорова – 3-я.
6. Досрочно освобожден российский фанат Павел Косов, осужденный во Франции на 10 лет за драку на Евро-2016.
7. Похоже, Мбаппе действительно уходит из «ПСЖ». Килиан после разговора с руководством команды объявил об этом одноклубникам и попросил клуб не предлагать ему контракт. Дальше – «Реал»: форвард впервые сообщил «Мадриду», что хочет играть только там. Зарплата – около 30 млн евро в год.
8. «Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон. Летом он переходит в ЦСКА.
9. Двукратный призер чемпионатов мира по биатлону Матвей Елисеев завершил карьеру.
10. 12 канадским игрокам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта после того, как хоккеисты не сыграли за сборную в квалификации на ОИ-2026, сообщил «Спорт-Экспресс». В клубе информацию опровергли.
11. Федерация фигурного катания и НОК Канады подадут апелляцию на решение ISU присудить России бронзу командного турнира Олимпиады-2022.
12. Клуб объявленного в розыск Савина «Красава» пригласил болельщиков на матч с «Паралимни»: «Для сотрудников МВД вход свободный».
13. Даня Милохин дебютировал в боксе с победы нокаутом в первом раунде. После боя он исполнил гимн России.
14. Клопп стал лучшим тренером января в АПЛ, тренер «Ливерпуля» получил награду в 10-й раз.
Цитаты дня.
Бельерин о психологических проблемах игроков: «Из-за высоких зарплат к нам порой относятся не как к людям. Мы сталкиваемся с этим с самого раннего возраста»
Моуринью о периоде в «МЮ»: «Никто не справился лучше меня. То второе место – одно из главных моих достижений»
«Промес пусть после завершения тренирует детишек у нас. Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок?» Ещенко об осужденном хавбеке «Спартака»
Зе Турбо: «Юран – русский Моуринью. Они похожи характерами»
Журова о приговоре Промеса: «Мы не знаем, как все проходило: политизировано или нет, либо вообще сфабриковано из‑за того, что он поехал играть в Россию»
Владислав Третьяк: «Я видел два чуда сборной России на своем веку – Олимпиада-2018 и ЧМ-2008. Германия повела 3:2 – у меня шок. Рядом со мной лежали золотые медали»
Уткин о смерти Навального в колонии: «Добрая память Алексею, безвременно ушедшему от нас»
У всех свой путь
Хоть интеллектом ты не блещешь.
И не блистал когда-нибудь
Сказать по правде,
Или резче
Плевать, что брат
Ты идиот
Ты мерзок, но вполне успешен
Я начинаю понимать
Откуда в жизни столько пешек
Ты ни бум-бум
Ни бэ ни мэ
Не прочитал ни одной книжки
Одна извилина, на лбу
Быть может, две? пожалуй, слишком
Ты постеснялся бы судить
(Но стыд тебе давно неведом)
О чём-то выше, чем твой быт
Убит Герой - ты умер следом
Надеюсь, работникам сайта выдают подгузники за счёт работодателя. Столько писаться - никаких денег не хватит