Промес объявлен в международный розыск, Трусова в шоу Тутберидзе, разгромная победа «Интера», Милохин дебютировал в боксе и другие новости

1. Промес объявлен в международный розыск после приговора о шести годах тюремного заключения за контрабанду наркотиков. Несмотря на это, игрок «Спартака» планирует остаться с командой в ОАЭ. Адвокаты Квинси заявили: «Пока вердикт неокончательный, подозреваемый должен считаться невиновным. Разъясним наши претензии апелляционному суду». На апелляцию у них есть две недели.

2. КХЛ. «Сочи» обыграл «Торпедо», «Амур» победил «Барыс», «Адмирал» проиграл «Трактору».

3. «Интер» разгромил «Салернитану» (4:0) в 25-м туре Серии А. Отрыв от «Ювентуса» теперь составляет 10 очков, от «Милана» – 11. В другом матче дня «Торино» обыграл «Лечче» (2:0).

4. Трусова примет участие в шоу Этери Тутберидзе: «Александра являлась и является членом команды #TeamTutberidze. Она примет участие во всех городах тура».

5. Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Спартакиаде в Магнитогорске, Худайбердиева и Базин – 2-е, Хавронина и Нарижный – 3-и. У мужчин Семененко лидирует после короткой программы, Дикиджи – 2-й, Савосин – 3-й. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях пар, Бойкова и Козловский – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и.

В биатлоне Команда Бажина выиграла смешанную эстафету, команда Стрельцова – 2-я, команда Сидорова – 3-я.

6. Досрочно освобожден российский фанат Павел Косов, осужденный во Франции на 10 лет за драку на Евро-2016.

7. Похоже, Мбаппе действительно уходит из «ПСЖ». Килиан после разговора с руководством команды объявил об этом одноклубникам и попросил клуб не предлагать ему контракт. Дальше – «Реал»: форвард впервые сообщил «Мадриду», что хочет играть только там. Зарплата – около 30 млн евро в год.

8. «Зенит» исключил Данила Кругового из заявки на сезон. Летом он переходит в ЦСКА.

9. Двукратный призер чемпионатов мира по биатлону Матвей Елисеев завершил карьеру.

10. 12 канадским игрокам «Куньлуня» аннулировали китайские паспорта после того, как хоккеисты не сыграли за сборную в квалификации на ОИ-2026, сообщил «Спорт-Экспресс». В клубе информацию опровергли.

11. Федерация фигурного катания и НОК Канады подадут апелляцию на решение ISU присудить России бронзу командного турнира Олимпиады-2022.

12. Клуб объявленного в розыск Савина «Красава» пригласил болельщиков на матч с «Паралимни»: «Для сотрудников МВД вход свободный».

13. Даня Милохин дебютировал в боксе с победы нокаутом в первом раунде. После боя он исполнил гимн России.

14. Клопп стал лучшим тренером января в АПЛ, тренер «Ливерпуля» получил награду в 10-й раз.

Цитаты дня.

Бельерин о психологических проблемах игроков: «Из-за высоких зарплат к нам порой относятся не как к людям. Мы сталкиваемся с этим с самого раннего возраста»

Моуринью о периоде в «МЮ»: «Никто не справился лучше меня. То второе место – одно из главных моих достижений»

«Промес пусть после завершения тренирует детишек у нас. Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок?» Ещенко об осужденном хавбеке «Спартака»

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Владислав Третьяк: «Я видел два чуда сборной России на своем веку – Олимпиада-2018 и ЧМ-2008. Германия повела 3:2 – у меня шок. Рядом со мной лежали золотые медали»

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