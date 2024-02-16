Мбаппе уходит из «ПСЖ», письмо молодежки ИИХФ, арест недвижимости Промеса, Франция выиграла сингл-микст, Бастрыкин заинтересовался избиением Шведа, 1,6 млн Fan ID и другие новости

1. Многолетний сериал заканчивается: Мбаппе уйдет из «ПСЖ» летом, Килиан уведомил клуб об этом. Вероятно, форвард продолжит карьеру в «Реале», но «Мадрид» подпишет француза только на своих условиях. На замену Мбаппе «ПСЖ» может подписать Осимхена, Рэшфорда или Леау. Освежить в памяти все эпизоды мыльной оперы можно здесь.

2. В КХЛ СКА на глазах у 21 155 зрителей выиграл 4-й матч подряд, одолев «Салават Юлаев» (2:0), «Локомотив» победил ЦСКА (5:4 ОТ), отыгравшись на 59:32 в меньшинстве, «Авангард» уступил «Автомобилисту» (2:4). Все результаты дня – здесь.

3. «Милан» разгромил «Ренн» (3:0) в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы, «Фейеноорд» и «Рома» сыграли вничью (1:1), как и «Шахтер» с «Марселем» (2:2). Итоги всех матчей – тут.

В Лиге конференций «Аякс» вырвал ничью у «Буде-Глимт», «Бетис» уступил «Динамо» Загреб, «Айнтрахт» упустил победу над «Юнионом».

4. НХЛ. «Тампа» обыграла «Колорадо» (6:3), Никита Кучеров набрал 2+1 (в том числе забросив победную шайбу) и увеличил отрыв от Нэтана Маккиннона (с 0+2 сегодня) в гонке бомбардиров. «Рейнджерс» справились с «Монреалем» (7:4), Панарин трижды ассистировал партнерам. «Сент-Луис» победил «Эдмонтон» (6:3), Бучневич набрал 1+1. «Анахайм» был сильнее «Оттавы» (5:1), Минтюков забросил 3-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. Прокуратура Нидерландов арестовала 9 объектов недвижимости хавбека «Спартака» Квинси Промеса, приговоренного к тюрьме за контрабанду наркотиков.

6. НБА. «Мемфис» одолел «Милуоки», «Голден Стэйт» в гостях победил «Юту», «Портленд» крупно уступил «Миннесоте» и другие результаты.

7. Игроки молодежной сборной России обратились в ИИХФ в связи с продлением отстранения российских команд: «Наше письмо – крик души! В чем мы провинились перед мировым хоккеем? Почему вы вычеркиваете нас?» Президент ИИХ в ответ призвал соблюдать правила.

8. Французы Кентен Фийон-Майе и Лу Жанмонно выиграли сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, итальянцы Джакомель и Виттоцци – 2-е, норвежцы Йоханнес Бо и Тандревольд – 3-и.

9. Fan ID оформили 1,6 млн человек. Замминистра спорта Кадыров призвал «продолжать работу».

10. «Ред Булл» представил болид «Ф-1» на сезон-2024.

11. Россиянка Дадашева победила украинку Ливач в схватке за бронзу чемпионата Европы. Спортсменки не пожали руки после поединка.

12. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался деталями дела об избиении Алексея Шведа. Отец баскетболиста сообщил, что после нападения семье предлагали деньги.

13. Обвинение запросило для экс-главы IBU Бессеберга 3 года и 7 месяцев тюрьмы по делу о коррупции.

14. Кекяляйнен уволен с поста генменеджера «Коламбуса». Команда идет последней на Востоке, Ярмо работал в клубе с сезона-2012/13.

15. Тухель заявил игрокам «Баварии» после поражения от «Лацио», что они «не так хороши, как он думал», и ему «нужно адаптироваться к их уровню», утверждает Sky Sport.

16. Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic, Маккиннон – 2-й, Куинн Хьюз – 3-й, Кучеров – 5-й.

Цитаты дня.

Уткин о приговоре Промеса: «Хуже торговли наркотиками только педофилия. Это абсолютное зло, люди умирают. Что такое 1,5 тонны кокаина – представьте себе сами»

Канчельскис о приговоре Промеса: «Он же не в России это сделал. Все, что в Амстердаме – это в Амстердаме. Пускай там разбираются»

Елена Вяльбе: «Наши соревнования можно сравнивать с международными. Иностранцы за нами следят – конечно, они нам завидуют»

Бучневич про метро Нью-Йорка: «Грязно, опасно, крысы, много людей спит. Даже близко не Москва и не Питер. В России гораздо чище и цивильнее»

Семенов о Чечне: «Республика европеизируется. Я привык к местной культуре, если в регионе есть правила – например, не носить шорты, – их надо придерживаться»

Ротенберг про лед из Антарктиды на арене СКА: «Ни одна команда в мире не может похвастаться тем, что играет на льду, которому полмиллиона лет!»