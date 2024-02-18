Овечкин не забил впервые за 7 матчей, продлив серию игр с очками до 8. У него передача, 3 броска в створ и 4 мимо за 17:22 против «Монреаля»
Александр Овечкин не забил впервые за 7 матчей, продлив серию игр с очками до 8.
Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3).
В активе 38-летнего россиянина стало 38 (14+24) очков в 50 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17».
Текущая результативная серия форварда – 8 игр (6+4 на отрезке).
Овечкин не сумел повторить рекорд по продолжительности голевой серии для игроков в возрасте 38 лет или старше (6 игр, у Бретта Халла было 7 в сезоне-2003/04).
Сегодня Александр (17:22, 0:55 – в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 4 мимо, а также применил 2 силовых приема.
На счету нападающего 836 шайб в 1397 играх в рамках регулярок. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).
36 Zdeno Chara 1977 D 2015‑16 28
37 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 27
38 Bill Guerin 1970 F 2008‑09 27
39 Joe Sakic 1969 F 2007‑08 27
40 Mathieu Schneider 1969 D 2007‑08 27
41 Mark Giordano 1983 D 2021‑22 27
42 Teppo Numminen 1968 D 2006‑07 27
43 Jarome Iginla 1977 F 2015‑16 25
44 Red Berenson 1939 F 1977‑78 25
45 Phil Goyette 1933 F 1971‑72 25
46 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 24
47 Leonard ’Red’ Kelly 1927 F 1965‑66 24
48 Sergei Gonchar 1974 D 2012‑13 24
49 Brendan Shanahan 1969 F 2007‑08 23
50 Joe Thornton 1979 F 2017‑18 23
51 Phil Housley 1964 D 2002‑03 23
52 Vyacheslav Fetisov 1958 D 1996‑97 23
33 Mike Knuble 1972 F 2010‑11 79 24 + 16 40
34 Joe Sakic 1969 F 2007‑08 44 13 + 27 40
35 Paul Coffey 1961 D 1999‑00 69 11 + 29 40
36 Tim Horton 1930 D 1968‑69 74 11 + 29 40
37 Larry Murphy 1961 D 1999‑00 81 10 + 30 40
38 Robert Lang 1970 F 2008‑09 50 18 + 21 39
39 Mathieu Schneider 1969 D 2007‑08 65 12 + 27 39
40 Larry Robinson 1951 D 1989‑90 64 7 + 32 39
41 Doug Harvey 1924 D 1962‑63 68 4 + 35 39
42 Dean Prentice 1932 F 1970‑71 69 21 + 17 38
43 Dave Andreychuk 1963 F 2001‑02 82 21 + 17 38
44 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 50 14 + 24 38
45 Red Berenson 1939 F 1977‑78 80 13 + 25 38
46 Zdeno Chara 1977 D 2015‑16 80 9 + 28 37
47 Gerry Ehman 1932 F 1970‑71 78 18 + 18 36
48 Shane Doan 1976 F 2014‑15 79 14 + 22 36
49 Joe Thornton 1979 F 2017‑18 47 13 + 23 36
50 Andrei Markov 1978 D 2016‑17 62 6 + 30 36
51 Doug Mohns 1933 D 1971‑72 78 6 + 30 36