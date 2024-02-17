«Манчестер Сити» – «Челси». 1:1 – На гол Стерлинга ответил Родри на 83-й

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Рахим Стерлинг Родри онлайны Футбол

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью (1:1) в 25-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 42-й минуте счет открыл вингер «синих» Рахим Стерлинг, ранее игравший за «горожан». На 83-й забил хавбек хозяев Родри.

«Ман Сити» набрал 53 очка и при матче в запасе отстает от «Арсенала» (55 баллов) и «Ливерпуля» (57).

Манчестер Сити – Челси 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
17 февраля, 20.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 42 Стерлинг, 1:1 – 83 Родри.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Фоден, де Брюйне, Родри, Холанд, Альварес (Бернарду Силва, 64), Доку.
ЧелсиПетрович, Гюсто, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл, Галлахер, Фернандес, Палмер (Чалоба, 71), Кайседо, Стерлинг (Нкунку, 64), Джексон (Казадеи, 82).
Предупреждения:
Кайседо (35), Палмер (60), Петрович (62), Бернарду Силва (85).

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125 комментариев
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На удивление Челси даже лучше смотрелся, чего мало кто ожидал. Благодаря отсутствию Сильвы Челси выглдит как современный клуб, способный на быстрые атаки, прессинг и надёжную оборону. Но Джексон и Стерлинг, конечно, не излечимы, могли ведь 0 3 вести.
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+18
Ответ bogdan fedyuk
независимо от исхода, матч все таки можно занести в актив. единственное петрович очень нервно сегодня. и очень слабый гюсто - бесконечные ошибки и потери в атаке, в защите изнасилован
Гюсто сильнейший матч провёл, хотя Сити всю вторую половину давил на его фланг. Его обыграли один раз, Доку своего дриблинга не показал вообще, где там изнасилование...
+18
-1
+17
Челси удивительная команда в этом сезоне) может вчистую проиграть какому нибудь лутону или Вулверхэмптону и остановить находящихся на ходу Тоттенхэм, Арсенал или Сити
+14
0
+14
Продайте этого никчемного Джексона. Это просто посмешище. Позор
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Челси как МЮ Сульшера. страдать с середняками и всегда кусать МС.
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Гюсто просто схавал Доку
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Убрав самых активных с поля, Поч очередной раз показал свою несостоятельность.
Гюсто, кстати, далеко не худший матч провел. По мне , Галлахера надо было менять прежде всего.Джексона нельзя было убирать. Выпускать Чалобу и Касадеи - абсолютная глупость!
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+6
Ответ Иван Стажков
Весь матч смотрю за Холландом. Ну ведь бревно бревном же. Нет скорости, нет техники, нет дриблинга. Есть только мощь и голевое чутье, всё. Он не умеет создавать от слова совсем, только реализовывать. Вот сегодня реализовывать не получается и всё - он в полной заднице.
А что по твоему должна делать чистая девятка? бегать в опорной зоне мячи отбирать? на дрибблинге всю оборону раскатывать? раздавать гениальные диагонали через все поле? Что ты требуешь от наконечника команды, цель которого замыкать атаки? В этом он лучший в мире
+9
-3
+6
Весь матч смотрю за Холландом. Ну ведь бревно бревном же. Нет скорости, нет техники, нет дриблинга. Есть только мощь и голевое чутье, всё. Он не умеет создавать от слова совсем, только реализовывать. Вот сегодня реализовывать не получается и всё - он в полной заднице.
+12
-7
+5
Прекрасный стартовый план и отвратительные замены, по итогу повезло не улететь в крупный разгром. Индивидуальная игра Гюсто и Дисаси — пушка.
+5
0
+5
молодец судья, не стал высасывать пенки из не явных моментов
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поч трус. нельзя так садиться против сити с самого начала второго тайма. вот и пришла расплата
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Зря Челси автобус поставил, могут поплатится за это.
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Какой шикарный гол забил Челси! Просто конфетка!!
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Поч. мы забираем очки у Сити, чтобы раздать их бедным)) Отличный матч по драматургии, ну и да Челси нужен нападающий. Джексоном только детей в лифте пугать)
+3
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Ответ bogdan fedyuk
вторую половину? да только через него и идут атаки у сити весь матч. причем он вообще не является препятствием для них
У Гюсто 8 отборов и практически 100% выигранных дуэлей, лучший дриблер лиги ничего не смог сделать с его флангом. Ладно, это смешно просто уже...
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контр атаки у Челси хорошо шли пока не эти замены, столько защитников ради того чтобы пропустить гол. итог таков что каждый игрок Челси играл до последнего это хорошо, это наш старый Челси до момента замен
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Ответ zzzeeerrrooo
Жесть чистая пенка
Мяч сначала в руку Диаша попал,смешной
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Челси натранжирил столько моментов, хотя Холланд тоже далеко не ушёл
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Ответ Гол в девятину
Опять наелись в конце.Нкунку к сожалению не помог в контрах, с его выходом острота ушла.
Потому что гений Почеттино снял с игры главного дирижёра атаки и решил уйти в глухую оборону.
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Ответ Арман Мартиросян
Зря Челси автобус поставил, могут поплатится за это.
Ну вот, ждать долго не пришлось.
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все таки гюсто очень далеко пока до джеймса. будь доступен малютка - правый фланг был бы намного сильнее
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Ответ bogdan fedyuk
не стоит забывать про следующий матч, который имеет ценность все таки повыше, а силенки к нему все таки пригодятся
Согласен, но выигранный матч отдавать нельзя!
Победа над Сити придала бы уверенности нашим парням.
А так, не верит в игроков тренер! Не верят в себя и игроки.
Нет ничего хуже неуверенности тренера.
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Холанд уже два убойных момента упустил, реализация конечно у него кошмарная, нужно три-четыре хороших момента, чтобы он забил свой гол.
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Джексон, надо заметить, сыграл в голевой атаке просто фантастически. Топ-уровень исполнения.
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Родри как всегда в важнейшем матче для Сити забивает- учись, Холанд.
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Ответ zzzeeerrrooo
Судьи вытянули синебус , но сами виноваты надо забивать моменты
Не будем забывать, что в первом матче он вытянул Сити. 🤣
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Ответ Акира02
На удивление Челси даже лучше смотрелся, чего мало кто ожидал. Благодаря отсутствию Сильвы Челси выглдит как современный клуб, способный на быстрые атаки, прессинг и надёжную оборону. Но Джексон и Стерлинг, конечно, не излечимы, могли ведь 0 3 вести.
Джексон слабый нападающий, как и Броя. Нужен топ форвард, такой как Тоуни. Даже Уоткинс из Астон Виллы, сильнее любого нынешнего нападающего Челси
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Косяк Кайла
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Челси просто доминировал до замен и должен был громить Ситю, но вместо этого ничья
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