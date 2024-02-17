«Манчестер Сити» – «Челси». 1:1 – На гол Стерлинга ответил Родри на 83-й
«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью (1:1) в 25-м туре АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 42-й минуте счет открыл вингер «синих» Рахим Стерлинг, ранее игравший за «горожан». На 83-й забил хавбек хозяев Родри.
«Ман Сити» набрал 53 очка и при матче в запасе отстает от «Арсенала» (55 баллов) и «Ливерпуля» (57).
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.30, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Фоден, де Брюйне, Родри, Холанд, Альварес (Бернарду Силва, 64), Доку.
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Челси –
Петрович, Гюсто, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл, Галлахер, Фернандес, Палмер (Чалоба, 71), Кайседо, Стерлинг (Нкунку, 64), Джексон (Казадеи, 82).
- Предупреждения:
- Кайседо (35), Палмер (60), Петрович (62), Бернарду Силва (85).
Гюсто, кстати, далеко не худший матч провел. По мне , Галлахера надо было менять прежде всего.Джексона нельзя было убирать. Выпускать Чалобу и Касадеи - абсолютная глупость!
Победа над Сити придала бы уверенности нашим парням.
А так, не верит в игроков тренер! Не верят в себя и игроки.
Нет ничего хуже неуверенности тренера.