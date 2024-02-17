«Манчестер Сити» – «Челси». 1:1 – На гол Стерлинга ответил Родри на 83-й

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью (1:1) в 25-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 42-й минуте счет открыл вингер «синих» , ранее игравший за «горожан». На 83-й забил хавбек хозяев .

« » набрал 53 очка и при матче в запасе отстает от «Арсенала» (55 баллов) и «Ливерпуля» (57).

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