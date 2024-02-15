6 лет тюрьмы для Промеса, поражение «Баварии», «Спартак» взял Winline Зимний Кубок РПЛ, Россия сыграет с Парагваем, Савин объявлен в розыск, очередная победа Степановой и другие новости

1. Вингер «Спартака» Квинси Промес приговорен к 6 годам тюрьмы в Нидерландах по делу о контрабанде наркотиков, игрок подаст апелляцию. Пока общий тюремный срок Промеса в Нидерландах – 7,5 лет, еще 1,5 года он получил за нападение на брата.

2. В Лиге чемпионов «Бавария» после удаления Дайо Упамекано проиграла в гостях «Лацио» (0:1), Чиро Иммобиле забил с пенальти. «Бавария» ни разу не пробила в створ ворот римского клуба и проиграла дважды подряд впервые с 2019-го.

«ПСЖ» дома обыграл «Реал Сосьедад» (2:0), забили Килиан Мбаппе и Брэдли Барколя, Захарян вышел на 66-й.

3. «Спартак» выиграл Winline Зимний Кубок РПЛ, разгромив «Кайрат» в последнем матче – 6:0! Квинси Промес вышел на замену и сделал дубль (один из голов забит с паса Манфреда Угальде), Георгий Джикия вышел на 78-й.

4. Бывший футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск. На него завели уголовное дело о дискредитации российской армии, сообщает Baza.

5. Норвежец Йоханнес Бо выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место, Тарьей Бо – 2-й, Долль – 3-й.

6. КХЛ. «Спартак» проиграл «Северстали», прервав серию из 4 побед подряд, «Сочи» обыграл «Торпедо», «Амур» победил «Трактор»

7. Футбольная сборная России сыграет с Парагваем в Москве 25 марта.

8. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Флориде» (2:5), «Виннипег» одолел «Сан-Хосе» (1:0), «Миннесота» играет с «Аризоной».

9. Мария Истомина и Вероника Степанова победили в командном спринте на Спартакиаде в Тюмени, Сорина и Пантрина – 2-е. Савелий Коростелев и Александр Большунов выиграли мужской командный спринт, Тиунов и Митрошин – 2-е.

10. Криштиану Роналду провел 1000-й матч на клубном уровне и забил 746-й гол – в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. Португалец догнал Лео Месси по голам без учета пенальти – по 713.

11. НБА. «Голден Стэйт» принимает «Клипперс», «Денвер» встречается с «Сакраменто». Другие результаты – здесь.

12. Камила Валиева не будет участвовать в ледовых шоу Тутберидзе, которые пройдут весной, ее может заменить Александра Трусова. 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го.

13. «Голден Стэйт» пытался выменять Леброна Джеймса перед дедлайном.

14. «Спартак» готов расстаться с Мозесом, Мартинсом, Масловым и Классеном. Агентам выдали авторизации.

15. 1 человек погиб, 9 пострадали в результате стрельбы на чемпионском параде «Чифс» в Канзас-Сити.

16. Фаната «Райо», ткнувшего Лукаса Окампоса пальцем между ягодиц, забанили на год и оштрафовали на 6 000 евро.

17. Украина обратилась в МОК с просьбой провести расследование в отношении 19 нейтральных атлетов из России и Беларуси.

Цитаты дня.

Кроос об отмене гола «Лейпцига»: «Его нужно было засчитывать, с этим не поспорить. Вратарь не мог добраться до мяча»

Глава профсоюза НХЛ: «Российские игроки не создавали ситуацию с Украиной. Займемся вопросом их игры на международном уровне, надеюсь, в позитивном ключе»

Елена Вяльбе: «Спартакиада ничем не отличается от ЧМ и Олимпиады. За нами следят и завидуют, а мне они неинтересны»

Розе об отмене гола «Реалу»: «Если судья честен, то признает ошибку. У него был первый матч плей-офф – может, нервничал. Надеюсь, в следующий раз справится лучше»

«Круговой поступил непорядочно, подвел «Зенит». Надо было честно сказать – я уйду. А он поехал на сбор, питался за счет клуба, тренеры с ним работали». Орлов о контракте игрока с ЦСКА

Ротенберг о посещаемости матча «Чикаго» в 2009-м: «Какие‑то стоячие места посчитали, всех кошек и собак. Как во дворец вместилось на 2,5 тысячи больше? Это невозможно!»

Губерниев о Промесе: «На хрен не нужны такие граждане РФ. Глядя на него, испытываю брезгливость»