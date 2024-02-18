Двалишвили победил Сехудо единогласным решением судей на UFC 298

Теги UFC MMA Генри Сехудо Мераб Двалишвили UFC 298 Сехудо - Двалишвили Бокс/MMA/UFC

На UFC 298 в Анахайме прошел бой в легчайшем весе между Генри Сехудо и Мерабом Двалишвили.

Двалишвили победил Сехудо единогласным решением судей.

В мае-2023 Сехудо вернулся в UFC спустя три года после завершения карьеры. Тогда он проиграл в титульнике Алджамейну Стерлингу.

Последний раз Двалишвили дрался в марте-2023, когда единогласным решением судей победил Петра Яна. Он не проигрывает девять боев подряд.

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6 комментариев
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Какое раздельное ?
Мераб нереальная машина, переехал олимпийца, еще и издевательски разговаривал с Цукербергом когда душил Генри
+12
-5
+7
Единогласным решением, вообще 🧐🥴
+5
-2
+3
Непонятно где там раздельное решение
+5
-2
+3
Ледокол💪💪💪
+1
0
+1
Заканчивай Гена
+1
-1
0
Тилитили траливали мексиканца отпинали
0
0
0
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