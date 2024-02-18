Двалишвили победил Сехудо единогласным решением судей на UFC 298

На UFC 298 в Анахайме прошел бой в легчайшем весе между Генри Сехудо и Мерабом Двалишвили.

Двалишвили победил Сехудо единогласным решением судей.

В мае-2023 Сехудо вернулся в UFC спустя три года после завершения карьеры. Тогда он проиграл в титульнике Алджамейну Стерлингу.

Последний раз Двалишвили дрался в марте-2023, когда единогласным решением судей победил Петра Яна. Он не проигрывает девять боев подряд.

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