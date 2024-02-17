Уэйн Руни: «Роналду нацелен только на голы, ничто иное его не интересует. Месси хочет немного большего»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни Джо Коул Дидье Дрогба Сборная Португалии по футболу МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эден Азар Интер Майами Футбол

Уэйн Руни объяснил разницу между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Эден Азар сказал, что с чисто футбольной точки зрения он лучше, чем Криштиану Роналду. Джо Коул говорил, что вы в этом же смысле лучше, чем Дидье Дрогба. Как вы это понимаете? Это означает, что надо не учитывать голы, результативные передачи? Как бы вы определили, что значит «с чисто футбольной точки зрения»?

– Вот, скажем, Криштиану Роналду. Он нацелен только на голы. Ничто иное его не интересует, он хочет только этого.

А Месси, например, хочет немного большего. Думаю, Азар говорил про это, – отметил бывший форвард «Манчестер Юнайтед».

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101 комментарий
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Ответ Globe Soccer Awards
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Когда Роналду обзывает Руни, тем временем персофаны Роналду: "Роналду прав" , "ему всё можно" , "какой же он крутой" и тд

Когда Руни выдал базу, тем временем персофаны Роналду: "это оскорбительно по отношению к бывшему партнеру" , "Руни обиженка" , "Руни завидует" и тд
+46
-11
+35
Выдал базу
+64
-32
+32
Ответ Moscwow
Это какой Роналду? Тот чтоли, который лучший ассистент в истории ЛЧ? Да не, другой какой-то наверняка
Он не бревно, в подыгрыше нормально умеет действовать, но поставить его в один ряд с Месси, Хави, Пирло, Модричем, Иньестой, Зиданом, Роналдиньо по плеймейкингу думаю не решатся даже самые упоротые свидетели дуги
+27
-7
+20
Что хочет Месси большего? Принять роды во время игры?
+25
-10
+15
Ответ Moscwow
Это какой Роналду? Тот чтоли, который лучший ассистент в истории ЛЧ? Да не, другой какой-то наверняка
Щас люди подумают, что у него на 50 ассистов больше, чем у Месси, а на деле Криштик опережает Лео на одну голевую передачу, сыграв на 20+ матчей больше. А если брать все турниры, Лео сыграл на 150+ игр меньше, но сделал 110+ ассистов больше.
+29
-18
+11
Артемка скидывает ассисты Криштика с 2007 года))) В чем Руни не прав? Большую часть своей карьеру Роналду был нацелен только на голы, а Месси помимо голов выполнял на поле различные функции.
+32
-23
+9
Ответ Globe Soccer Awards
Сказал Руни, которому Роналду выдал голевую передачу под победный гол в финале Клубного ЧМ 2008 И в целом у Роналду 57 ассистов в бытность игроком МЮ, 13 из которых пришлись на Уэйна В том числе этот шедевр пяткой: youtu.be/XUdeXIjcPTg?si=z_Y2ijD4OzqFoP5E Странное высказывание
Это какой Роналду? Тот чтоли, который лучший ассистент в истории ЛЧ? Да не, другой какой-то наверняка
+35
-29
+6
месси всегда хотел большего, от 3-0 от Ромы и 4-0 от Ливерпуля до 8-2 от Баварии...сейчас чуть сбавил ход до 6-0 от Аль Насра, но все равно держит высокую планку.
+14
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+6
Наконец кто-то из его партнёров сказал по делу
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+5
Ответ Dexter Morgan
Сказал Руни. Видимо, обидно, когда изначально находишься рядом с Роналду, а потом Роналду со скоростью света уходит в стратосферу. Хотя изначально Руни котировался не ниже. Зависть. И каждое высказывание Руни о Роналду наполнено обидой. Наверняка ещё и матч Португалия-Англия вспоминает.
Руни в МЮ всегда котировался выше, лучший игрок в истории МЮ, 3 финала ЛЧ, игрок который после прихода которого МЮ вернулся на вершину футбола:)) Да и когда говорят о лучших голах вспоминают легендарные голы Шрека в матче с МС:)) Руни это и есть красный дьявол, а роналду это красный гребень!:))
+8
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+3
Кришти еще нацелен сохранить себя для Бадра. Так что не только голы его интересуют
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+3
Ответ VERBLYUD
Щас люди подумают, что у него на 50 ассистов больше, чем у Месси, а на деле Криштик опережает Лео на одну голевую передачу, сыграв на 20+ матчей больше. А если брать все турниры, Лео сыграл на 150+ игр меньше, но сделал 110+ ассистов больше.
Чётко 👍👍👍👍💪💪💪💪
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Ответ ман сити фейк
Наконец кто-то из его партнёров сказал по делу
Правда, теперь Руни надо будет повнимательнее относиться к своим шарфам. Не ровен час…🤓
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Ответ rigobersong
Месси в финальных матчах 35 + 15 кринж в финалах 22+2:)) Сразу видно кто тащит, а кто сливается как последняя дешевка:))
Это про финалы Кубка Гондураса? В Лиге чемпионов всего два или три гола у вашего кумира. Даже Индзаги забил больше)) Если речь про чемпионаты мира, то тут король - Килиан Мбаппе (без вариантов). И у парня ещё даже не середина карьеры.
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Ответ rigobersong
Напомнишь кто забил 1 гол с пенальти в сезоне АПЛ 22/23:)🤣🤣🤣 1 гол в Чемпионате за весь сезон:)) Да и тот скорее всего с пенальти:)🤣🤣🤣
А он сезон не доиграл. И его Тен Хаг не выпускал. Первый сезон после возвращения в МЮ помнишь? Месси столько за ПСЖ и Интер Майами не забил вместе взятые.
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Ответ Реал 2-3 Барселона
💪💪💪💪💪💪💪Месси всё доказал,Месси король 💪💪💪💪💪💪
Ага, голый
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Ответ Геннадий Тимченко
Немного больше: это про удушающие вместо голов в официальных матчах за сборную❓🤔
А ведь и правда. Месси во многих официальных матчах пропадает. Товарняки и 7 матчей в пустыне, скандалы и разборки с голландцами.
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Ответ Antivse-2
К сведению месифилов: смысл футбола - победа! Победа за теми, кто забил больше на 1 гол чем противник! Побеждает тот, кто забивает гол! Что значит выходить на поле и не думать напу, про что то другое как забить гол или что значит немного больше чем голы? я искренне не понимаю.
Почему тогда у Криштика на 10 трофеев меньше, чем у Месси?
+9
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+1
Ответ Antivse-2
К сведению месифилов: смысл футбола - победа! Победа за теми, кто забил больше на 1 гол чем противник! Побеждает тот, кто забивает гол! Что значит выходить на поле и не думать напу, про что то другое как забить гол или что значит немного больше чем голы? я искренне не понимаю.
КР только половину своей карьеры играл чистого нападающего. До этого он был лучшим вингером в мире. Поверь, его хейтят только сектанты Месси, люди старше 14 лет все отлично помнят и понимают.
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Когда говорят месси сразу вспоминаю 8-2, 6-0, 6 голов за сезон в лиге фермеров, 0+0 в плей-офф ЛЧ за ПСЖ. липовые ЗМ и краденые The Best.
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Да, месси хочет еще подарки от папиков из ФИФА, например 5 пенальти на ЧМ, или ЗМ и The Best Холанда взять себе, просто за то что он любимчик в кабинетах фифа..
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Азар, Руни и сотни игроков говорят очевидные вещи, которые на поверхности, я всегда привожу статистику и достижения игроков, но все равно фаны криштиануса не пробиваемы, потому что это не лечится:))
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Ответ rigobersong
Зачем мне твои отмазки:)) На сезон 22/23 заявлен? Заявлен! На поле выходил? Выходил! 1 гол забил? Забил! Факт одного гола в сезоне АПЛ 22/23 во всех летописях и отчетах зафиксирован!:) Так что ты мне тут втираешь?:))
Так ты футбол даже не смотришь. Я всё понял. Тренер-аналитик нашёлся тут.
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Ну, их только по статистике ещё можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Португальца7.
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Ответ Dexter Morgan
Обводки и взгляды между линиями внезапно стали цениться сейчас.
А и еще не помнишь паренька, у которого больше всего голов в топ-5 лигах?:)
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Комментарий удален пользователем
Ответ Tristan...
Выдал базу
В смысле "выдал"? Кто-то еще не знает, что Криш - лучший бомбардир в истории? До Руни это только сейчас дошло?
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Ответ rigobersong
Жесть конечно, из какой ты деревни?:))
Тебе не стыдно. Мы сейчас говорим о лучших футболистах в истории футбола. И ты оправдываешь 6 голов Месси в статусе легенды. Как так можно? Он и играл много. Чемпионат Франции легче, чем чемпионат Испании. Вы первые говорите об этом, когда речь про Мбаппе, который все рекорды побил. От нахождения Месси даже результативность Мбаппе не изменилась. Тот же Ди Мария вместе с Неймаром и Мбаппе лучше смотрелись. Месси же хуже Ди Марии играл. Хотя Ди Мария и а сборной лучше Месси был всегда. Просто он привык быть в тени.
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Ответ rigobersong
Там вроде Верблюд говорил, что кринж около 70 пенальти за последние пару лет пробил, это вообще уже издевательство над футболом:)) Такого позорного игрока на свете еще не было:))
это все еще на десять меньше, чем Месси на выигранном ЧМ
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Ответ rigobersong
Лучший игрок в 21 веке у МЮ - Руни Лучший игрок в 21 веке у Ювентуса - Буффон Лучший игрок в 21 веке у Реала - Бензема Лучший игрок альобнасры в 21 веке - Талиска Лучший игрок португалии в 21 веке - Пепе Кринж ни в одной команде не был лучшим игрокрм, самый искуственно созданный пробирочный футболист в истории:))
Лучший пользователь спортса - Ригоберка.
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