Уэйн Руни: «Роналду нацелен только на голы, ничто иное его не интересует. Месси хочет немного большего»
Уэйн Руни объяснил разницу между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
– Эден Азар сказал, что с чисто футбольной точки зрения он лучше, чем Криштиану Роналду. Джо Коул говорил, что вы в этом же смысле лучше, чем Дидье Дрогба. Как вы это понимаете? Это означает, что надо не учитывать голы, результативные передачи? Как бы вы определили, что значит «с чисто футбольной точки зрения»?
– Вот, скажем, Криштиану Роналду. Он нацелен только на голы. Ничто иное его не интересует, он хочет только этого.
А Месси, например, хочет немного большего. Думаю, Азар говорил про это, – отметил бывший форвард «Манчестер Юнайтед».
Когда Руни выдал базу, тем временем персофаны Роналду: "это оскорбительно по отношению к бывшему партнеру" , "Руни обиженка" , "Руни завидует" и тд