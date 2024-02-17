Уэйн Руни объяснил разницу между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

– сказал, что с чисто футбольной точки зрения он лучше, чем . говорил, что вы в этом же смысле лучше, чем . Как вы это понимаете? Это означает, что надо не учитывать голы, результативные передачи? Как бы вы определили, что значит «с чисто футбольной точки зрения»?



– Вот, скажем, Криштиану Роналду. Он нацелен только на голы. Ничто иное его не интересует, он хочет только этого.

А Месси, например, хочет немного большего. Думаю, Азар говорил про это, – отметил бывший форвард «Манчестер Юнайтед».