Чемпионат мира по биатлону-2024. Эстафета. Братья Бо выступят за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Наврат и Долль – за Германию

Теги Симон Эдер Чемпионат мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии сборная Швейцарии Лукас Хофер Тарьей Бо Йоханнес Кюн Бенедикт Долль эстафета Йоханнес Бо Давид Коматц Жереми Финелло Ветле Шостад Кристиансен Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Феликс Ляйтнер Юстус Штрелов Йоша Буркхальтер Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Филипп Наврат Патрик Якоб Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Никлас Хартвег Себастьян Штальдер Эрик Перро Нове Место Дидье Бьона Виктор Брандт Элия Дзени Биатлон

17 февраля на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место пройдет мужская эстафета.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Мужчины

Эстафета

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport и Okko.

Дата проведения
17 февраля, 18.30
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Нове Место, Чехия. Эстафета

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

Германия (№2): Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль.

Франция (№3): Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.

Швеция (№5): Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Австрия (№6): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб.

Украина (№11): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Денис Насыко, Антон Дудченко.

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279 комментариев
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Ответ Дима Булдаков
А почему дале не бежит ?
Потому что в эстафете 4 этапа, а не 5.
+24
-1
+23
Ответ fewral
Почему Йося не 4й этап?
У них такая традиция. Они всегда так бегают.
+15
-1
+14
Если норги умудряться проиграть таким составом, то им всем лучше сразу застрелиться
+13
-1
+12
Эстония правит биатлоном. Мухин тоже крутой
+9
0
+9
Вообще классная группа лидеров, немцы лишние😁
+8
0
+8
И это даже Жаклен не начинал
+8
0
+8
Ответ fewral
Почему Йося не 4й этап?
это наигранный состав. именно так все хорошо работает.
+8
-1
+7
Мне нравится первый этап, и лидирующие команды😁
+6
0
+6
Мушкетеры под водочку женскую эстафету смотрели?
+6
0
+6
Французы 🤡🤡🤡
+6
0
+6
Жаклен перекрестился)
+6
0
+6
Ответ Больное животное
Потому что в эстафете 4 этапа, а не 5.
нет, потому что 1. он в конфликте с Мазе 2. он не раз запарывал эстафеты. 3. он не медалист этого чемпионата, в отличие от остальных 4. у норвежцев уже есть наигранный классический состав. и Дале туда не входит.
+7
-2
+5
Ответ Игор Ткачук
А КСТАТИ ЗРЯ. КРИСТИАНСЕН НЕ ФИНЕШЕР. А ЗАПАСА МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ. А ВОТ ДАЛЕ МОЖНА СТАВИТЬ, НА КРУГ ШТРАФА ОН НЕ НАСТРЕЛЯЕТ, А ЕСЛИ И НАСТРЕЛЯЕТ ТО КАК МИНИМУМ ДОГОНИТ.
Кристиансен не финишер? Вы видимо и не смотрели норвежские эстафеты.
+5
0
+5
Ответ Hardy
Буэ привез ходом второму, Клоду, 31 сек. Простите, но я не верю в чистоту здесь. Только этот хитрый, как Ветка про преднизолон не будет рассказывать.
Швед валяется на снегу, выплёвывает лёгкие, а этот спокойно лыжи снял и пошёл..😯
+5
0
+5
28К на стадионе-это реально Праздник Биатлона, чехи норм
+5
0
+5
А мне нравится Лагрейд. Спокойно, на своей волне. Отпахал. Кружок? Да не вопрос, в охоточку можно и кружок навернуть.
+5
0
+5
Всё-таки Стурла крутой. Умудриться в такой ужасной форме обыграть Йосю в спринте - это подвиг)
+6
-1
+5
Желаю Французам точной всем стрельбы в эстафете !
+7
-2
+5
Ответ Дима Булдаков
А почему дале не бежит ?
потому, что мажет много
+5
0
+5
Остановите Норвегию.
+8
-3
+5
сТарик просто деклассировал всех!
+4
0
+4
Ответ Дима Булдаков
А почему дале не бежит ?
Ну, может, потому, что он был хуже тех, кто бежит? Если что, вопрос риторический...
+4
0
+4
Ответ fewral
Почему Йося не 4й этап?
он уже давно бегает 3-й этап, и это оправдано,
потому что чаще всего, принимая эстафету с небольшим преимуществом, Йося железно привозит минуту Ветле.
по сути на 3-м этапе он решает исход эстафеты,
а Кристиансену минуты достаточно, чтобы он не дрожал как Эдик в Пекине.
+4
0
+4
Жаклен несётся, без мозгов
+4
0
+4
Интересно, семен фуркад сам уйдет или его уведут?😀
+4
0
+4
У Эстонии круги! Что сегодня с фаворитами?!
+4
0
+4
Какие бы ни перипетии не происходили на отдельных этапах с теми же норвежцами,а побеждают всегда они.Видимо и на этот раз другие сборные будут бороться за менее престижный комплект медалей.Шведы,немцы,французы,.. кто-то будет лишний.
+4
0
+4
Хелл, а почему тебя не было на женской гонке? Там Норвегия блистала
+4
0
+4
Эстонцы к ЧМ отлично подготовились, радуют
+3
0
+3
Кюн верен себе на стойке
+3
0
+3
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