Чемпионат мира по биатлону-2024. Эстафета. Братья Бо выступят за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Наврат и Долль – за Германию

17 февраля на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место пройдет мужская эстафета.

Чемпионат мира по биатлону-2024

Нове-Место, Чехия

Мужчины

Эстафета

Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport и Okko.

Дата проведения 17 февраля, 18.30

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

Германия (№2): Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль.

Франция (№3): Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.

Швеция (№5): Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Австрия (№6): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб.

Украина (№11): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Денис Насыко, Антон Дудченко.