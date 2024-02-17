Чемпионат мира по биатлону-2024. Эстафета. Братья Бо выступят за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Наврат и Долль – за Германию
17 февраля на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место пройдет мужская эстафета.
Чемпионат мира по биатлону-2024
Нове-Место, Чехия
Мужчины
Эстафета
Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – Eurovision Sport и Okko.
- Дата проведения
- 17 февраля, 18.30
Чемпионат мира. Нове Место, Чехия. Эстафета
Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.
Германия (№2): Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль.
Франция (№3): Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.
Швеция (№5): Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.
Австрия (№6): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб.
Украина (№11): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Денис Насыко, Антон Дудченко.
потому что чаще всего, принимая эстафету с небольшим преимуществом, Йося железно привозит минуту Ветле.
по сути на 3-м этапе он решает исход эстафеты,
а Кристиансену минуты достаточно, чтобы он не дрожал как Эдик в Пекине.