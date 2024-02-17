«Барселона» с голом на 97-й победила «Сельту» (2:1) – Левандовски забил с пенальти

Теги Барселона Сельта Ла Лига Роберт Левандовски Яго Аспас онлайны Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» обыграла «Сельту» (2:1) на выезде в рамках 25-го тура Ла Лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45-й минуте счет в матче открыл форвард Роберт Левандовски с передачи Ламина Ямаля. На 47-й забил 36-летний форвард хозяев Яго Аспас. На 97-й Левандовски реализовал пенальти и принес победу каталонцам.

«Барса» набрала 54 очка и занимает 3-е место в таблице. «Сельта» идет 17-й, имея 20 баллов.

Сельта – Барселона 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
17 февраля, 20.30, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 45 Левандовски, 1:1 – 47 Аспас, 1:2 – 90, пенальти Левандовски.
СельтаГуаита, Мингеса (Васкес, 85), Старфельт, Домингес (Нуньес, 46), Ристич (Санчес, 59), Де Ла Торре, Тапия, Бельтран, Альенде (Сведберг, 77), Аспас, Ларсен (Дувикас, 85).
Барселонатер Стеген, Кунде, Араухо (Мартинес, 46), Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен (Гюндоган, 58), де Йонг, Педри (Лопес, 75), Ямаль (Ромеу, 90), Левандовски, Роке (Рафинья, 58).
Предупреждения:
Альенде (15), Кристенсен (38), де Йонг (90), тер Стеген (90), Мартинес (90).

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383 комментария
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Так вроде же запретили так исполнять пенальти? В смысле, останавливаться перед ударом.
+99
-9
+90
Левандовски полчаса танцевал перед ударом, невозможно в такой ситуации не шелохнуться до удара, поэтому вратарь и вышел
+94
-14
+80
Ответ Диандерталец
Так вроде же запретили так исполнять пенальти? В смысле, останавливаться перед ударом.
Барсе можно..
+100
-34
+66
Че то плакса Хави не кричал в камеру - "позор!"
+80
-16
+64
Добавили 6 минут, пегальти дали на 97й.. да и какой пенальти и как забит ... А ещё на реал тявкают ... Дело негрейры живёт и процветает...
+93
-39
+54
Ответ Ivan Ivanych
Добавили 6 минут, пегальти дали на 97й.. да и какой пенальти и как забит ... А ещё на реал тявкают ... Дело негрейры живёт и процветает...
Пенальти дали на 94 минуте, зачем врать то ?)
Ради плюсиков что ли ?)

Ах да, я в ответ получу только минусы и ни одного ответа на свой вопрос )
+69
-18
+51
Как же Лёва мерзко исполняет пенальти. Как вратарю вообще такое отбивать?
+57
-6
+51
Ответ Диандерталец
Так вроде же запретили так исполнять пенальти? В смысле, останавливаться перед ударом.
По звонку Негрейре - можно.
+58
-17
+41
Негрейре позвонили срочно
+58
-21
+37
Че за бред вообще?!? Бьющий танцует, останавливается и тд, а вратарю даже двигаться нельзя. Надо менять правила
+34
-4
+30
АХАХАХАХАХАХАХА
Танцюрыст исполнил как всегда погано, но судейка даёт перебить, класс :))

И перебили с душком, не смотря на забегание игроков Барсы в штрафную, судья засчитывает :))

Лева, заканчивай эти танцы с бубном
+43
-13
+30
Вся суть пенальти.
Нападающим можно прыгать как курица над мячом, притормаживать.
Вратарям надо стоять одной ногой на линии. А че, давайте нельзя за линию заступать вообще, ну чтоб ещё интереснее было?
+31
-5
+26
Когда будут наказывать, за это отвратительное и издевательское исполнение пенальти ? Мерзость.
+20
-1
+19
Сельта в штрафной Барсу катает, адепты Хави всп ещё хотят, чтобы он работал в клубе?
+19
-3
+16
Ахахаха сейчас гол сельты из-за ворот показали, это дичь аспаса никто не держит, а три тела слева стоят, построил, так построил команду
+16
-2
+14
Ответ Sanan1908
Че за бред вообще?!? Бьющий танцует, останавливается и тд, а вратарю даже двигаться нельзя. Надо менять правила
Раньше вратари метра на три выходили из ворот, вот их и осадили. Однако для пенальтистов ограничений не сделали. Двойные стандарты)
+14
0
+14
Ответ Ivan Ivanych
Добавили 6 минут, пегальти дали на 97й.. да и какой пенальти и как забит ... А ещё на реал тявкают ... Дело негрейры живёт и процветает...
Пенальти дали на 93, пока разнимали потасовку и перебивали прошло несколько минут. Играет барса а прибегают глоры других клубов и что-то тявкают даже не включив матч))
+17
-3
+14
Хави бегает по бровке и кричит - "Позор!"
+18
-7
+11
Ответ войд
Комментарий скрыт
Последняя команда Примеры - Альмерия. Барса сыграла против неё пока всего один матч в этом сезоне, выиграв 3:2. Альмерия забила все моменты, что у них были, и даже больше (второй гол), Барса же спокойно могла забивать 5 (чего стоит один только промах Гюндогана с ленточки).
Так кто кого возил?
+17
-6
+11
Прыжки эти запретить надо!
+14
-3
+11
Когда говорят судейский кабинет, всегда вспоминаю отскочившую барселону.
+19
-8
+11
3!!! игрока Барселоны вбежали в штрафную ДО удара.((
+14
-4
+10
очевидно ведь что барсу надо дотащить до второго места чтобы она играла в след суперкубке, арабы платят доп бабло за эль класико на суперкубке, такое даже говорилось в нескольких источниках
+17
-7
+10
Как же судьи ЛаЛиги убивают Барсу. А ой....
+15
-5
+10
Ответ войд
Комментарий скрыт
навеяло матчем реал-Альмерия?
+16
-6
+10
Ответ Диандерталец
Так вроде же запретили так исполнять пенальти? В смысле, останавливаться перед ударом.
После замаха на удар нельзя останавливаться, а так можно
+10
-1
+9
А почему глаза вратарю не завязали для полного счастья? Бьющий может сколько угодно останавливаться и прыгать, разве уже не убрали эти опции?
+11
-2
+9
Ответ Globe Soccer Awards
АХАХАХАХАХАХАХА Танцюрыст исполнил как всегда погано, но судейка даёт перебить, класс :)) И перебили с душком, не смотря на забегание игроков Барсы в штрафную, судья засчитывает :)) Лева, заканчивай эти танцы с бубном
Это у него такая манера гомосексуальная исполнения пенальти. Так можно до бесконечности бить. Удивительно что это еще не запретили делать.
+14
-6
+8
Позор
+10
-2
+8
Левандовски очевидно тормозил перед ударом, такое нужно перебивать несомненно. Прыжок на месте, фактически. Это полный бред
+9
-1
+8
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