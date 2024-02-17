«Барселона» с голом на 97-й победила «Сельту» (2:1) – Левандовски забил с пенальти

«Барселона» обыграла «Сельту» (2:1) на выезде в рамках 25-го тура Ла Лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45-й минуте счет в матче открыл форвард с передачи . На 47-й забил 36-летний форвард хозяев . На 97-й Левандовски реализовал пенальти и принес победу каталонцам.

«Барса» набрала 54 очка и занимает 3-е место в таблице. « » идет 17-й, имея 20 баллов.

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