«Барселона» с голом на 97-й победила «Сельту» (2:1) – Левандовски забил с пенальти
«Барселона» обыграла «Сельту» (2:1) на выезде в рамках 25-го тура Ла Лиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 45-й минуте счет в матче открыл форвард Роберт Левандовски с передачи Ламина Ямаля. На 47-й забил 36-летний форвард хозяев Яго Аспас. На 97-й Левандовски реализовал пенальти и принес победу каталонцам.
«Барса» набрала 54 очка и занимает 3-е место в таблице. «Сельта» идет 17-й, имея 20 баллов.
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.30, «Балаидос»
- Голы:
- 0:1 – 45 Левандовски, 1:1 – 47 Аспас, 1:2 – 90, пенальти Левандовски.
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Сельта –
Гуаита, Мингеса (Васкес, 85), Старфельт, Домингес (Нуньес, 46), Ристич (Санчес, 59), Де Ла Торре, Тапия, Бельтран, Альенде (Сведберг, 77), Аспас, Ларсен (Дувикас, 85).
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Барселона –
тер Стеген, Кунде, Араухо (Мартинес, 46), Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен (Гюндоган, 58), де Йонг, Педри (Лопес, 75), Ямаль (Ромеу, 90), Левандовски, Роке (Рафинья, 58).
- Предупреждения:
- Альенде (15), Кристенсен (38), де Йонг (90), тер Стеген (90), Мартинес (90).
Ради плюсиков что ли ?)
Ах да, я в ответ получу только минусы и ни одного ответа на свой вопрос )
Танцюрыст исполнил как всегда погано, но судейка даёт перебить, класс :))
И перебили с душком, не смотря на забегание игроков Барсы в штрафную, судья засчитывает :))
Лева, заканчивай эти танцы с бубном
Нападающим можно прыгать как курица над мячом, притормаживать.
Вратарям надо стоять одной ногой на линии. А че, давайте нельзя за линию заступать вообще, ну чтоб ещё интереснее было?
Так кто кого возил?